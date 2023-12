LILLO & GREG FOREVER – IL DUO COMICO ROMANO FESTEGGIA I 20 ANNI DELLA TRASMISSIONE RADIOFONICA “610” CON UNA SERATA-SHOW ALL’AUDITORIUM – IN SCENA I FINTI TRAILER CINEMATOGRAFICI, COME QUELLO SUL BOSS MAFIOSO CHE NON SA GUIDARE (“IL PADRINO PARTE IN SECONDA”), LE GAG CON IL CAPO INDIANO “ESTIQAATSI” CHE COMMENTA LE NOTIZIE DI GOSSIP, LA PARODIA DI “CHI L’HA VISTO” – E UNA SFILZA DI OSPITI, DA PAOLA MINACCIONI A VIRGINIA RAFFAELE E VALERIO LUNDINI... – VIDEO

Estratto dell’articolo di Stefano Mannucci per “il Fatto Quotidiano”

Basterebbero i trailer finto-cinematografici. Come quello sul boss mafioso che non sa guidare (“Il padrino parte in seconda”) o l’altro intitolato “Le fate ignoranti”, ma non è ciò che si potrebbe immaginare: nella clip, la guest-star Margherita Buy commenta il ripieno di certe frappe ultracaloriche.

Un paio di gag così, e precipiti senza speranza nella voragine comica di “610” (Sei Uno Zero), il programma di Rai Radio 2 (in onda ogni sabato e domenica dalle 10.30 alle 12) che ha festeggiato i suoi vent’anni all’Auditorium Parco della Musica di Roma.

Serata-show: dal 7 gennaio sarà in radio e in visual sul canale 202, e diventerà un prodotto di RaiPlay. Dentro l’universo sghembo di “610” c’è la magia del teatro di parola ad uso umoristico, la prosa buffa e l’avanspettacolo, lo sketch congegnato e la trovata, la parata di personaggi impossibili e dunque magnetici.

[…] nel circo umano di Lillo & Greg (e dell’impeccabile conduttrice Carolina di Domenico) ritrovi echi del genio lunare di Arbore & Boncompagni, il “romanismo” affabulatorio di Gigi Proietti, i frammenti di lingua buttata nel calderone quasi-nonsense di Totò.

Al party privato dell’Auditorium i due soci sono stati raggiunti sul palco da amabili compagni di merende. Paola Minaccioni si è camuffata da “Giuseppina Baratro”, la mortifera vecchietta che tiene nel pugno il canarino Sputo, esanime da decenni: tra un Valium e un diuretico si ispira per comporre spaventosi testi di Death Metal, vedi “Sbava Blatta Sbava”, con vocalità growling.

Virginia Raffaele (nella trasmissione è la voce impersonale del call center) si è avventurata nella caratterizzazione di “Carola Ansaldi”, aspirante speaker segnalata dalla Rai, con il difetto di scambiare tutte le vocali che pronuncia. E qui è stato un duello tra virtuosi con Lillo, un botta e risposta che pareva davvero nato lì per lì.

Emanuela Fanelli si è presentata come l’autrice del romanzo erotico “Le calde notti di Elisabetta”, oppressa dalla vergogna di leggere ad alta voce i passi più hot del suo scritto. Mentre Valerio Lundini (coautore di 610) ha proposto la sua rubrica “Noi che…”, una listarella di cose comuni per la generazione degli anni Ottanta, tipo “riavvolgere l’audiocassetta con la matita”, fino all’inquietante sorella che voleva a tutti i costi prendersi il tetano. “Questo a noi non capitava”, era la replica sconcertata dei padroni di casa.

Uno via l’altro: Simone Colombari è il poeta “Gianfilippo Caraglia” con il suo italiano criptico dove si discetta tra “l’esengio” e la “costunza”; […] e Max Paiella imita Bruce Springsteen che “vende” come proprie canzoni tradotte in inglese, da “Ricominciamo” a “L’unica donna per me” con uno spiazzante medley tra “Ci vorrebbe un amico” e “Dancing in the dark”.

Ma gli ospiti sono la ciliegina sulla torta, i sapori forti restano l’esuberanza on-the-spot di Lillo e la verve glaciale, dichiaratamente Dan Aykroyd, di Greg. Immancabile, per lui, il capo indiano “Estiqaatsi”, dal nome già sufficiente per fargli commentare le notizie di gossip. O “Arnoldo Fogazzari”, che in una parodia di “Chi l’ha visto” cerca il figlio 38enne, ma non fornisce mai informazioni utili per un identikit.

Roba da sganasciarsi: è capitato in scena pure alla magnifica Carolina Di Domenico. “La comicità di Lillo & Greg”, ci ha detto poi, “è longeva perché attraversa tutti i generi. Sono con loro da 5 anni, prima c’era Alex Braga. E da ascoltatrice mi piegavo al volante. Da quando conduco io siamo in diretta: tutto va dominato e inventato al volo, nelle pause. In tre secondi quei due mattatori, tra testo scritto e battute improvvisate, creano un mondo dal quale non puoi sfuggire”.

