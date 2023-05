Giuseppe Candela per Dagospia

massimo gramellini

DOPO FAZIO E ANNUNZIATA IN USCITA ANCHE GRAMELLINI. NEL SUO FUTURO C'È LA7

Nell'ultima puntata Massimo Gramellini ha salutato il pubblico de "Le Parole", il programma del sabato sera di Rai3, con un discorso di addio. Con contratto in scadenza, in attesa di incontri definitivi. Potrebbe aggiungersi alle uscite dalla terza rete di Fabio Fazio e Lucia Annunziata. Fonti di primo piano ipotizzano il suo sbarco su La7, contatti facilitati dalla vicinanza del giornalista a Urbano Cairo che è anche editore di Rcs, gruppo in cui Gramellini lavora come editorialista del Corriere della Sera. Sul tavolo delle trattative un programma simile destinato al sabato sera di La7.

pino insegno

L'EREDITA' A INSEGNO, PER FLAVIO INSINNA UNO SHOW SU RAI1

Pino Insegno dopo i tour elettorali e le visite a Palazzo Chigi otterrà dal 1° gennaio 2024 la conduzione de L'Eredità (e non solo). Flavio Insinna, che pure ha dalla sua gli ottimi risultati, dovrà mollare il preserale e, forse anche per evitare polemiche, gli saranno offerte delle alternative. C'è chi ipotizza un ritorno alla fiction ma anche uno show in prime time su Rai1, uno spettacolo in qualche modo legato al mondo della tv. Lavori in corso.

miss italia 2022

COME DAGOANTICIPATO TORNA MISS ITALIA, PATRIZIA MIRIGLIANI AVVISTATA A VIALE MAZZINI

Portate i sali alla presidente Marinella Soldi! Dagospia lo ha anticipato prima di tutti: Miss Italia torna su Rai1. Il concorso cancellato dalle reti Rai nel 2013, con un ritorno one shot nel 2019, tornerà sulla prima rete del servizio pubblico. Dicono per la gioia della Lega. La finale sarebbe al momento prevista venerdì 8 settembre e mercoledì pomeriggio a Viale Mazzini è stata avvistata la patron Patrizia Mirigliani.

elisa isoardi

ELISA ISOARDI, DANIELA FEROLLA, MONICA CARADONNA: INCASTRI "GREEN" IN PALINSESTO

Daniela Ferolla lascerà la conduzione di Linea Verde Life. L'ex Miss Italia, come rivelato da Davide Maggio, approderà a Unomattina per una striscia green di circa mezz'ora, con l'allungamento della durata a un'ora e mezza e la riconferma di Massimiliano Ossini. Chi arriverà al suo posto? Su quello spazio avrebbe messo gli occhi Elisa Isoardi, ex compagna di Matteo Salvini, ma deve fare i conti con un altro nome Monica Caradonna. Quest'ultima, già inviata di Camper e conduttrice di Linea Verde Discovery, sarebbe in pole position.

RAI SPORT, VOLPI PUNTA SU PAOLA FERRARI E SIMONA ROLANDI

daniela ferolla

Jacopo Volpi è stato nominato alla direzione di RaiSport qualche giorno fa ma le sue idee sono già chiare. Il direttore vorrebbe puntare con forza sulle giornaliste Paola Ferrari e Simona Rolandi. Le due conduttrici potrebbero ottenere la guida, magari non in solitaria, di 90 minuto e della Domenica Sportiva. Chi prenderà cosa?

DAVIDE VECCHI PRENDE LA DIREZIONE DELL'ADNKRONOS?

davide vecchi foto di bacco (2)

Gianmarco Chiocci ha lasciato la direzione dell'Adnkronos per approdare alla direzione del Tg1 in quota Giorgia Meloni. Chi arriverà al suo posto alla guida della storica agenzia? Circola con insistenza il nome di Davide Vecchi, direttore del quotidiano Il Tempo. Sarà vero e nel caso chi prenderebbe la direzione del giornale romano?

ROMINA POWER E IL "VETO" SU LOREDANA LECCISO

Nello show celebrativo per gli 80 anni di Albano su Canale 5 non c'era Loredana Lecciso. Erano presenti i suoi figli, sul palco Romina Power. Come rivelato su Dagospia dal nostro Alberto Dandolo ci sarebbe stato un veto sull'attuale compagna di Carrisi proprio dall'ex moglie canterina. In molti però si sono chiesti: Romina non vuole Loredana sul palco ma abitano a pochi metri nella stessa tenuta a Cellino San Marco?

LOREDANA LECCISO AL BANO ROMINA POWER

NEK "FREGA" IL PROGRAMMA A FABRIZIO BIGGIO. E DOVEVA CONDURNE UNO SU ITALIA 1

Come Dagoanticipato Stefano De Martino non condurrà la nuova edizione di "Tim Summer Hits", il programma musicale in onda su Rai2. Sempre questo sito aveva svelato il nome del sostituto: Fabrizio Biggio, volto di Viva Rai2. Una notizia confermata in diretta anche da Rosario Fiorello. Poi il colpo di scena, comunicato da Tvblog, con l'arrivo di Nek al fianco di Andrea Delogu. Una notizia accolta con stupore dallo stesso Biggio, Nek è gestito da Friends&Partners (società che produce lo show e gestisce il management anche di Delogu) ed è ben visto in ambienti di centrodestra. Non solo il "furto" in extremis, gira voce che lo stesso Nek sarebbe stato molto vicino alla conduzione de Le Iene nei mesi scorsi...

FABRIZIO BIGGIO AMBRA CONCERTONE PRIMO MAGGIO 3

NON SOLO X FACTOR, MORGAN TORNA PURE SU RAI2

Il vento è cambiato e Morgan non butta via niente. Non solo il ritorno a X Factor, dopo aver detto peste e corna sul talent show di Sky, ma anche il bis su Rai2. Castoldi sui social ha annunciato il ritorno di "StraMorgan" con Pino Strabioli, accolto da ascolti tiepidi, possiamo aggiungere che sarebbe previsto in autunno con quattro puntate in onda in seconda serata.

INDOVINELLI

1) "Ma questa chi è? E perché otterrà un programma nella prossima stagione?". A questa domanda un dirigente sconsolato fornisce la risposta: è l'amante di un europarlamentare di peso. Di chi si tratta?

morgan cenacolo artom

2) Il noto giornalista sportivo sta vivendo un momento importante della sua carriera. Dicono che sia solito inviare messaggi compromettenti a giovani colleghe e non solo. Ora teme che qualcuna possa far circolare le sue strane richieste, di chi stiamo parlando?

3) Ballando con le Stelle può creare anche problemi in famiglia. Due sorelle vorrebbero partecipare allo show ballerino di Milly Carlucci. La prima avrebbe già ricevuto un no in passato, la seconda vorrebbe proporsi quest'anno. Ma se per una arriva il sì e per l'altra no succede un casino! Chi sono?

romina power scie chimiche (2)

elisa isoardi