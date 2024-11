LEOTTA E L'AURICOLARE CHE SCOTTA – GIUSEPPE CANDELA: “FIGURACCIA DI DILETTA LEOTTA CHE VA A SBATTERE SUL ‘CORRIERE DELLA SERA’: ‘NON SONO TELEGUIDATA, È UNA POLEMICA STERILE. NON SANNO COSA INVENTARSI PER ATTACCARMI’. MA È LEI, SUBITO DOPO, A CONFERMARE LA NOTIZIA DI DAGOSPIA: ‘L’AURICOLARE È FONDAMENTALE IN DIRETTA, ED È UTILE ANCHE QUANDO REGISTRI UN PROGRAMMA COMPLESSO COME ‘LA TALPA’” - VIDEO

A LUME DI CANDELA DEL 23 OTTOBRE 2024: DILETTA LEOTTA “TELECOMANDATA” ALLA “TALPA” COME AMBRA ANGIOLINI

https://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/lume-candela-quel-provolone-affumicato-andrea-412354.htm

«NON SONO TELEGUIDATA»

Estratto dell’articolo di Renato Franco per il “Corriere della Sera”

diletta leotta 33

[…] Da martedì Diletta Leotta conduce in prima serata su Canale 5 la nuova edizione della Talpa , il reality in cui 10 concorrenti devono scoprire il doppio gioco di uno di loro, la talpa, l’insider che trama nell’ombra per sabotarli. Su Mediaset Infinity c’è già un’anticipazione e da giovedì partirà un formato digitale ad hoc prima delle puntate, La Talpa Detection .

[…] Quanto le dà fastidio quando dicono che le suggeriscono le domande dall’auricolare?

«Questa storia dell’auricolare è bellissima, l’ho amata follemente, ma è una polemica sterile, non sanno cosa inventarsi per attaccarmi. L’auricolare è fondamentale in diretta, non sai chi sono gli ospiti che arrivano, ti avvisano in anticipo su quello che sta per succedere, aiuta a mantenere il ritmo serrato. Lo usano in quasi tutti i programmi, come il gobbo. Ma anche quando registri un programma complesso come La Talpa l’auricolare è utile. Alcuni giorni abbiamo girato dalla mattina alle 4 di notte».

[…] Si sente più invidiata o sottovalutata?

diletta leotta loris karius

«Sottovalutata no, perché sono talmente consapevole di quanto studio, di quanto sono preparata, che il giudizio della gente per me è importante, ma relativo. Vado in onda io, ci metto la faccia io, lavoro da più di 15 anni ad altissimi livelli, può capitare di sbagliare, ma ci metto sempre il massimo della professionalità. Oggi studio ancora più che in passato perché l’errore da evitare è quando pensi: tanto lo so fare. Ho la consapevolezza di dare sempre il 100%».

Le critiche degli hater?

«Lasciano il tempo che trovano, spesso sono gli stessi che poi incontri per strada e ti dicono che sei un fenomeno. Metto un muro e non mi lascio scalfire».

I like su Instagram sono un’ossessione?

«Li guardo per pura curiosità narcisistica, ma non mi cambiano né l’umore né la giornata: non sono schiava dei like».

Quando ha scoperto di essere narcisista?

diletta leotta 1

«Se ti esponi su Instagram, se stai davanti a una telecamera, un filo di narcisismo è inevitabile. E poi se non è troppo credo anche sia sano».

E quando ha capito di voler stare davanti a una telecamera?

«A 7 o 8 anni, quando andavo in vacanza con i miei parenti: prendevo una telecamera, facevo sedere i miei cugini e li intervistavo. Facevo domande random a tutti quanti, era una strada segnata».

[…] È più ossessionata dallo specchio o dalla bilancia?

«Dalla bilancia poco, solo durante la gravidanza perché il mio ginecologo mi obbligava a pesarmi. Dallo specchio di più, ma solo quando lavoro, perché ci tengo a essere super, in tiro, sempre wow. Spente le luci invece ho bisogno di stare comoda: nel quotidiano, poverino mio marito, gli tocca prendermi nature , in tuta e senza tacchi».

DILETTA LEOTTA E L AURICOLARE diletta leotta diletta leotta diletta leotta 2 diletta leotta foto di ferdinando mezzelani gmt 003 diletta leotta foto di ferdinando mezzelani gmt 018 diletta leotta

DILETTA LEOTTA INTERVISTATA DAL CORRIERE DELLA SERA