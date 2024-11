“TRUMP È UN ALGORITMO UMANO” – MAUREEN DOWD, REGINA DEGLI EDITORIALISTI AMERICANI, VERGA UN RITRATTO CRUDELE DEL TYCOON E DEI SUOI “DEMONI”: “PERSONIFICA TUTTO CIÒ CHE CREA ANSIA NELLE PERSONE" - "NON HA CARATTERE. VUOLE SOLO ESSERE LA BESTIA PIÙ GRANDE DELLA GIUNGLA, PRENDERSI TUTTO CIÒ CHE VUOLE, IN QUALSIASI MODO POSSA OTTENERLO” – “PUÒ ESSERE PRO-CHOICE O ANTI-ABORTO, PRO-TIKTOK O ANTI-TIKTOK, PRO-CRYPTO O ANTI-CRYPTO. NON HA UNA FILOSOFIA, SE NON: COSA CI GUADAGNA? L'UNICO FILO DI CONTINUITÀ NELLA SUA VITA È..." - VIDEO

DONALD TRUMP JUST MIMICKED GIVING HIS MICROPHONE A BJ IN MILWAUKIE pic.twitter.com/roBmNGqe25 — Alan Thomson (@TheSysMechanic) November 2, 2024

MAUREEN DOWD

Traduzione di un estratto dell’articolo di Maureen Dowd per https://www.nytimes.com/

Nel mezzo del furore per la relazione di Bill Clinton con Monica Lewinsky e i suoi tentativi manipolatori di coprirla […], i liberali hanno iniziato a sostenere che il carattere privato di un presidente dovrebbe essere differenziato dal […] pubblico. Hanno detto: “Guardate F.D.R., J.F.K. e L.B.J.”. Molti presidenti hanno tradito le loro mogli e ingannato l'elettorato sulla loro vita privata. Ma questo non dovrebbe distrarre dal loro ruolo pubblico, da ciò che hanno realizzato e da come hanno aiutato le persone mentre erano in carica”.

donald trump sul camion dell immondizia 3

La vita privata di Donald Trump è segnata da una cascata di episodi sordidi. Ma anche la sua vita pubblica lo è. Trump semplicemente non ha carattere. […] Come ha fatto l'America di George Washington a non dire mai una bugia, l'America dell'onesto Abe, l'America della Grande Generazione, l'America di Gary Cooper che affronta da solo una banda di assassini in “Mezzogiorno di fuoco” - come ha fatto questa America, la nostra America, a diventare un luogo in cui un uomo senza carattere ha la possibilità di essere rieletto presidente?

ELON MUSK AL COMIZIO DI TRUMP AL MADISON SQUARE GARDEN - FOTO LAPRESSE

[…] I politici repubblicani che si piegano alla volontà di Trump non sanno cosa sia la vergogna. E Trump, che proietta sfacciatamente ogni cosa negativa che fa sui suoi rivali e che vende sfacciatamente scarpe da ginnastica, Bibbie e acqua di colonia come un venditore di televendite a tarda notte, non ha vergogna. Trump ha sfruttato la diffusa disillusione che si è trasformata in cinismo nei confronti di una classe dirigente piena di ipocrisia, autocompiacimento e cattivo giudizio.

[…] Donald Trump è un algoritmo umano, che aumenta sempre l'antagonismo. È la personificazione e lo sfruttatore di tutto ciò che crea ansia nella vita delle persone.

DONALD TRUMP IN UNA DISCARICA - IMMAGINE GENERATA DALL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE

Domenica scorsa sono rimasta seduta al Madison Square Garden per otto ore, mangiando una scatola di popcorn, un pretzel grande e due sacchetti di M&M's alle arachidi.

Sono rimasta sorpresa quando alcuni commentatori hanno reagito con shock ad alcuni degli insulti lanciati quel giorno. A me è sembrato un tipico comizio di Trump: brutto, cupo, crudo, denigratorio, razzista, misogino. […] . […]

[…] Vedremo se il Madison Square Garden è stato un ultimo urrà o un presagio di questo folle movimento che cannibalizza istituzioni, persone e anime e le sputa fuori per poi rimpolpare i suoi ranghi con nuovi sostenitori di Trump.

donald e melania trump comizio al madison square garden di new york

Il raduno bizzarro è stato visto come un punto di svolta dai funzionari della campagna di Harris, che hanno dichiarato ai giornalisti di ritenere che il tono sgradevole del comizio abbia aiutato Kamala Harris con gli elettori che hanno deciso in ritardo, sottolineando la sua enfasi sul positivo contro il negativo, la luce contro l'oscurità.

Non è una sorpresa che Trump abbia fornito all'ultimo minuto la prova del carattere che gli manca. Come ha detto a proposito del ruolo di protettore delle donne, lo farà “che a loro piaccia o no”. È così che funziona con Trump e le donne: che piaccia o no.

donald trump tucker carlson arizona

Sarei stata più scioccata se Trump avesse usato il suo grande momento al Garden per offrire una visione più solare, per ricordare di essere cresciuto nel Queens, desideroso di raggiungere Manhattan, per offrire qualche aneddoto umoristico da “The Apprentice”, girato a un miglio di distanza alla Trump Tower, o qualche ricordo su Frank Sinatra, Muhammad Ali o eventi sportivi iconici del Garden.

Ma sarebbe stata una cosa umana da fare. E a Trump non interessano le sottigliezze umane. Vuole solo essere la bestia più grande della giungla, prendersi tutto ciò che vuole, in qualsiasi modo possa ottenerlo.

DONALD TRUMP - FOTO NEW YORK TIMES

Al Garden, un artista ha dipinto dal vivo un quadro, poi ha rivelato un pentimento di Trump che abbraccia l'Empire State Building, in stile King Kong. L'abilità principale di Trump è l'orecchio per il ruggito della folla - di persona e negli ascolti. Seguirà questo ruggito ovunque e dirà qualsiasi cosa pur di sentirlo.

I truffatori hanno successo perché attingono a desideri genuini della società. […]

Ci sono state due cose che Trump mi ha detto durante la campagna elettorale del 2016 - quando ancora mi parlava - che mi hanno colpito per la loro insolita onestà.

DONALD TRUMP AL MCDONALD'S - MEME

Gli chiesi degli episodi di violenza che stavano iniziando a scoppiare ai suoi comizi. Non era preoccupato? No, mi ha spiegato, gli piaceva la violenza; aggiungeva un'aria di eccitazione alle procedure, ha detto.

(Questo lato barbaro di lui è emerso il 6 gennaio, mentre guardava la televisione, assaporando la scena violenta che aveva favorito, dicendo dei rivoltosi che volevano impiccare Mike Pence: “E allora?”. Recentemente ha dichiarato a Fox News che è stato “un giorno d'amore”).

Una volta gli ho anche detto che il suo personaggio stava diventando più bellicoso e divisivo. A me era sembrato un personaggio più benigno, anche se follemente narcisista, come il pallone del Giorno del Ringraziamento di Macy's, ai tempi dell'immobiliare di New York.

elon musk donald trump

Perché l'ex democratico pro-choice stava imboccando una strada così oscura e autoritaria come candidato? “Credo“, ha riflettuto Trump, ‘per il fatto che sono andato subito al primo posto e mi sono detto: ’Perché non continuo a fare la stessa cosa?””.

Trump può giocare a tutto campo, pro-choice o anti-aborto, pro-TikTok o anti-TikTok, pro-crypto o anti-crypto. Non ha una filosofia, se non: Cosa ci guadagna? L'unico filo di continuità nella sua vita è l'interesse personale. Ha sovralimentato e riadattato il Partito Repubblicano a proprio vantaggio.

DONALD TRUMP UMPA LUMPA - MEME

Trump ha detto in un comizio di venerdì che la notte si “gira e rigira, gira come una trottola” nel letto, pensando ai problemi del mondo. Non credo che si svegli ogni giorno preoccupandosi del Paese e di come risolvere i problemi che stanno a cuore alla gente, o di come lenire le nostre crude divisioni.

Si sveglia ossessionato da come premiare se stesso, la sua famiglia e i suoi amici e da come punire i suoi nemici. Si sveglia tramando come mettere le persone l'una contro l'altra.

Il governo può produrre un effetto positivo solo se è gestito da persone che si occupano seriamente di governo. E, come ha detto Kamala Harris, Donald Trump è un uomo poco serio.

DONALD TRUMP elon musk sul palco del comizio di trump a butler, pennsylvania

MAUREEN DOWD MAUREEN DOWD

donald trump 1

elon musk al comizio di trump a butler, pennsylvania 2 donald trump mima del sesso orale con il microfono GIORGIA MELONI IN VERSIONE TRUMP - VIGNETTA BY MANNELLI PER IL FATTO QUOTIDIANO

MAUREEN DOWD

DONALD TRUMP MEME FOTO DI DONALD TRUMP DALLA SERIE AMERICAN MIRROR DI PHILIP MONTGOMERY MEME SULL ATTENTATO A DONALD TRUMP quadri clinici meme by rolli il giornalone la stampa trumpeete meme by rolli il giornalone la stampa meme sull attentato a donald trump MEME SULLO SPARO ALL ORECCHIO DI DONALD TRUMP MEME SULL ATTENTATO A DONALD TRUMP MEME SU ELON MUSK E DONALD TRUMP MEME SUGLI ATTENTATI A SHINZO ABE, JOHN FITZGERALD KENNEDY E DONALD TRUMP MEME SU DONALD TRUMP E ELON MUSK meme sull attentato a donald trump by 50 sfumature di cattiveria WISH YOU WERE EAR - MEME BY EMILIANO CARLI DONALD DUMP MEME meme di donald trump e i gatti 7 meme di donald trump e i gatti 8 meme di donald trump e i gatti 9 MEME TIME - VOLODYMYR ZELENSKY DONALD TRUMP

FOTO DI DONALD TRUMP DALLA SERIE AMERICAN MIRROR DI PHILIP MONTGOMERY