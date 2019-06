12 giu 2019 15:22

“LA VERITÀ” FA A FETTE ANNALISA CHIRICO CON UN ARTICOLO AL VETRIOLO (“CONSIGLIATELE DI MOSTRARE MENO BRAMOSIA DI POTERE”) FIRMATO DA UN INESISTENTE “ROBERTO NUVOLA” E LA GIORNALISTA SI VENDICA SU TWITTER: “NUVOLA SI CHIAMA MARIA ELENA CAPITANIO. NON LA CONOSCO, NON SO CHI SIA, SO PERÒ CHE LA SIGNORA USA UN NOM DE PLUME PER SCRIBACCHIARE COSUCCE LIVOROSE SULLE COLLEGHE. IL CORAGGIO, SE NON CEL’HAI, NON TE LO PUOI DARE…”