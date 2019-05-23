A LUME DI CANDELA-PAMELA PRATI VUOTA IL SACCO: DURANTE LA REGISTRAZIONE DI VERISSIMO HA AMMESSO A SILVIA TOFFANIN CHE MARK CALTAGIRONE NON ESISTE. LA SHOWGIRL IN LACRIME, ASSENTE IL PUBBLICO IN STUDIO-
A LUME DI CANDELA-PAMELA PRATI VUOTA IL SACCO: DURANTE LA REGISTRAZIONE DI VERISSIMO HA AMMESSO A SILVIA TOFFANIN CHE MARK CALTAGIRONE NON ESISTE. LA SHOWGIRL IN LACRIME, ASSENTE IL PUBBLICO IN STUDIO-
ALLARME ROSSO IN QUEL DI ARCORE - È SCATTATA DA GIORNI SULLA BASE DI PIÙ DI UN SONDAGGIO L’ALLERTA SUL POSSIBILE FLOP DI PREFERENZE, COSÌ FLOP DA METTERE A RISCHIO L’ELEZIONE DELL’EX SOVRANO DI HARDCORE AL PARLAMENTO EUROPEO. E PER ORA PARE CHE L’UNICO A NON SAPERNE NULLA SIA PROPRIO L’INTERESSATO
WALKING HUAWEI – IL SISTEMA OPERATIVO DEL PRODUTTORE CINESE DI SMARTPHONE, ALTERNATIVO AD ANDROID, SARÀ PRONTO ENTRO L'AUTUNNO – MA SIAMO SICURI CHE RIUSCIRÀ A FARE CONCORRENZA A GOOGLE DA UN GIORNO ALL’ALTRO? FINORA NESSUNO È RIUSCITO A VINCERE LA SFIDA DEL “TERZO OS” – E SE DIETRO ALL'OBBIDIENZA DI GOOGLE A TRUMP CI FOSSERO ANCHE (E SOPRATTUTTO) RAGIONI MILITARI?
CACCIA AL PIRATA – UNA 19ENNE ALL’OTTAVO MESE DI GRAVIDANZA VIENE INVESTITA SULLE STRISCE PEDONALI IN PROVINCIA DI TORINO: È STATA FATTA PARTORIRE D’URGENZA, LA BIMBA È GRAVE – LA DONNA ERA USCITA DAL SUPERMERCATO E STAVA ATTRAVERSANDO LA STRADA CON IL MARITO, QUANDO UNA FIAT STILO LI HA TRAVOLTI E POI SI È DATA ALLA FUGA
“GUARDIOLA ALLA JUVENTUS? SIAMO AL RIDICOLO” – ALBERTO GALASSI, AD DEL 'GRUPPO FERRETTI' E MEMBRO DEL CDA DEL CITY, METTE A TACERE LE VOCI SUL POSSIBILE APPRODO DI PEP SULLA PANCHINA BIANCONERA: “HO PARLATO CON NEDVED E CI SIAMO FATTI DUE RISATE. IL TECNICO RESTERÀ CON NOI…” - IL TITOLO BIANCONERO PRIMA VOLA IN BORSA E POI SI SGONFIA: SI MUOVE ANCHE LA CONSOB
CAFONALINO – POMERIGGIO LETTERARIO AL CIRCOLO CANOTTIERI ANIENE, CON MALAGÒ CHE FA IL PADRONE DI CASA E OSPITA LA PRESENTAZIONE DI “A PIEDI NUDI”, IL LIBRO DI CATIA PROIETTI SULLA VITA DI FEDERICO COCCIA, EX PRESIDENTE DEL BIOPARCO – L’EX BRACCIO DESTRO DELLA BOSCHI CERESANI, ORA CAPO DI GABINETTO DEL MINISTRO LEGHISTA FONTANA, LORENA BIANCHETTI, ELIANA MIGLIO, ALESSANDRO MELUZZI: ECCO CHI C’ERA
SE PARIGI TENEV' 'U MAR SAREBB' 'NA PICCOLA BAR – RIVINCITA DEL CAPOLUOGO PUGLIESE CHE VIENE INCENSATO DA "LONELY PLANET" CHE INSERISCE LA CITTÀ COME UNICA META ITALIANA FRA LE DIECI FINALISTE DEL BEST IN EUROPE 2019: LA PRESTIGIOSA CLASSIFICA VEDE COME PRINCIPALE DESTINAZIONE DI QUEST'ANNO HIGH TATRAS, IN SLOVACCHIA. SEGUONO MADRID, LA NUOVA ARCTIC COAST WAY SULL'INESPLORATA COSTA DELL'ISLANDA DEL NORD, E LA CITTÀ DI ERZEGOVINA…
DORMITE MALE? SPEGNETE I CELLULARI! – BASTA UNA SETTIMANA SENZA USARE SMARTPHONE E TABLET PRIMA DI ANDARE A LETTO PER REGOLARIZZARE IL SONNO: I RISULTATI DELLA RICERCA DEL “NETHERLANDS INSTITUTE OF NEUROSCIENCE” – IL PROBLEMA È LA LUCE BLU PRODOTTA DAI DISPOSITIVI ELETTRONICI CHE IN PRATICA INGANNA IL NOSTRO CERVELLO E FALSA IL RITMO SONNO-VEGLIA…