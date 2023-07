PIERO CHIAMBRETTI PIER SILVIO BERLUSCONI

Giuseppe Candela per Dagospia

CHIAMBRETTI FUORI DAI PALINSESTI MA C'E' L'OFFERTA DI MEDIASET

E Piero Chiambretti? Per il conduttore nessun annuncio, nessun programma, nessun riferimento. Nei Palinsesti Mediaset svelati alla stampa Pierino la Peste non c'era.

In realtà Pier Silvio Berlusconi, che da sempre ha stima per il conduttore torinese, ha offerto a Chiambretti un programma in onda in seconda serata su Canale 5, con la possibilità di due appuntamenti speciali in prime time. La trattativa è in corso.

SANREMO 2024, BARBARA D'URSO NON CI SARA'

La rottura tra Mediaset e Barbara D'Urso tiene banco su social e giornali. E molti si chiedono: cosa farà adesso?

La Rai nel corso della presentazione dei palinsesti ha escluso il coinvolgimento della conduttrice napoletana a "Ballando con le Stelle", il suo nome negli ultimi giorni è stato associato a "Sanremo 2024" al fianco di Amadeus.

Fonti vicine all'organizzazione smentiscono categoricamente a Dagospia: "Non è nei piani del direttore artistico".

NON SOLO D'URSO, FUORI ANCHE I "DURSIANI" DAI CONTENITORI MEDIASET

Non solo fuori Barbara D'Urso, si cambia. Fuori anche i cosiddetti "dursiani". A Cologno Monzese filtra che si cambierà passo anche sul fronte opinionisti, cosa che ha fatto scattare il panico tra i prezzemolini che animavano il pomeriggio di Canale 5. Un principio che non varrà per tutti, con eccezioni per nomi considerati più trasversali.

IO CANTO GENERATION: IN GIURIA ANCHE MARA MAIONCHI?

Il successo di "The Voice Kids" con Antonella Clerici ha spinto Canale 5 a rispolverare e riportare in onda "Io Canto-Generation", a sua volta "imitazione" di "Ti lascio una Canzone".

Il programma condotto da Gerry Scotti, salvo colpi di scena, andrà in onda la domenica sera, i casting sono stati affidati alla società di Sonia Bruganelli, ex moglie di Paolo Bonolis. In giuria, com'è noto, ci sarà Orietta Berti.

Dagospia aggiunge un altro nome: nel cast fisso dovrebbe esserci anche Mara Maionchi che di fronte ai pargoli dovrà evitare qualche parolaccia di troppo.

NELLA SFIDA DELL'ACCESS PRIME TIME ARRIVA BENEDETTA ROSSI SU REAL TIME

Giovedì Discovery svelerà alla stampa i nuovi palinsesti e lo farà con i due pezzi da novanta "acquistati" dalla Rai: Fabio Fazio e Luciana Littizzetto.

Tra le novità possiamo anticiparvi la presenza in palinsesto di nuovo programma affidato a Benedetta Rossi. La food influencer marchigiana sfiderà i colossi dell'access prime time con una gara di cucina, la trasmissione in onda su Real Time sarà prodotta da Banijay.

AFFARI TUOI FA IL TRASLOCO

Forte del successo ottenuto nel test primaverile, Affari Tuoi tornerà in onda su Rai1 da domenica 10 settembre fino al 5 febbraio 2024. Il game show condotto da Amadeus lascerà però Milano e si trasferirà, per logiche organizzative, nella Capitale.

SILVIO TESTI, MARITO DI LORELLA CUCCARINI, PRODURRA' UNO SHOW SU RAI2

Si chiama "Liberi Tutti" ed è un programma dedicato al fenomeno internazionale delle escape room.

Il nuovo show in onda in prima serata su Rai2 dal 23 ottobre sarà prodotto dalla Triangle, società di Silvio Testi, marito di Lorella Cuccarini.

Alla conduzione Bianca Guaccero, Peppe Iodice e i Gemelli di Guidonia, questi nomi sono stati scelti successivamente. Inizialmente il programma era destinato a Pino Insegno e si era poi pensato al comico Andrea Pucci.

BERLINGUER "INVADE" LO SPAZIO PROMESSO A PORRO. E LUI NON LA PRENDE BENISSIMO...

Gira voce che Nicola Porro, che ha preferito i soldi alla fuga in Rai, non abbia preso benissimo l'arrivo di Bianca Berlinguer nell'access prime time di Rete 4.

Nessun problema personale con la collega ma gli era stata promessa la conduzione di quello spazio in solitaria e ora dovrà condividere la fascia. Un anno sarà molto lungo...

LA VOLTA BUONA, LE NOVITA' DEL NUOVO POMERIGGIO DI RAI1

Dopo la "cacciata" di Serena Bortone che si trasferirà su Rai3, nel pomeriggio di Rai1 spazio a "La volta buona" con Caterina Balivo. Il programma andrà in onda dagli studi di via Teulada, sotto la responsabilità del capostruttura Stefano Rizzelli.

La casting che si occuperà degli ospiti sarà Silvana Ballarin in arrivo da Domenica In, la produttrice Marina Morbiducci. Il nuovo titolo avrà un cast fisso, una compagnia di giro: circolano i nomi di Stefano Fumagalli del Tg2, Enzo Miccio, Gianni Ippoliti, Umberto Broccoli, Dario Salvatori e Luca Sardella. Chi verrà preso?

GIRA VOCE

1) Alla presentazione dei Palinsesti Rai non sono state comunicate le conduzioni dei programmi sportivi del servizio pubblico. Sembra certo il ritorno in video di Paola Ferrari, gira voce che la guida de "La Domenica Sportiva" finirà alla coppia formata da Alberto Rimedio e Simona Rolandi.

2) Tra le tante notizie televisive è sfuggita a molti la promozione da Rai2 a Rai1 di "Check up", il programma condotto da Luana Ravegnini andrà in onda dal 1° ottobre alle 9.40. Gira voce che la notizia abbia reso molto felice Simona Agnes, membro del cda Rai in quota Forza Italia e figlia di Biagio Agnes, storico dirigente Rai ideatore del titolo.

INDOVINELLI

1) Il conduttore Rai invia tutti i giorni a un gruppo ristretto di giornalisti video della sua trasmissione e dati auditel. Richieste pressanti che avrebbero agitato alcune firme di punta. Di chi stiamo parlando?

2) Tutta colpa dell'open bar. Ai Palinsesti Mediaset in molti hanno notato il vivace e sposato giornalista alzare il gomito e flirtare con una signorina molto più giovane di lui. Di chi si tratta?

3) La giornalista amata da Lega e Fdi è rimasta fuori dai Palinsesti Rai. Pare non l'abbia presa benissimo e starebbe smuovendo mari e monti. Chi è?

