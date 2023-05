LA “SPREMUTA DI LIVORE” DI GIUSEPPE CRUCIANI: “IL POPOLO DI NAPOLI NON HA VINTO NULLA, LA LORO RETORICA È INSOPPORTABILE”. A “DRITTO E ROVESCIO” IL CONDUTTORE DELLA “ZANZARA” PROVOCA I TIFOSI AZZURRI: “HA VINTO LA SOCIETÀ, NON LE PERSONE”. E SUI SOCIAL COMMENTANO: “CRUCIANI, FAI VOMITARE!” – DURANTE LA TRASMISSIONE DI PAOLO DEL DEBBIO, L’INVIATO A NAPOLI RIESCE NELLA DIFFICILE IMPRESA DI COLLEGARSI DALL’UNICA VIA DELLA CITTÀ… SENZA TIFOSI – VIDEO!

1. NAPOLI CAMPIONE, CRUCIANI PROVOCA: «RETORICA DEL SUD INSOPPORTABILE, IL LORO POPOLO NON HA VINTO NULLA»

Il conduttore de La Zanzara Giuseppe Cruciani non è molto amato a Napoli. […] Ospite di Dritto e Rovescio su Rete 4 ieri sera, Cruciani non si è sottratto al suo ruolo di 'antipatico' ai tifosi azzurri, lasciandosi andare ad uno sfogo riguardo i discorsi sulla rivincita del Sud rispetto alle squadre del Nord.

«La loro retorica è insopportabile. Le società vincono come da altre parti perché hanno dei progetti sportivi. La retorica del sud che è come una rivincita con il nord è ridicola. Ha vinto il popolo di Napoli? Ma quale vittoria del popolo, ha vinto la società e non il popolo», ha detto Cruciani.

E i commenti sui social non si sono fatti attendere: «Cruciani fa vomitare. È così lontano dal nostro mondo che non potrebbe mai capire. Retorica? Ormai è lui che fa sempre gli stessi discorsi pieni di livore per far parlare di sé perché altrimenti nessuno se lo fila», scrive un'utente. […]

2. IL COLLEGAMENTO DISASTROSO DA NAPOLI A DIRITTO E ROVESCIO, L’INVIATO SPEDITO NELL’UNICO POSTO SENZA TIFOSI DOPO LA VITTORIA DELLO SCUDETTO

È la serata della festa Scudetto a Napoli mentre su Rete4 va in onda Diritto e Rovescio. Per la trasmissione di Paolo del Debbio impossibile ignorare l’evento per una città spesso al centro delle discussioni in studio, soprattutto per l’attenzione storicamente dedicata al Reddito di cittadinanza e alle tifoserie di favorevoli e contrari.

E mentre quindi in studio si provava a discutere della fine del sussidio voluto dal governo Meloni, almeno così com’è stato concepito e conosciuto finora, in collegamento da Napoli c’era il telecronista tifoso Raffaele Auriemma, spedito da del Debbio appositamente per le strade della città in concomitanza con la festa scoppiata dopo il pareggio della squadra di Luciano Spalletti a Udine.

Peccato però che il collegamento si rivela un flop: quando da studio parte il collegamento, Auriemma appare solo, circondato da un desolante vuoto, come se nulla fosse accaduto. […]

Si arriva fino a tre collegamenti, tanto che il tutto comincia ad avere i contorni della farsa. Si deve quindi arrivare al quarto collegamento per riuscire a scorgere un gruppuscolo di quattro tifosi napoletani apparsi dietro Auriemma che mossi con un po’ di pietà gli si sono avvicinati per riempire il triste sfondo vuoto che lo aveva accompagnato prima di allora.

