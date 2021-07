LET’S TWEET AGAIN! ALLA SECONDA PUNTATA DI “TEMPTATION ISLAND” VANNO IN SCENA LE CORNA DEL 21ENNE TOMMASO ALLA 40ENNE VALENTINA: “LUI LE FA LE CORNA, LEI LO GIUSTIFICA. LUI VUOLE USCIRE CON LEI, MA LEI ESCE DA SOLA. PSICHIATRIA” – “TOMMASO STA LIMONANDO DAVANTI A TUTTI E VALENTINA PENSA ANCORA CHE SIA UNA RIPICCA” - “QUESTA VERSIONE SFIGATA DI HARRY STYLES HA BISOGNO DI UN AIUTO SERIO” – BISCIGLIA AL FALÒ SI INCAZZA E ASFALTA LA 40ENNE: “MA LO GIUSTIFICHI DA FIDANZATA O DA MAMMA?” - VIDEO

temptation island 8

Costa d Gherardesca@CdGherardesca

Vorrei essere eterosessuale per partecipare come concorrente a #TempationIsland

BICCY.IT@BITCHYFit

Tommaso voleva chiedere a Valentina di sposarlo ma dopo una settimana ha fatto sesso con una appena conosciuta #TempationIsland

trashbiccis@trashbiccis

SI SONO BACIATI SI SONO BACIATI SI SONO BACIATI NON CI CREDO. TOMMASO E TENTATRICE SI SONO BACIATI. E LUI SI LAMENTAVA DEL BIKINI DI VALENTINA. MA DI CHE STIAMO PARLANDO. #TemptationIsland

temptation island 15

BICCY.IT@BITCHYFit

Metà schiuma di quella vasca idromassaggio è stata prodotta da Tommaso che stava implodendo #Temptationsisland

Selvaggia Lucarelli@stanzaselvaggia

Questa versione sfigata di Harry Styles ha bisogno di un aiuto serio. E francamente non è che lei stia messa meglio. #TemptationIsland

???? ?@DontScass

temptation island 9

Tommaso sta praticamente limonando davanti a tutti e Valentina pensa ancora che sia una ripicca nei suoi confronti. #temptationisland

cara delle lagne @gnolacariola

Valentina ufficialmente fidanzata più cornuta di temptation. Mai vista una cosa così. E SIAMO ALLA SECONDA PUNTATA #TemptationIsland

Double D. @didimiyy

comunque farsi la storiella così palese alla luce del sole non si era mai visto in 8 anni di temptation #Temptationisland

Roberta Odicino@RobertaOdicino

Ricordiamo gli scandalosi video di Valentina che addirittura vuole mettersi un bikini, mentre lui libero di fare un soft porn #TemptationIsland

temptation island 19

Tonia @ToniaPeluso

Filippo a tanto così dal cacciare Valentina dal falò e mettere le mani addosso a Tommaso. Filippo uno di noi. #TemptationIsland

milkovich weeping for loki@jjbowerslaugh

“SEI UNA DONNA DI 40 ANNI CHE STA CON UN RAGAZZO DI 21 ANNI, LO STAI GIUSTIFICANDO DA FIDANZATA O DA MAMMA?” FILIPPOOOOOO #TemptationIsland

temptation island 18

Costa d Gherardesca@CdGherardesca

Io sono entusiasta, assolutamente estasiato, dal sogno cronenberghiano di Tommaso in cui ha visto Valentina con un braccio deforme. #TempationIsland

BICCY.IT@BITCHYFit

Tommaso ha davvero appena detto “il mio seno” riferendosi al seno di Valentina, vero? #TempationIsland

Tonia@ToniaPeluso

Tommaso sul tronco: voglio uscire con Valentina

temptation island 20

Tommaso si alza: ahhh come sono contento che esco solo ora sto meglio di prima

Dire che Tommaso abbia un disturbo non mi pare corretto perché è evidente che siano più di uno #TemptationIsland

mat@divanomat

Ringraziando la tentatrice Giulia per tutto il trash ma soprattutto per averci liberati subito di Tommaso. Arte sapienza maestria sacrificio il trono ti aspetta #TemptationIsland

Cristina Plevani@CristinaPlevani

#Valentina e #Tommaso hanno la stessa foto profilo su Instagram ma nemmeno a 15 anni. Spero che a settembre a #UominieDonne si prenda spunto e si parli degli amori malati e sbagliati per aprire gli occhi alle ragazze (e donne). #TemptationIsland

temptation island 1

Lisa@disinnescare_

Temptation Island in questi casi mi ricorda che essere single non è poi così male #TemptationIsland

Da "www.liberoquotidiano.it"

Troppe umiliazioni: Valentina molla Tommaso e lascia Temptation Island "da sola", come rituale del falò impone. Ma prima si è sorbita diversi minuti di corna in diretta, con il conduttore Filippo Bisciglia che assiste incredulo alla "resilienza" della 40enne, che sembra voler giustificare in tutto e per tutto il suo (ex) ragazzo di 21enne. Fuori dal reality, lei lo accusava di gelosia folle. E così è stato anche in Sardegna, salvo poi venire beccato in flagrante con la tentatrice Giulia.

temptation island 3

Il faccia a faccia tra partner è imbarazzante e traumatico. Bisciglia mostra a Valentina le malefatte di Tommaso. "Impazzito" dopo aver visto la donna giocare sulla spiaggia con un aitante seduttore, il 21enne si è rifatto con gli interessi appartandosi lontano dalle telecamere con Giulia, tra baci ed effusioni sempre più spinte. Di fronte a video (e audio) sempre più inequivocabile, Valentina sembra però non fare una piega.

temptation island 2

Tommaso è evidentemente preso da Giulia, rapito da una passione travolgente. Non è una vendetta, ma un flirt. Ma la donna nega l'evidenza e Bisciglia la riprende, tentando di aprirle gli occhi: "Sei una donna di 40 anni, matura. Hai visto fare delle cose e lo stai giustificando. Lo fai da fidanzata o tra virgolette da mamma? Tu sei pronta a fare finta di nulla"

temptation island 17

Dopo molte reticenze e frasi non dette, Valentina è così costretta a uscire allo scoperto: "C’è un bagaglio nostro talmente importante che uscire separati è una roba forte", prova a difendersi. Poi, di fronte all'atteggiamento sprezzante di Tommaso e all'incalzare di Bisciglia, la donna crolla e ammette: la coppia è scoppiata, usciranno separati da Temptation. E la frase con cui Tommaso si congeda sembra ancora più beffarda: "Sono contento, meglio cosí".

