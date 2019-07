LUCA BARBARESCHI SCRIVE A DAGOSPIA: “L’ARTICOLO SECONDO CUI MI SAREI INCAMERATO I SOLDI DELLE POLTRONE E DEL SIPARIO VA OLTRE LA COMICITÀ. IO NEL 2014 NON AVEVO NESSUN RAPPORTO CON L’ELISEO. LA FIRMA DEL MIO CONTRATTO E’ DEL MAGGIO 2015. QUINDI COME DICEVA UN GRANDE COMICO: UNA GRANDE RISATA TRAVOLGERÀ QUESTO SIMPATICO GRUPPO DI FRUSTRATI MALDICENTI”

Lettera di Luca Barbareschi a Dagospia

luca barbareschi a che tempo che fa 2

Caro Dago, grazie per ospitare anche il mio punto di vista in questo ridicolo e costante attacco alla mia persona e a tutti i lavoratori del mio gruppo ELISEO Media. Circa 7 anni fa abbiamo deciso di fare questo salto e di integrare la nostra attività di cinema e teatro e fiction televisiva con la gestione e poi l’acquisto del più importante teatro italiano. Mentre un gruppo di facinorosi occupava il teatro Valle (Per altro ancora chiuso) accompagnato dagli applausi della cosiddetta intellighenzia di sinistra io andavo controcorrente.

Teatro Eliseo

Mettevo soldi miei: 5.600.000 per il restauro e poi 7.000.000 per l’acquisto dei Teatri Piccolo e grande EliseoiIn stato fallimentare che riceveva impropriamente soldi dal Mibact senza una agibilità dei vigili del fuoco. Ma, come si dice, transeat.

Nessun articolo. Nessun attacco. Perché ai compagni di merenda è sempre concesso tutto. Anche distruggere e occupare i teatri. Anche truffare come è successo all’Imaie i diritti d’autore. Noi invece dal momento in cui si è saputo che Barbareschi rilevava e poi avrebbe comprato L’Eliseo Abbiamo collezionato centinaia di articoli polemici e denigratori

Al grido di allarmi I fascisti all’Eliseo!!

luca barbareschi a che tempo che fa 3

Attacchi personali. Ricorsi al TAR. Abbiamo vinto tutte le nostre battaglie. Oggi L’Eliseo è tornato ad essere il più grande teatro italiano per numero di abbonati e presenze.

I vari brand Eliseo Cinema Eliseo Fiction Eliseo Cultura Eliseo Musica Eliseo Ragazzi e ovviamente Eliseo teatro hanno, con non poca fatica, portato successi in tutti i settori

Mia Martini Cyrano Mennea i film di Brizzi DOLCE ROMA dal romanzo di Corrias il nuovo fil di Polanski ROCCO CHINNICI E J’ACCUSE ETC ETC

E decine e decine di altri prodotti nati da un gruppo editoriale libero in cui , come nella cosmogonia di Rostand l’artista e’ in alto e la politica è in basso. Senza per questo denigrarla ma per sostenere il primato che deve avere la cultura nella società contemporanea. ABBIAMO OTTENUTO UNA LEGGE AD HOC!!!

Teatro Eliseo

Si è vero perché solo qualche imbecille può pensare che il Piccolo di Milano nostro omologo per qualità e presenza sulla capitale riceva circa 15.000.000 (milioni) l’anno e noi 500.000.

Abbiamo regolarmente pagato dei lobbisti (RETI) per raggiungere questo risultato.

Quindi nessun ‘traffico ‘ di influenze ma solo tanta fatica. Ora Roma ha di nuovo il teatro dove (come mostreremo all’inizio di stagione) hanno avuta o residenza artistica da Stravinsky a Defilippo da Visconti a Lavia da Orsini alla Falk. Da Petroni griffi a Mauri e centinai di altri. Quest’ultimo articolo in cui mi sarei incamerato i soldi delle poltrone e del sipario va oltre la comicità. Io nel 2014 non avevo nessun rapporto con L’Eliseo

La firma del mio contratto e’ nel maggio 2015.

Quindi come diceva un grande comico: una grande risata travolgerà questo simpatico gruppo di frustrati Maldicenti!

W L’Eliseo che è tutta in altra città

Luca Barbareschi

luca barbareschi con elena monorchio

PSICODRAMMA ALL’ELISEO - LUCA BARBARESCHI È ACCUSATO DI ESSERSI IMPOSSESSATO DELLE POLTRONE, DEI SIPARI, DEI CONDIZIONATORI E PERSINO DELLA MOQUETTE DEL TEATRO PER UN VALORE DI 813 MILA EURO - OLTRE AD ALTRI IMPIANTI VARI, APPROFITTANDO DELLO STATO DI DISSESTO DELLA SOCIETÀ ORMAI PROSSIMA AL FALLIMENTO - ORA L’ATTORE RISCHIA DI FINIRE A PROCESSO MA QUESTO FILONE D’INCHIESTA SI AGGIUNGE A QUELLO PER LE PRESSIONI ILLECITE PER AVERE UN FINANZIAMENTO DI 4 MILIONI…

https://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/psicodramma-all-rsquo-eliseo-luca-barbareschi-accusato-essersi-209180.htm