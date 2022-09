L'AFFARE SI INGROSSA - LO SCOOP DI DANDOLO PER OGGI

ILARY A LA VILLA CON TOTTI E A POCHI TAVOLI DI DISTANZA NOEMI

Emergono sempre più dettagli su Francesco Totti e Ilary Blasi. Le pagine di gossip si riempiono giorno dopo giorno di nuovi particolari sulla separazione dell'anno che, ormai da mesi, sta appassionando tutti.

Ormai l'ex capitano della Roma e la nuova fiamma, Noemi Bocchi, esteticamente uguale alla conduttrice, non si nascondono più. Lo dimostrano foto e video, a cui si aggiunge l'ultimo pubblicato su Instagram da Anna Boschetti, ex protagonista di Temptation Island e titolare del ristorante La Villa di Roma, insieme al compagno Alex Nuccetelli. Proprio in quel locale, Totti, lo scorso ottobre, ha trascorso una serata con l'ormai ex moglie. E in quella serata, c'era anche Noemi.

Il video pubblicato da Anna Boschetti risale all'ottobre del 2021 e mostra Totti e Ilary Blasi mentre cenano insieme al ristorante. I due sono seduti agli estremi di un lungo tavolo di amici. Sono distanti l'uno dall'altra, non si guardano e non si cercano. «Non si erano lasciati ancora, ma erano già in profonda crisi» ha scritto la proprietaria sotto la story sul suo profilo Instagram.

Questo dettaglio spiegherebbe la presenza di Noemi Bocchi la stessa sera: la donna che diversi mesi dopo sarebbe diventata la nuova fiamma del capitano della Roma era seduta a un tavolo con un'amica a pochi metri di distanza. Di certo non una coincidenza e molto probabilmente una scelta azzardata, sinonimo del fatto che l'amore con Ilary Blasi era già arrivato al capolinea.

Totti e Noemi Bocchi si sarebbero conosciuti la scorsa estate e avrebbero iniziato a frequentarsi già ad ottobre, come dimostrano alcuni video di Alex Nuccetelli risalenti appunto alla stessa serata. Il loro rapporto stava quindi crescendo con il tempo, ma era nascosto.

A insinuare il dubbio l'ormai famosa foto della ragazza allo stadio, seduta poche file dietro il capitano della Roma. Quando la notizia della separazione è stata resa pubblica, anche il flirt tra Noemi e Totti è uscito allo scoperto, fino alla conferma del Capitano stesso nell'intervista al Corriere. Sempre più fotografie dei paparazzi e appostamenti, fino all'ultimo servizio pubblicato su Chi che dimostra come i due, ormai, non vogliano più nascondersi, anzi.

