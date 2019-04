A LUME DI CANDELA - IL 'SEGRETO DI PAMELA' REGALA NUOVI COLPI DI SCENA: LA COPPIA PRATI-CALTAGIRONE NON SARÀ MANCO PER NIENTE A 'VERISSIMO' ''NEI PROSSIMI GIORNI''. NON SOLO: L'ESCLUSIVA CON IL PROGRAMMA DELLA TOFFANIN (SOLO PER LE NOZZE) ERA STATA FIRMATA PRIMA DELL'INTERVISTA A ''DOMENICA IN'', QUINDI NON IMPEDIVA LA PARTECIPAZIONE DI PAMELA DALLA D'URSO IERI SERA. L'HANNO USATA COME SCUSA LE DUE AGENTI PERCHÉ SAPEVANO CHE IN DIRETTA SI SAREBBE TRADITA - DICONO CHE ANCHE MARK CALTAGIRONE HA FIRMATO IL CONTRATTO. PERCHE' CANALE5 NON MOSTRA FIRME E DOCUMENTO?

PAMELA PRATI DISSE A CANDIDA MORVILLO (24 MARZO) DI AVER GIÀ VENDUTO L'ESCLUSIVA DEL MATRIMONIO A CANALE5. MA SE QUESTA ESCLUSIVA LE IMPEDISCE DI PRESENTARSI DAL VIVO IN UNA TRASMISSIONE COME ''LIVE - NON È LA D'URSO DI IERI SERA'', COME MAI IL 31 MARZO HA DATO UNA LUNGA INTERVISTA A ''DOMENICA IN'', PERALTRO SU UNA RETE CONCORRENTE?

https://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/prati-fiore-ldquo-mi-sposo-maggio-poi-trasloco-miami-rdquo-199147.htm

silvia toffanin

Giuseppe Candela per Dagospia

Il Segreto di Pamela continua a regalare colpi di scena tra bufale, incongruenze e scivoloni. "A breve ci sarà un'esclusiva televisiva e vedrete il signor Marco così vi mettete l'anima in pace", ha provato a rassicurare i presenti la manager Eliana Michelazzo a Live su Canale 5. "Esclusiva che noi rispettiamo, tanto è vero che questa sera Pamela non è in studio e ci ha fatto un'intervista registrata", ha spiegato Barbara D'Urso.

tweet sul caso pamela prati

E' l'altra manager Pamela Perricciolo a spingersi oltre: "E' la vostra rete, esclusiva firmata e controfirmata. Ci sarà? Certo, l'hanno firmata entrambi." Il programma in questione, come anticipato da Dagospia, è Verissimo, rotocalco condotto da Silvia Toffanin. Alt! La Perricciolo fa dunque sapere che non solo la Prati avrebbe firmato l'esclusiva ma che avrebbe fatto lo stesso anche Mark Caltagirone. Per dirla alla Lubrano la domanda sorge spontanea: la trasmissione e l'azienda di Cologno Monzese hanno dunque tra le mani i documenti reali del misterioso imprenditore futuro marito della Prati? Ci sono state delle firme da parte dei futuri sposi? La Perricciolo sostiene il vero? Domande che giriamo al gruppo di Verissimo in attesa di una risposta.

pamela prati intervista live non e la d urso

Se quello che dice la Perricciolo fosse vero Canale 5 avrebbe potuto sgonfiare il caso mostrando già ieri sera i documenti del misterioso Mark e invece non lo ha fatto. In ogni caso il momento della verità arriverà a breve: Caltagirone sarà costretto a firmare una liberatoria prima della messa in onda. "Pamela doveva essere qua, la rete ci ha detto che non poteva essere qua perché sia Pamela che il futuro marito hanno firmato un'esclusiva molto prima che la signora D'Urso ci chiamasse. E quindi la rete ha detto a Pamela tu puoi fare un registrato da fuori ma non puoi fare la presenza in studio", ha continuato la manager per ribadire il concetto. Con la conduttrice che ha spiegato che l'esclusiva di Verissimo era legata al matrimonio (" Silvia Toffanin ha l'esclusiva per il matrimonio"), infatti stando alle nostre fonti non sarebbero previste ospitate della Prati e del misterioso Mark nei prossimi giorni ma bisognerà aspettare le nozze, vere o finte che siano.

eliana michelazzo pamela perricciolo

E' opportuno precisare che Verissimo avrebbe chiuso l'esclusiva legata alle nozze prima che Dagospia facesse esplodere la soap opera. Il caso è comparso per la prima volta su questo sito il 3 aprile, tre giorni dopo l'intervista della Prati a Domenica In: "Mark lo vedrai al mio matrimonio", aveva detto Pamela. Se dunque Verissimo ha chiuso l'esclusiva prima che Dagospia arrivasse sul caso, vuol dire che l'accordo era precedente anche all'ospitata della showgirl a Domenica In. Perché la Prati non può presenziare in diretta nel talk show di Canale 5 se lo ha fatto undici giorni prima dalla Venier?

pamela prati intervista live non e la d urso seba caltagirone commenta la puntata di domenica in prima dell inchiesta di dagospia pamela prati eliana michelazzo pamela perricciolo pamela perricciolo pamela prati eliana michelazzo

BARBARA D URSO LIVE NON E LA DURSO PAMELA PRATI A DOMENICA IN