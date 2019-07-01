“SILVIA SONO GIACOMO E QUANDO MI GUARDI RIMEMBRATI IL MIO MEMBRO PERCHE’ SONO LEOPARDI” – IL NUOVO, ESILARANTE VIDEO DI DADO CHE SCODELLA UN BRANO TRAP SUL POETA DI RECANATI – “LA SIEPE SULL’ERMO COLLE ME LA SONO FUMATA, 'L’INFINITO' IO L’HO VISTO ALLA TERZA TIRATA”- IL PASSAGGIO SU MANZONI: "IL ROMANZO CHE HA SCRITTO E’ UNA SEQUENZA DI SFIGHE, IO LUCIA ME LA TROMBAVO DOPO 15 RIGHE" – E POI L’APOTEOSI: “SONO IL 100% DEL PIL DI RECANATI, PE’ VEDE’ LA STANZA MIA…” – VIDEO

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