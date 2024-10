8 ott 2024 17:36

“IL SORRISO DA FIGLIO DI PUTTANA MI RAPPRESENTA” – ACHILLE LAURO HA UN EGO SMISURATO E NON LO NASCONDE: “CON QUESTA FACCIA POSSO PERMETTERMI TUTTO. VOGLIO ESSERE LA COSA PIÙ GRANDE SUCCESSA NELLA MUSICA (SCUSA ELVIS, NON T'AVEVAMO RICONOSCIUTO) - "VORREI AVERE UNA BAND ED ESSERE COME GLI OASIS O I RADIOHEAD. CERCO L’OLIMPO DELLA MUSICA” (L'OLIMPO, INTESO COME NIGHT CLUB?) – SUL COLLEGA DI “X FACTOR” MANUEL AGNELLI: “NON SAI MAI COME LEGGERLO QUANDO TI DICE ‘MA DA DOVE CAZZO SEI USCITO?’” – VIDEO