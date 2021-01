LET’S TWEET AGAIN! – I TWITTAROLI TELE-MORENTI IERI SERA AVEVANO PIÙ L’IMBARAZZO CHE LA SCELTA TRA “IL CANTANTE MASCHERATO” E L’INCONTRO-SCONTRO RUTA-PARIETTI AL “GF VIP” – RITA DALLA CHIESA: “MA PURE IO SONO ANDATA A CENA CON ALAIN DE LONE. HA MANGIATO CON IL TOVAGLIOLO INTORNO AL…” - LA SINTESI DELLE ESIBIZIONI DI STASERA CI ANTICIPA GIÀ QUANTO SARÀ BELLO IL #TECHETECHETE DEL 2041, QUANDO POTREMO RIVEDERE BABY ALIENO E GIRAFFA ALTERNATI A MINA E CARRÀ” – VIDEO

La partecipazione di Baby alieno in 68 secondi.#IlCantanteMascherato pic.twitter.com/i899mO6p5f — LALLERO (@see_lallero) January 30, 2021

alba parietti vs maria teresa ruta copia

La sorpresa del giorno: il flop de IlCantanteMascherato 3.615.000 telespettori con il 16,15% di share. Il gfvip 3.232.000 con il 18,21%.

Ecco la sovrapposizione oraria

GFVIP 3.585.000 16,4%

ILCANTANTEMASCHERATO 3.554.000 16,2%

tweet cantante mascherato

Per Rai1 arriva il quarto flop del 2021. Bolle, Mannoia, Beppe Fiorello, #IlCantanteMascherato, più i Pacchi travolti da Maria. E il direttore Coletta ha pure il coraggio di andarsi a vantare in conferenza stampa, quando fanno tutto le fiction. #Ascoltitv

Fondamentale per il #gfvip è il caso Zenga, momento in cui sorpassa e stacca #Ilcantantemascherato

#gfvip c’è un motivo per cui #AndreaZenga insiste sull’incontro tra il padre con il fratello maggiore Niki. Perché Andrea quando era piccolo, ha avuto Niki come secondo ‘padre’ .

alba parietti alain delon

Zenga Jr- Dovresti parlare anche con Nichi

Walter Zenga- Il volo diretto era per Roma, quindi ci sei te

Dio mio Walter, mi tocca dare ragione a Varriale ti rendi conto? #GFVIP

Rivedendo a mente fredda il confronto di ieri... vorrei dire che il primo cellulare è uscito nel 73.. e quelli funzionano anche a Dubai, Madrid, America, Siria ecc ecc #gfvip #andreazenga #zenga

tweet cantante mascherato 4

Per parlare con l’altro figlio, aspetta Live - Non é la D’Urso #gfvip

Io fossi Andrea avrei fatto una domanda “papà ti hanno pagato?” #gfvip

Comunque più che per far star bene il figlio a me dà la sensazione che W sia andato per ripulirsi l’immagine

#gfvip

walter andrea zenga 1

Walter Zenga è andato lì per ripulirsi l'immagine, invece è riuscito anche a peggiorarla #GFvip

Il passato di postino a C’è Posta per Te non ha insegnato nulla a Walter Zenga #gfvip

Andrea Zenga uomo. Più di suo padre. #GFVIP

Povero Zenga, é tornato da Dubai per vedere il figlio #gfvip

tweet cantante mascherato 5

Senti Walter Zenga, piantala con sto Dubai perché non sei Elisabetta Gregoraci #GFVIP

Alda D’Eusanio la tocca piano su Zenga Senior: "Andre deve ringraziare di non aver avuto un padre così. È venuto solo perché sui social l'avevano attaccato. È insensibile" #sovip #tzvip #gfvip

Alba: "Sei stata rinchiusa in una cabina con Alain Delon?"

Maria Teresa Ruta: "Non ne ho avuto bisogno"

D’Eusanio su Alba Parietti: "Più che squalo, ne è uscita come un'alicetta" Quindi settimana prossima confronto Parietti-D'Eusanio? #GFVIP

tweet gfvip

Ma pure io sono andata a cena con Alain Delon!

Si è’ seduto vicino a me. E mi ha pure regalato una rosa rossa.Da “Dante” a Roma. Ha mangiato con il tovagliolo intorno al collo per non sporcarsi con il sugo. Caduta di un mito

#scommettiamoche o #pertuttalavita.

#gfvip se fossi #delon mi girerebbero le BALON onestamente

Alain Delon le querela tutte e due #gfvip

alba parietti vs maria teresa ruta

Zia Mara, a #GFVip finito, regalaci Alba Parietti, Maria Teresa e Alain Delon a Domenica In.

walter zenga 1

Io capisco l'essere alla frutta e snez argomenti dopo 35 puntate, ma ancora Petrelli-Gregoraci non si può. #GFVip

Ma Pierpaolo ed Elisabetta si sono già visti 1000 altre volte da quando lei è uscita, ma aiuto

#GFVip

tweet gfvip 1

Patty Pravo: “Mi ha affascinato quello che ha detto Gerardino”. Voleva dire Costantino della Gherardesca. Cominciamo bene. #IlCantanteMascherato

Con i personaggi che cita Costantino ci puoi fare un bel programma alle 3 di notte su Rai3 #IlCantanteMascherato

Parliamo di cose serie, chi si nasconde nei capelli di Facchinetti?

tweet cantante mascherato 7

No va beh, scopro ora che il Baby Alieno sono I Ricchi e Poveri. Geni! #IlCantanteMascherato

La maschera del #babyalieno si é distrutta per le gomitate tra Angela e l’Occhiena? #IlCantanteMascherato

In pratica l’alieno era un assembramento. #IlCantanteMascherato

walter andrea zenga 1

Chissà se Franceschini ha visto il momento baby alieno. #IlCantanteMascherato

cinquanta e più anni di carriera che rischiavano di terminare con un soffocamento multiplo sotto il baby alieno

Come riusciamo a mandare in vacca noi i lucidatissimi format internazionali nessuno eh #IlCantanteMascherato

tweet cantante mascherato 6

IN 4 MANCO IL CAVALLO DI TROIA IO MI INCHINO #IlCantanteMascherato

Ma io volevo l'accanimento terapeutico sul baby alieno. #IlCantanteMascherato

La Balivo non si divertiva tanto dal Capodanno dei 18 anni #IlCantanteMascherato

elisabetta gregoraci petrelli

Che poi Marina Occhiena e Angela a dividersi la pancia di un Baby Alieno con gli altri due, nemmeno negli incubi peggiori #IlCantanteMascherato

2021. I Ricchi e Poveri nella formazione originale che, mandata a monte la reunion, il disco e la tournée mondiale per via di una pandemia, decidono di nascondersi in un pupazzo a forma di alieno come fossero Qui Quo e Qua.

MA NEANCHE NEI MIGLIORI FILM. #IlCantanteMascherato

tweet cantante mascherato 2

Comunque pazzeschi sono usciti dalla maschera tutti felici, arzilli e festosi anche se stavano morendo 5 minuti prima #IlCantanteMascherato

Comunque baby alieno che per due volte quasi sviene e si rompe durante la performance con il plot twist super choc finale dei ricchi e poveri stipati in 4 dentro il costume per me momento televisivo dell'anno dopo il bugo gate a Sanremo #IlCantanteMascherato

tweet cantante mascherato 9

La sintesi delle esibizioni di stasera ci anticipa già quanto sarà bello il #techetechete del 2041, quando potremo rivedere Baby Alieno e Giraffa alternati a Mina e Carrà #IlCantanteMascherato

walter andrea zenga 1

Comunque la reunion dei Ricchi e Poveri, tra #sanremo2020 e #IlCantanteMascherato, non è che porti proprio benissimo eh

Mi devo alzare tra tipo 5 ore e invece sto qui a ridere con le lacrime immaginando quei 4 dentro la maschera mezzi morti ma con Angela che si muove tarantolata e sfascia tutto, da farci una serie su Netflix #IlCantanteMascherato

E’ TORNATO L’UOMO RAGNO! “MAI AVUTO TUTTI QUESTI INSULTI DALLA GENTE, NEANCHE AI DERBY” – AL "GF VIP" WALTER ZENGA INCONTRA IL FIGLIO ANDREA CHE SCOPPIA A PIANGERE: “NON HO MAI FATTO NESSUNA GUERRA, NON C’E’ UNA PARTITA TRA PADRE E FIGLIO. HO FATTO DEGLI ERRORI, MI PRENDO LE MIE RESPONSABILITA’” – LA REPLICA: "IO E MIO FRATELLO AVREMMO APPREZZATO UN PAPÀ CHE CERCA DI CONOSCERE I FIGLI. MA LA PORTA APERTA TE LA LASCIO…”- E WALTERONE: “MI LASCI LA PORTA APERTA? DA PORTIERE NON È MOLTO CARINO...”

tweet cantante mascherato 1

Grande Fratello Vip, scintille tra Alba Parietti e la Ruta su Alain Delon

Giada Oricchio per www.iltempo.it

Scintille tra primedonne al Grande Fratello Vip. Alba Parietti entra nella casa di Cinecittà per ricordare a Maria Teresa Ruta che Alain Delon non la corteggiava: "Hai millantato". Ne nasce uno sketch esilarante e Malgioglio svela: "Lui era pazzo di Mara Venier".

tweet cantante mascherato 3

Alba Parietti accoglie Maria Teresa Ruta in passerella e l’azzanna: “Ho notato che cerchi di elevare te stessa e affossare le altre. Io non lo avrei mai fatto. Nel primo racconto hai detto che io ti ho rubato il posto a tavola, allora stai facendo un GF favoloso, hai un gran temperamento e carattere, ma hai questa tendenza ad abbassare un’altra persona per elevare te. Lo hai fatto anche con Matilde. C’è sempre qualcuno che ti porta via qualcosa. In due facciamo 120 anni, abbiamo avuto tante soddisfazioni, una bella carriera, essere lì a rivendicare un posto a tavola, mi sembra una cosa brutta. Anzi noi della vecchia generazione abbiamo fatto finire l’era Pretelli-Gregoraci. Quei signori, come Delon e Alberto di Monaco andavano per la maggiore tra noi donne dello spettacolo di quel periodo” e le tira una frecciatina “Hai l’abito del battesimo? Un po’ l’avevo sospettato”.

tweet cantante mascherato 8

Maria Teresa Ruta ride entusiasta per il blocco: “Se lei è uno squalo, io sono un sub, ho la bombola. Le mie armi sono diverse dalle tue, gli uomini li prendo per sfinimento alle tre di notte”. Cristiano Malgioglio svela un retroscena: “Alain Delon era impazzito per Mara Venier, venti anni fa era pazzo, veramente pazzo di Mara che però stava con Arbore. Mi chiese il numero di Mara e gli ho dato il mio, mi ha chiamato cinque volte!”. Il siparietto si chiude con una frecciatina della Parietti: “Sei mai stata chiusa in una cabina con Delon a parlare con i pompieri?”, ma la Ruta dà la zampata finale: “A me non è servito…”.