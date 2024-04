ricky martin con l'augello in tiro durante il concerto di madonna. 9

Da www.tgcom24.mediaset.it

Fuori programma di un certo "spessore" al concerto di Madonna a Miami qualche giorno fa. La popstar ha invitato sul palco Ricky Martin per inscenare insieme a lui un siparietto durante l'esecuzione di "Vogue": i due cantanti, seduti su uno sgabello, venivano provocati dai ballerini del corpo di ballo dello show, con mosse ammiccanti e strusciamenti. E a giudicare dalle immagini, almeno due ballerini hanno fatto tanto effetto su Ricky Martin da provocargli una vista erezione... Reazione vera o solo uno scherzo un po' pecoreccio del cantante, il dubbio rimane ma l'effetto è stato comunque ottenuto.

