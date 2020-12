“TUTTI SI SONO ACCORTI DI QUANTO STESSE ACCADENDO, TANTO CHE IL TAXI ALLA FINE HA DOVUTO FARE MARCIA INDIETRO” – ROBERTO BOLLE PROVA A DIFENDERSI DOPO L’INCIDENTE ALL'INVIATO DI "STRISCIA", VALERIO STAFFELLI: “SONO MOLTO DISPIACIUTO MA I VIOLENTI ATTACCHI SU UNA MIA PRESUNTA OMISSIONE DI SOCCORSO SONO DEL TUTTO INFONDATI” – MA RICCI E STAFFELLI LO INCHIODANO

il taxi di roberto bolle sale sul piede di valerio staffelli 1

ROBERTO BOLLE, TAPIRO D'ORO CON INCIDENTE PER VALERIO STAFFELLI - VIDEO

https://www.mediasetplay.mediaset.it/article/striscialanotizia/roberto-bolle-tapiro-d-oro-incidente-valerio-staffelli_b100000674_a17871

“IL TASSISTA E ROBERTO BOLLE NON MI HANNO NEANCHE CHIESTO SCUSA” – STASERA A “STRISCIA LA NOTIZIA” LE IMMAGINI DELL’INCIDENTE A VALERIO STAFFELLI

roberto bolle

https://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/ldquo-tassista-roberto-bolle-non-mi-hanno-neanche-chiesto-scusa-rdquo-255291.htm

VALERIO STAFFELLI È FINITO IN OSPEDALE DOPO AVER PROVATO A CONSEGNARE IL TAPIRO D’ORO A ROBERTO BOLLE!

https://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/me-misero-me-tapiro-ndash-valerio-staffelli-nbsp-finito-255223.htm

roberto bolle

STRISCIA LA NOTIZIA, "HAI VISTO TUTTO, RICORDI COS'HA FATTO IL TAXI?". VALERIO STAFFELLI IN OSPEDALE, NUOVA ACCUSA A ROBERTO BOLLE

Da www.liberoquotidiano.it

Alta tensione tra Striscia la notizia, Valerio Staffelli e Roberto Bolle, dopo che il taxi su cui viaggiava l'étoile della Scala ha travolto e mandato all'ospedale l'inviato del tg satirico di Canale 5 che stava cercando di consegnargli il Tapiro d'oro.

Staffelli aspettava davanti alla casa milanese di Bolle, ma l'auto non si ferma e gli schiaccia il piede. Il tg di Antonio Ricci ha accusato Bolle di aver ignorato del tutto l'incidente e di non aver soccorso Staffelli, visibilmente dolorante.

il taxi di roberto bolle sale sul piede di valerio staffelli 1

"Sono molto dispiaciuto per l’incidente di Valerio Staffelli e amareggiato per tutta la vicenda, ma i violenti attacchi su una mia presunta omissione di soccorso sono del tutto infondati - ha replicato il grande ballerino -. Non c’era pericolo che non fosse assistito perché i collaboratori con lui erano almeno in 3 calcolando guidatori e cameraman. Nonostante queste doverose puntualizzazioni sono molto dispiaciuto per l’accaduto, ma, lo ripeto, i violenti attacchi su una mia presunta omissione di soccorso sono del tutto infondati".

il taxi di roberto bolle sale sul piede di valerio staffelli

Secca la replica di Striscia: "Un’affermazione smentita dai fatti, come racconta Staffelli stesso: 'Il taxi con una manovra forzata mi è passato sul collo del piede sino allo stinco. Il ballerino era seduto dietro a destra e mi vedeva perfettamente. Tutti si sono accorti di quanto stesse accadendo, tant’è che il taxi alla fine ha dovuto fare marcia indietro'".

roberto bolle roberto bolle a riveder le stelle prima della scala 2020 5 roberto bolle