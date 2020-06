Quando la Gentili definiva Berlusconi ''venditore di sogni'' per olgettine

Che ci facevano insieme in un bar di Roma il direttore del Tg3 Mario Orfeo e Chiara Giallonardo? Una chiacchierata intensa per il dirigente e il volto di Linea Verde e dei suoi spin off dal 2011. Dagospia pubblica la foto del loro incontro professionale, nulla di sentimentale perché i loro cuori battono in altre direzioni.

VERONICA GENTILI, ORA I COMPLIMENTI DI BERLUSCONI MA ECCO COSA DICEVA DEL CAVALIERE NEL 2013 (VIDEO)

veronica gentili a piazzapulita

Veronica Gentili quasi estasiata dalle parole di Silvio Berluconi, lo ha lasciato monologare durante Stasera Italia News incassando anche i complimenti del leader di Forza Italia. Come si cambia per non morire di "fama"? Viene da chiederselo ripescando un video del 2013 con la bella Veronica ospite a Piazzapulita, dove veniva presentata come attrice e metteva in scena in cinque minuti un vero e proprio spettacolino contro il Cavaliere a suon di "venditore di sogni" che "ha creato una cultura basata sull'apparire" e "ha realizzato il sogno della Bonev". Così ci fa sapere che "queste ragazze sono vittime" e che "a livello processuale Berlusconi ci ha offerto tanti di quegli spunti che non sappiamo dove metterli" aggiungendo che "non si sa nemmeno più per cosa deve chiedere la grazia". Ecco il video ancora disponibile sul sito della trasmissione.

alessandro giuli foto di bacco

ALESSANDRO GIULI CONDUCE IL TALK SU RAI2 (IN QUOTA FRATELLI D'ITALIA) E SUA SORELLA LAVORA CON IL COGNATO DELLA MELONI

Anche Rai2 avrà il suo talk show, al giovedì sera la seconda rete ci riprova dopo i numerosi esperimenti falliti. Così il direttore Ludovico Di Meo, in quota Fratelli d'Italia, si affida ad Alessandro Giuli, giornalista di destra stimato dalla Meloni, già impegnato negli ultimi anni nel programma di Annalisa Bruchi che ha cambiato più volte titolo. Una piccola curiosità? La sorella del giornalista, Antonella, è la portavoce del capogruppo di Fratelli d'Italia Francesco Lollobrigida, cognato di Giorgia Meloni.

BALLANDO CON LE STELLE RADDOPPIA LA MESSA IN ONDA CON DUE EDIZIONI?

samanta togni

L'emergenza sanitaria per il Coronavirus ha fermato lo scorso marzo Ballando con le stelle, lo show ballerino con Milly Carlucci andrà in onda su Rai1 al sabato sera da metà settembre. Con un cast già pronto e la certezza di un titolo solido in un giorno difficile, l'ultima edizione è stata un successo con una media di 4.093.000 telespettatori con il 22,1% di share. Ma non è finita qui. In queste ora a Viale Mazzini è sul tavolo l'idea di un raddoppio, trasmettere cioè una edizione a settembre e una seconda edizione ad aprile, mese in cui è stato trasmesso il programma negli ultimi anni. L'idea si concretizzerà?

VERA GEMMA E ROSANNA CANCELLIERI AL GRANDE FRATELLO VIP?

Alfonso Signorini si prepara al bis e con il suo gruppo di lavoro continua a lavorare alla nuova edizione del Grande Fratello Vip, in onda da settembre con doppio appuntamento settimanale su Canale 5. Oltre ai nomi anticipati da Tvblog Elisabetta Gregoraci (in attesa dell'ok dall'ex Briatore) e Flavia Vento potrebbero arrivare nel cast la giornalista Rosanna Cancellieri e la figlia d'arte Vera Gemma, reduce dall'esperienza a Pechino Express. Contatti e trattative in corso, arriverà la fumata bianca?

roberta morise

LA BORTONE E LA MANCATA CITAZIONE: CAOS DIETRO LE QUINTE DI AGORA'

Povera Serena Bortone! Qualche giorno fa la conduttrice alle prese con la diretta ha dimenticato di citare in onda ad Agorà un suo collega. Apriti cielo! I beninformati raccontano di telefonate e scenate infinite per la mancata citazione e il non riconoscimento del suo ruolo. Di chi stiamo parlando?

roberta morise

STEFANO DE MARTINO, LA REGOLA PER LE INTERVISTE: NESSUN RIFERIMENTO A BELEN RODRIGUEZ

Ha concesso molte interviste in questi giorni Stefano De Martino, si è pure concesso qualche scivolone ("Sogno uno show alla Arbore") nella maratona promozionale per il lancio di Made in Sud. Ma nessuna intervista conteneva domande su Belen Rodriguez con cui è da poco finito, nuovamente, l'amore. Colpa dei giornalisti con poco fiuto? No, colpa di un diktat: vuoi intervistare De Martino? Nessuna domanda su Belen e nessun riferimento alla vita privata, nemmeno nel titolo. Anche meno.

SAMANTA TOGNI A I FATTI VOSTRI, ROBERTA MORISE A TALE E QUALE SHOW

stefano de martino belen

Come anticipato da Tvblog Roberta Morise, per il dispiacere di Giancarlo Magalli, non sarà riconfermata alla conduzione de I Fatti Vostri. Nonostante la buona prova dovrà fare spazio alla rampante Samanta Togni, la ballerina di Ballando con le Stelle è in grandissima ascesa stimata dal direttore Ludovico Di Meo. E la Morise? La conduttrice parteciperà probabilmente, come anticipato da Dagospia e confermato da Dandolo su Oggi, come concorrente a Tale e Quale Show, il programma condotto dal suo ex fidanzato Carlo Conti.

INDOVINELLI

1) Lui è un politico pentastellato e ha una passione improvvisa per il programma tv Ballando con le stelle. Di chi stiamo parlando e soprattutto perché?

2) Tra il novello volto televisivo e l'agente televisivo (non di primissimo piano) è esploso l'amore, per non destare sospetti non figura tra i suoi artisti. Di chi stiamo parlando?

samanta togni

3) Avvisate l'imprenditore che sta vivendo momenti difficile che dietro la sua caduta ci sono due persone: un vecchio cliente e l'ambizioso giornalista. Chi sono?

