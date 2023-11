AL LIPA! AL LIPA! - DUA LIPA E' LA VERA "GALLINA DALLE UOVA D'ORO" DEL POP: IN ATTESA DEI GRAMMY, DOVE LA SUA CANZONE "DANCE THE NIGHT AWAY" È CANDIDATA A DUE PREMI, IL SUO NUOVO SINGOLO "HOUDINI" HA BATTUTO I RECORD (DA LEI STABILITI) DI ASCOLTI SU SPOTIFY E DI VISUALIZZAZIONI SU YOUTUBE IN UNA SINGOLA GIORNATA - LA GNOCCHISSIMA POPSTAR HA CONQUISTATO TUTTI: IL "CITY FOOTBALL GROUP", L'HA VOLUTA PER UNA NUOVA CAMPAGNA FOTOGRAFICA, CON TANTO DI SCATTI CON LA MAGLIA DEL PALERMO, MENTRE TIM COOK… - VIDEO

Estratto dell'articolo di Mattia Marzi per “il Messaggero”

Tutto quello che tocca diventa oro. Anzi, platino. Non ha fatto neppure in tempo a pubblicare il singolo Houdini che nel giorno dell'uscita della nuova canzone, lo scorso 10 novembre, la sua Dance the Night ha conquistato due nomination ai Grammy Awards 2024. […] Canzone dell'anno e come Miglior canzone scritta per i media visivi.

Si vedrà il prossimo 4 febbraio, giorno in cui saranno svelati a Los Angeles i nomi dei vincitori dei Grammy. Intanto c'è un album da chiudere[…] l'attesa è già alle stelle, tanto che si vocifera anche di un imminente annuncio di un tour estivo nelle grandi arene all'aperto in Europa.

I numeri da record del singolo appena uscito la amplificano. In poco più di due settimane il brano ha totalizzato su Spotify 55 milioni di stream. E debuttando al secondo posto della classifica settimanale britannica ha permesso alla popstar londinese - ma di origini kosovare […] - di diventare la prima artista britannica della storia a piazzare nella top ten il maggior numero di singoli, 14 in tutto. Non solo. Il singolo ha permesso alla 28enne popstar di infrangere il suo stesso record relativo al maggior numero di ascolti totalizzati su Spotify in una singola giornata (5,42 milioni di stream nelle prime ventiquattro ore dall'uscita) e al maggior numero di visualizzazioni su YouTube sempre in una singola giornata (12,7 milioni).

[…] IL PALERMO

A certificare l'impatto di Dua Lipa sulla cultura pop - su Instagram la seguono 88 milioni di follower e gli stilisti fanno a gara per vestirla - ci ha pensato Tim Cook: l'amministratore delegato di Apple ha scelto di farsi intervistare dalla cantante per parlare del futuro dell'azienda. Qualcuno si è invece chiesto cosa ci facesse Dua Lipa con la maglia rosa del Palermo nelle foto comparse sui social negli scorsi giorni. Risposta: la campagna è frutto di un'operazione di marketing del City Group, l'azienda britannica - che controlla anche il Manchester City - proprietaria del club rosanero attualmente in Serie B. […]

