A LUME DI CANDELA-PAMELA PRATI VUOTA IL SACCO: DURANTE LA REGISTRAZIONE DI VERISSIMO HA AMMESSO A SILVIA TOFFANIN CHE MARK CALTAGIRONE NON ESISTE. LA SHOWGIRL IN LACRIME, ASSENTE IL PUBBLICO IN STUDIO

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