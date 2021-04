13 apr 2021 13:40

LET’S TWEET AGAIN! L’APPARIZIONE DI AKASH KUMAR NELLO STUDIO DELL’”ISOLA DEI FAMOSI” CON TANTO DI PERCULATA DI ILARY BLASI FA IMPAZZIRE I TWITTAROLI: “LA BLASI CHE RINFACCIA AD AKASH LA DIRETTA INSTAGRAM: “CHI È ILARY NON LA CONOSCO”. “IO SONO ILARY BLASI, SO CHE NON MI CONOSCEVI TANTO" – “VIVO PER ILARY CHE PRENDE IN GIRO I NAUFRAGHI MENTRE SOFFRONO” – “COME DIREBBE BONOLIS: ROSOLINO NON SPIEGARE NIENTE CHE SE NO LA GENTE A CASA NON CAPISCE” – “MI FA CREPARE CHE DA QUANDO LA ISOARDI È STATA ELIMINATA, PLAYA ESPERANZA SIA DIVENTATA ASSOLUTA PROTAGONISTA…”- VIDEO