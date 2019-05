Giuseppe Candela per Dagospia

pamela prati eliana michelazzo pamela perricciolo lucia orlando

Da oltre un mese e mezzo questo sito ogni giorno lavora a quella che sembra essere diventata la storia dell'anno. Abbiamo svelato le finte nozze di Pamela Prati, i bambini in affido inesistenti, il sistema usato dal duo Michelazzo-Perricciolo per fregare politici, giornalisti e showgirl. Abbiamo dimostrato con interviste e prove concrete le innumerevoli incongruenze di una storia che ormai da settimane ha superato i confini del gossip.

pamela perricciolo eliana michelazzo

L'intervista-confessione piena di bufale di Eliana Michelazzo a Live-Non è la D'Urso, con una prova di recitazione degna di Manuelona Arcuri, ci ha portati alla pubblicazione di questo flash: "Non ce la facciamo più a sentire le boiate di Eliana Michelazzo, il trio ha perso ogni diritto alla privacy. Lei e la Perricciolo sono lesbiche, sono state insieme per anni, vivono insieme e insieme hanno gestito i finti progili usati per ricattare star, starlette e politici. Simone Coppi nacque per coprire la sua bruciante sconfitta a Uomini e Donne e l'amore saffico. Pamela Prati è piena di debiti da Bingo e, plagiata o no, si è messa in mano al duo."

Perché la maschera a un certo punto della farsa deve pur cadere. "Si è tatuata il nome di una persona inesistente anni e anni fa per copertura?", ha detto Daniele Interrante in puntata. "Andavo a dormire a casa loro", ha detto Georgette Polizzi parlando dell'aggressione dell'acido e confermando dunque che le due vivono insieme.

pamela perricciolo eliana michelazzo

Per la cronaca riportiamo la replica della Michelazzo che in una storia pubblicata su Instagram ha commentato: "Sai che vi dico? Potete dire quello che volete ma io sto con la coscienza apposto! E rispetto il mondo gay, anche se lo fossi non sarebbe stato un problema."

Sul fronte Prati e sui suoi problemi economici arrivano conferme anche dal settimanale ''Oggi'': "La star del Bagaglino sembrerebbe essere sommersa dai debiti e potrebbe aver tentato un rilancio pubblicitario al fine di fare cassa. La sua casa risulterebbe pignorata e, a quanto rivela la nostra fonte, avrebbe un debito di gioco con una sala bingo romana." E su ''Nuovo'' il suo ex agente Settimio Colangelo aggiunge dettagli sui problemi economici della showgirl.

pamela perricciolo alle slot

Ricordiamo anche le dichiarazioni dell'ex Luigi Oliva rilasciate a Dagospia il 3 aprile 2019: “Quando eravamo insieme, diverse volte è scoppiata a piangere perché la banca stava per procedere al pignoramento del suo appartamento, ed essendo legato sentimentalmente a lei le ho prestato una certa somma per evitare che questo accadesse. Lei mi aveva promesso di restituirla mentre stavamo insieme. Appena finita la relazione ha rinnegato tutto, e ho dovuto adire le vie legali, e i procedimenti sono tuttora in corso”.

L'AGGRESSIONE CON L'ACIDO, LA MICHELAZZO: "ERA PIU' ACQUA E SAPONE, NON HO ASSISTITO ALLA SCENA E NON CI SONO TESTIMONI"

pamela perricciolo eliana michelazzo

"Ho chiamato Pamela perché l'aspettavo a casa, quando è arrivata era impaurita e mi diceva che avevano tirato l'acido. Io non ho visto la scena, non ci sono dei testimoni. Era sotto il garage, piangeva e il giacchetto era tutto bagnato. Poi acido… ho visto che era più acqua e sapone. Come se la bottiglia era stata tirata verso la macchina, lei si è chiusa dentro e io sono scesa con la polizia", ha spiegato l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne.

il presunto attacco con l acido di prati e michelazzo

Concetto che ribadisce poco dopo in studio: "Diciamo che ho visto che c'era del sapone a terra, siccome c'era scritto acido muriatico ho pensato ci fosse anche dell'acido. Presa dalla paura e dall'ansia ma non penso fosse acido muriatico, ho pensato che se era acido il giubbino doveva sciogliersi totalmente invece era solo bagnato, lei urlava e le hanno fatto una flebo. Anche la Prati ha chiamato alle quattro di notte dicendo che aveva trovato l'acido sul pianerottolo, Pamela Perricciolo è andata di corsa lì per vedere cosa era successo."

eliana michelazzo con tatuaggio simone coppi

ELIANA E LA FOLLE STORIA CON IL FINTO MARITO SIMONE COPPI

Nel corso di Live-Non è la D'Urso la manager ha parlato del finto marito, da dieci anni, Simone Coppi: "Mi sono autoconvinta di essere innamorata di Simone. Era l'uomo perfetto, mi dimostrava tutto l'amore. L'ho incontrato una volta ma non so chi ho visto. Mi ha fatto un cenno da lontano davanti alla Fontana di Trevi e un'altra volta in moto mentre passava. Mi ha guardato e se ne è andato via.

ELIANA. MICHELAZZO

Lo sentivo via Messenger e Whatsapp. Mi scriveva cose bellissime: facciamo la nostra famiglia, nostri figli. Mi sono sentita sposata anche se non l'ho fatto. 'Ho un lavoro pericoloso, sono magistrato antimafia minorile', cosa che mi hanno detto che nemmeno esiste. Sono andata avanti con sicurezze perché Pamela Perricciolo mi diceva lo conosceva e che mi amava, mi sentivo sotto scorta anche io. Avevo delle guardie che mi seguivano, avevo il telefono sotto controllo. Sentivano quello che dicevo, ricevevo messaggi su quello che dicevo. Per cinque anni ho annullato la mia vita non parlando mai con nessun uomo. Poi la Perricciolo fece un intervento e ho preso in mano l'agenzia e ho pensato al lavoro. Ho fatto l'amore virtualmente con lui, facevamo l'amore su Messenger."

eliana michelazzo e simone coppi

Poi ha continuato: "Ho fatto due tatuaggi per lui, non ho mai avuto una fotografia con il mio compagno. Mi mancava un contatto fisico, lui non si poteva muovere perché era un magistrato. Facevo finta di andare a casa mia con lui, in una Spa, vacanze finte. Non potevo dire che non l'avevo mai visto, neanche un bacio. C'era una famiglia social, avevo annullato il mio mondo perché non potevo dare spiegazioni. Simone Coppi me l'ha presentata Donna Pamela, una che era mia sorella".

eliana michelazzo il suo simone coppi sfocato

Questo dettaglio della presentazione da parte di Pamela era trapelata anche dopo la prima intervista registrata con il team della D'Urso, lo scorso sabato notte. Qualcuno le deve aver fatto notare che era difficile che il nipote di un ricco avvocato romano fosse amico d'infanzia di Pamela Perricciolo, cresciuta a Pirivoglia, frazione di 158 abitanti di Chiaravalle, paesino dell'entroterra calabro in provincia di Catanzaro.

Allora ecco che la versione viene corretta in corsa: ''Lei mi ha sempre detto che li conosceva tutti, da piccola in vacanza''. Ah, quindi il suddetto nipote di Coppi a Pirivoglia ci andava in vacanza...

''Quando parlavo di questa storia mi sono accorta che lui non c'era. Sono andata da Pamela a chiedere di vedere i telefoni, di incontrare i cugini, la famiglia di Simone. Mi sono fidata di lei, lei è mia sorella. 'Sei stata fidanzata con Igor, dov'è Igor?' E mi ha detto che non ha mai fatto foto con Igor." Si tratta di Igor Lazio, già Igor Coppi, già ''Resistenza Nera'', già dipendente dell'inesistente Mark Caltagirone. Potete ritrovarlo nell'albero genealogico fake che abbiamo ricostruito ieri.

pamela perricciolo eliana michelazzo

"MARK CALTAGIRONE NON ESISTE, PAMELA PRATI HA RETTO IL GIOCO"

In puntata Eliana ha poi ammesso quello che da tempo sostiene questo sito: "Mark Caltagirone non esiste. Io so solo che ho bisogno di un medico, io non sto normale. Prati vittima? Si e no, ha creduto all'inizio poi secondo me si è svegliata dall'incubo ma ha retto il gioco. Io ho detto che l'ho visto oppure sembravo pazza. Non ho mai visto un video di Pamela Prati con Mark, ho visto foto diverse. Nel messaggio vocale che mi è stato mandato la sera stessa il timbro era uguale alla telefonata in onda a Live. Ma quando mi è arrivato il video era un'altra. L'anello mostrato a Domenica Live lo aveva ritirato Pamela in un ufficio di questo Mark Caltagirone. Ho creduto a questa situazione di Pamela Prati ma venendo qua mi sono chiesta 'Questa sua famiglia di Simone dov'è?'. Per me era quella la mia vita. Ho annullato la mia vita, le mie amiche".

eliana michelazzo pamela perricciolo

PAMELA PRATI VITTIMA O CARNEFICE? LA MICHELAZZO: "LEI SA CHE MARK NON ESISTE"

Quale ruolo per la showgirl del Bagaglino: vittima o carnefice? "Io mi faccio un grande punto interrogativo. Secondo me lei sa che non esiste. Non ha foto insieme. Lei si è fatta una fotografia paparazzata di notte fatta da Pamela Perricciolo che c'era quella sera. E allora chi è quella persona che non è uguale a quella che ho visto in più foto? Non so perché Pamela Prati menta. Se tu fingi perché ti abbracci tuo figlio davanti a me?

Il bambino è arrivato, ha abbracciato me e lei. Lei ha ricevuto una telefonata, è uscita fuori e si è freddata totalmente. Al telefono le avevano detto che c'era un suo ex che parlava di lei in tv. Pamela Prati deve dirmi a cosa ha creduto. Io ci ho creduto o non sarei venuta qua a metterci la faccia. Quando sento di matrimoni, bimbi, io ci credo perché è quello che mi è sempre mancato. Mi scrivevano tutti. Io ero entrata in questa famiglia qui."

pamela prati pamela perricciolo promuove un ristorante

I BAMBINI IN AFFIDO (CHE NON ESISTONO)

Come abbiamo chiarito oltre un mese fa, non esistono bambini in affido a Pamela Prati e all'inesistente Mark Caltagirone. La Michelazzo conferma l'incontro in un bar a Roma svelato a Dagospia da Milena Miconi: "La femmina non l'ho mai vista, il bambino sì. Ci siamo incontrati in un bar a Roma, c'erano la Prati, la Perricciolo e la Miconi con suo marito. Ha mangiato un gelato è stato lì mezz'ora e poi Pamela Perricciolo l'ha riportato via. Io sapevo che era affidato il bambino, abbiamo fatto un video tutti insieme. Ha accento romano e tifa Lazio? In effetti qualcosa non torna a me hanno detto che era italo-spagnolo. Parlare dei bambini per me è pesante, so che fa cure importanti. Spero sia vera tutta questa cosa."

pamela prati eliana michelazzo pamela perricciolo photoshoppatissime

L'immagine della bambina circolata tra i protagonisti e gli addetti ai lavori è stata rubata a un manager di spettacolo, il nome è stato svelato dal settimanale Oggi. Marco Di Carlo è stato usato come finto Mark Caltagirone, le sue immagini sarebbero state mostrate anche dalla Prati a Silvia Toffanin nella famosa puntata di Verissimo. Intanto un cugino del finto Simone Coppi, Danny Coppi, sarebbe stato "fidanzato con la D'Urso". Mandava foto di Cologno Monzese e video rubati dal blog della presentatrice alla Michelazzo sostenendo di avere una relazione con la conduttrice, una relazione fake mai esistita.

marco di carlo nella foto pubblicata da Oggi

LA MANAGER ANNUNCIA: "HO DENUNCIATO PAMELA PERRICCIOLO". I NUMERI DI SIMONE COPPI INTESTATI A DUE DONNE

Dopo alcuni controlli, i numeri di Simone Coppi risultano intestati a due donne diverse: "Una la conosco, l'altra no. Il numero della Perricciolo faceva da ponte con quello di Simone. Per dieci anni, quando parlavo con lui la Perricciolo era chiusa in un'altra stanza e le porte dovevano essere chiuse." La manager ha deciso di denunciare la collega:

"Ho denunciato Pamela Perricciolo. Mia sorella, dieci anni della mia vita accanto a lei. L'ho denunciata perché tutto questo, purtroppo, l'ha creato lei con qualcun altro sicuramente. Non do tutta la colpa, c'è qualcuno dietro di lei e ce lo deve dire chi è. Dopo la confessione che ho fatto, l'ho sentita. Ha tentato più volte di prendersi gocce di quelle calmanti per dormire. Mi diceva sempre: 'Ho preso le gocce, se muoio pensa alla mia famiglia'.

Mi spaventava su questo, avevo sensi di colpa. Ho sempre creduto a lei, era un'amica".

L'appello finale alla Prati e le scuse al pubblico: "Anche lei deve ammettere che Mark non esiste. Vi chiedo scusa, a tutti quanti. Però devo dire grazie, in tutta questa storia ho scoperto me stessa e quello che è successo a me."

eliana michelazzo e le interazioni per accreditare simone coppi eliana michelazzo tagga il suo simone coppi che non si vede mai PAMELA PRATI MILENA MICONI PAMELA PERRICCIOLO E MATILDE BRANDI LE CHAT DI PAMELA PERRICCIOLO SU MARCO CALTAGIRONE E PAMELA PRATI eliana michelazzo pamela perricciolo LE CHAT DI PAMELA PERRICCIOLO SU MARCO CALTAGIRONE E PAMELA PRATI pamela perricciolo e il cane benito anna munafo emanuele trimarchi eliana michelazzo pamela perricciolo pamela perricciolo prima e dopo PRATI PERRICCIOLO MICHIELAZZO eliana michelazzo pamela prati perricciolo pamela prati eliana michelazzo perricciolo 1144155 PAMELA PERRICCIOLO L 8 MAGGIO GIORNO DELLE FINTE NOZZE DELLA PRATI ERA ALLA SPA pamela perricciolo angelo sanzio giada di miceli eliana michelazzo pamela perricciolo lucia bramieri PAMELA PERRICCIOLO E MARTINA KELLY CAPPELLETTI SULLA BACHECA DI MARCO CALTAGIRONE eliana michelazzo pamela perricciolo paola d andrea anna falchi pamela perricciolo eliana michelazzo