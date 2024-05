DAGOREPORT – PERCHÉ GIORGIA MELONI HA RINCULATO IMPROVVISAMENTE SULLE DIMISSIONI DI GIOVANNI TOTI? C'ENTRANO I TEMPI DELLA GIUSTIZIA: TRA INTERROGATORIO E TRIBUNALE DEL RIESAME SI POTREBBE SCAVALLARE IL 9 GIUGNO, GIORNO DELLE EUROPEE. E A QUEL PUNTO, MEGLIO TENERE TOTI IN GHIACCIAIA - NEL GOVERNO DUCIONI QUALCUNO AVRA' PENSATO: MEGLIO NON ABBANDONARE AL SUO DESTINO UN POTENTE COLLEGA NEI GUAI, NON SIA MAI CHE TOTI APRA COMPLETAMENTE LE VALVOLE E RACCONTI TUTTO CIÒ CHE SA… - VIDEO

DAGOREPORT

meloni toti

Cosa ha spinto Giorgia Meloni a rinculare pian piano sulla richiesta di dimissioni del governatore della Liguria Giovanni Toti.

In un primo momento alla difesa sperticata di Toti da parte di Matteo Salvini, Fdi aveva risposto, attraverso Giovanni Donzelli, con un certo scetticismo, quasi a chiedere rapide dimissioni: “Se non chiarisce entro quindici giorni si dovranno trarre le conseguenze”. Lo stesso messaggio è arrivato da Guido Crosetto, che ha detto: “Non può governare stando ai domiciliari”.

L’intransigenza degli ex missini si è poi via via attenuata, al punto che la Ducetta non solo ha elogiato Giovanni Toti, sostenendo che abbia ben governato, ma ha preso tempo (dicendo "Aspettiamo...").

Mentre “Repubblica” ne annuncia ogni giorno le imminenti dimissioni, in realtà l'uscita di scena del Presidente della Liguria sembra via via allontanarsi. Come mai? Da un lato pesano i tempi tecnici: i pm sono contro la revoca dei domiciliari e bisognerà aspettare l’interrogatorio e la pronuncia del Tribunale del Riesame.

giovanni toti nello yacht di spinelli - meme by osho

Si potrebbe, con facilità, arrivare a scavallare il 9 giugno: a quel punto, per la maggioranza di Governo, meglio tenere Toti in ghiacciaia e aspettare che passi la tornata elettorale delle europee.

Ma a incidere sulla ritrovata cautela di Giorgia Meloni sul caso Toti è quella “saggezza” che consiglia ai leader politici di non abbandonare totalmente al suo destino un potente collega nei guai con la giustizia: non sia mai che Toti, vedendosi abbandonato al suo destino, e ormai nelle grinfie dei magistrati, apra completamente le valvole e racconti tutto ciò che sa…

GIOVANNI TOTI - VIGNETTA BY MANNELLI PER IL FATTO QUOTIDIANO giovanni toti matteo salvini giorgia meloni GIOVANNI TOTI - GIORGIA MELONI TOTI MELONI 3 giovanni toti mangia farinata di ceci TOTI MELONI SALVINI

GIOVANNI TOTI GIORGIA MELONI SALVINI MELONI TOTI TOTI MELONI berlusconi meloni salvini toti giorgia meloni giovanni toti atreju giovanno toti sale sullo yacht di spinelli