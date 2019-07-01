“SILVIA SONO GIACOMO E QUANDO MI GUARDI RIMEMBRATI IL MIO MEMBRO PERCHE’ SONO LEOPARDI” – IL NUOVO, ESILARANTE VIDEO DI DADO CHE SCODELLA UN BRANO TRAP SUL POETA DI RECANATI – “LA SIEPE SULL’ERMO COLLE ME LA SONO FUMATA, 'L’INFINITO' IO L’HO VISTO ALLA TERZA TIRATA”- IL PASSAGGIO SU MANZONI: "IL ROMANZO CHE HA SCRITTO E’ UNA SEQUENZA DI SFIGHE, IO LUCIA ME LA TROMBAVO DOPO 15 RIGHE" – E POI L’APOTEOSI: “SONO IL 100% DEL PIL DI RECANATI, PE’ VEDE’ LA STANZA MIA…” – VIDEO-
PEREIRA, GIU’ DALLA SCALA – PARLA IL FINANZIERE FRANCESCO MICHELI, COMPONENTE DEL CDA CONTRARIO ALLA PROROGA DELL’ATTUALE SOVRINTENDENTE: "LA MIA SCELTA ERA PER FUORTES MA UN VETO PREGIUDIZIALE PESANTE GLI HA SUGGERITO DI TIRARSI FUORI DAL GIOCO IN TEMPO, ALLORA HO PUNTATO SU MEYER PERCHÉ HA PRESENTATO UN PROGRAMMA CREDIBILE ADATTO A UN TEATRO DI STAGIONE" - E A CHI LO DEFINISCE "ANTI PEREIRA" RISPONDE...
''AFFONDATE LA SEA WATCH. BUM BUM'' - IL PIROTECNICO PROFESSORE DI STORIA MARCO GERVASONI, CHE HA UN DIVERTENTE PROFILO TWITTER (QUELLO SI' CHE E' ''BUM BUM''!), HA FATTO INDIGNARE L'ANPI PER AVER SOTTOSCRITTO IL PIANO DI GIORGIA MELONI. E CHE C'ENTRANO I PARTIGIANI COI MIGRANTI? NIENTE, MA SE SI SVEGLIANO LORO, NON PUÒ NON PARTIRE UN PEZZO DI ''REPUBBLICA'', E A QUEL PUNTO LA CAMPAGNA SOCIAL È SERVITA…
ILARY E TOTTI MEJO DI SANDRA E RAIMONDO – SU INSTAGRAM LA BLASI PUBBLICA IL VIDEO IN CUI SI DIVERTE A FARE UN BEL GAVETTONE AL MARITO- LA REAZIONE DELL'EX CAPITANO DELLA ROMA (CHE INDOSSA UN PAIO DI INGUARDABILI ZOCCOLI DI GOMMA “CROCS”) È DA RIDERE – VIDEO
CAFONALINO – ENRICO VANZINA MATTATORE ALLA PRESENTAZIONE DEL PRIMO ROMANZO DI ANDREA PURGATORI, “QUATTRO PICCOLE OSTRICHE”, CON FIORENZA SARZANINI CHE CI TIENE A PRECISARE: “È UN ROMANZO, MA DI CRONACA” – PAOLO MIELI INCRAVATTATISSIMO NONOSTANTE L’AFA, VALSECCHI SCAMICIATO. E POI IL DIRETTORE DI LA7 ANDREA SALERNO, GIUSEPPE DI PIAZZA, BRUNO E ANNALISA MANFELLOTTO…
IL RISTORANTE PIÙ BELLO AL MONDO COL MANZO SCADUTO - PARLANO GLI CHEF DI ''GROTTA PALAZZESE'' DI POLIGNANO A MARE, UNO DEI LUOGHI PIÙ FAMOSI AL MONDO, DOPO LA FIGURACCIA DELLA MULTA, TRA MANZO GIAPPONESE SCADUTO E PESCE NON TRACCIABILE. ''L'UNICO ERRORE CHE CI RIMPROVERIAMO È…''
L’ALTRA FACCIA DELLA DEPRESSIONE – NON SEMPRE ESSERE SORRIDENTI È INDICE DI BENESSERE INTERIORE: LA “SMILING DEPRESSION” È LA FORMA PIÙ INFIMA DELLA MALATTIA ED È PERICOLOSA PERCHÉ DIFFICILE DA INDIVIDUARE – CHI NE SOFFRE CONDUCE UNA VITA APPARENTEMENTE NORMALE, MA LA SERA L’ANGOSCIA SALE E SI INIZIA A RIMUGINARE ECCESSIVAMENTE SUL PASSATO E SUGLI ERRORI COMMESSI – I CONSIGLI PER USCIRE DAL TUNNEL…