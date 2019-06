15 giu 2019 18:03

“ZEFFIRELLI, L’ULTIMO DEI CLASSICI” – SGARBI RICORDA IL MAESTRO FIORENTINO: "UN ARTISTA CHE È STATO IL CUSTODE DELLA STORIA E DELL’ARTE ITALIANA, FELICE DI ESSERNE EPIGONO PIUTTOSTO CHE DISSACRATORE. HA RACCONTATO, SEMPLICEMENTE: COME GIORGIO BASSANI, COME VASCO PRATOLINI, COME TOMASI DI LAMPEDUSA . OGGI SENZA DI LUI LA STORIA È ORFANA, SENZA TUTELA” - VIDEO