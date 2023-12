LESBO CRASH - LA POPPUTISSIMA BILLIE EILISH HA PERSO OLTRE 100 MILA FOLLOWER DOPO AVER RIVELATO LE SUE TENTAZIONI SAFFICHE (IN UN'INTERVISTA A "VARIETY" AVEVA DETTO: "SONO ATTRATTA DALLE RAGAZZE, MA ANCHE INTIMIDITA DALLA LORO BELLEZZA E DALLA LORO PRESENZA") - LA POPSTAR HA PRESO "L'AMMUTINAMENTO" DEI SEGUACI CON FILOSOFIA...

Billie Eilish è attratta fisicamente dalle donne ma anche intimidita. Lo ha dichiarato la stessa popstar, 21 anni, in un'intervista a Variety in cui ha affrontato tra l'altro i temi della fisicità e della femminilità. […] «Non ho mai avuto la sensazione di essere compresa dalle ragazze. Le adoro, le adoro come persone, sono attratta da loro come persone, per davvero».

«Sono attratta fisicamente da loro - ha aggiunto - ma anche intimidita, dalla loro bellezza e dalla loro presenza». […] Nella serata di sabato 2 dicembre la cantante ne ha nuovamente parlato sul red carpet di Hitmakers, […], affermando di non aver mai avuto intenzione di fare un grande gesto. «In realtà ho pensato a qualcosa tipo: “Ma non era ovvio?”. Non avevo mai pensato che la gente potesse non sapere. E non riesco a crederci. Mi viene solo da pensare: “Perché non possiamo semplicemente esistere?”. Sono stata questo per molto tempo e semplicemente non ne avevo ancora parlato. Oops».

La cantautrice ha continuato: «Quando ho visto l’articolo mi sono detta: “Oh, mi sa che ho fatto coming out oggi”. Ok, figo. Per me è emozionante perché immagino che la gente non lo sapesse ma è bello che ora lo sappiano: mi piacciono le ragazze». Fare coming out le è costato sui social 100mila follower.

