MA COME TI VESTI? SANREMO EDITION! – CHIARA FRANCINI, A METÀ STRADA FRA JESSICA RABBIT E GILDA, NON SBAGLIA UN COLPO E METTE IN RISALTO LE ZINNE PER LA GIOIA DEGLI APPASSIONATI DI MOZZARELLE – ELODIE DIMENTICA IL VESTITO A CASA E SI PRESENTA MEZZA NUDA. BIGMAMA VESTITA DA SPIDERMAN – GLI ARTICOLO 31 COL TUTONE DA 15ENNI, ARISA SGUAINA LE TETTE, MA SI VESTE UGUALE ALLA VIOLINISTA DI LAZZA – MENGONI ABBANDONA LA PELLE TANTO AMATA DAI CRIPTO GAY, MA È SEMPRE IN TEMA GEORGE MICHAEL… VIDEO

Marco Zonetti per Dagospia

chiara francini in moschino

Quarta serata del Festival di Sanremo 2023, e quindi dedicata - come per tradizione - ai duetti dei partecipanti alla kermesse con artisti di loro scelta più o meno noti. Fra i momenti degni di nota: il duetto di Ultimo ed Eros Ramazzotti con un medley delle canzoni di quest'ultimo (perdonate il calembour); l'accoppiata glam-rock Elodie-BigMama, la gara di bravura tra Giorgia ed Elisa che hanno interpretato assieme due dei loro successi sanremesi (Luce e Di sole e d'azzurro), e soprattutto l'apparizione di Carla Bruni in Sarkozy a fianco di Colapesce Dimartino.

Ma vediamo di seguito tutti i look della serata.

Partiamo come al solito dai conduttori, con Amadeus e le sue solite giacche "oro e metallo" di Gai Mattiolo, che non stonerebbero addosso a un conduttore della Tv russa in una parodia degli show italiani anni Ottanta. Il suo compagno di avventura Gianni Morandi insiste invece con la classe delle mise Giorgio Armani ed è, come al solito, d'ineccepibile eleganza.

rosa chemical in moschino e rose villain in chb

Che dire di Chiara Francini, la co-conduttrice della serata? L'attrice toscana è stata non soltanto la migliore delle tre colleghe che l'hanno preceduta facendo letteralmente sparire Francesca Fagnani che la intervistò qualche tempo fa a Belve, ma è stata l'autentica rivelazione del Festival di quest'anno. In tono perfetto con la sua verve artistica e teatrale, e con la sua autoironia, da segnalare anche la scelta della maison Moschino per i quattro abiti da sera, impreziositi da gioielli Crivelli, sfoggiati dall'attrice sul palco dell'Ariston.

Mantella chiusa con cuore rosso lacca e borsetta a foggia di cuore coordinato per la sua prima apparizione, mentre per il suo secondo ingresso in scena Chiara ha indossato un "cencino", per dirla con le sue parole, in realtà uno splendido abito lungo a sirena in velluto blu, che sarebbe tanto piaciuto a David Lynch, con manicotti a sbuffo.

elodie in gucci e gioielli tiffany con big mama

Alla sua terza discesa della scalinata dell'Ariston, ha poi reso omaggio alle dive dell'epoca d'oro di Hollywood strizzata in un abito attillato rosso dal bustier scultoreo, con guanti lunghi e fiore tra i capelli. Un po' Jessica Rabbit un po' Gilda, Francini non ha sbagliato neanche questa volta. La quarta e ultima mise, un abito lungo nero tempestato di cuori d'oro, ci ha rubato definitivamente il cuore – è il caso di dirlo – e ha chiuso in bellezza la parata sanremese di Chiara Francini, che speriamo di vedere più spesso nei programmi d'intrattenimento di Rai1, alquanto poveri di elegante femminilità e soprattutto di autoironia…

elodie

Il primo duetto, quello della giovanissima Ariete con Sangiovanni, fa rivoltare nella tomba il povero Franco Battiato con la distruzione sistematica del suo Centro di gravità permanente. Difficile concentrarsi sui look con le orecchie lacerate dal sacrilegio, ma ignoriamo il dolore atroce e diciamo soltanto che l'idea del "twinerismo", ovvero lo sfoggio di due abiti identici da gemellini, con i loro ampi pinocchietti, le nere giacche da smoking e le doppie cravatte, nere e fucsia, è irriverente quanto basta. Non certo per farci perdonare lo scempio inflitto a Battiato, (giammai), ma almeno per spezzare una lancia sulla scelta stilistica dei due ragazzi, in linea con la loro età.

articolo 31 in iceberg e fedez in dior

Michele Zarrillo, veterano del Festival di Sanremo, torna per duettare con Will sulle note della sua Cinque giorni. Zarrillo sceglie il total black, con smoking nero, cravatta e camicia nera, mentre Will opta per un doppiopetto blu. Non certo ineleganti, ma senza infamia e senza lode.

Su Elodie siamo di parte, perché qualsiasi cosa decida di mettersi addosso è sempre una gioia per gli occhi. Per la serata dei duetti sceglie nientemeno che un brano di Lenny Kravitz, a sua volta icona di sessualità maschile, e – sfilandosi la pellicciona marchio di fabbrica del cantante – la nostra Elodie Di Patrizi sprigiona sensualità da tutti i pori restando in miniabito in seta trasparente con lingerie a vista e stivaloni in pelle. Completano questo ancora una volta meraviglioso ensemble i gioielli Tiffany. Fantastica.

Non sfigura, anzi, la sua talentuosissima compagna di esibizione Bigmama, strizzata invece in un audacissimo abito in latex nero dai decori rossi stile vedova nera. Due diverse fisicità femminili ma del tutto complici che si fondono in una mirabile sintesi dal grande impatto scenico. A quando un tour assieme?

i cugini di campagna e paolo vallesi

Per la serata dei duetti, Will sceglie invece La notte vola e si fa spalleggiare dall'interprete stessa, ovvero Lorella Cuccarini, che ricompare alla Rai sul palco dell'Ariston dove fu già presentatrice e poi cantante in gara. La showgirl, in abitino nero CHB Christian Boero, tripudio di glitter e piume, è come il vino buono e, malgrado le 57 primavere, è ancor più bella rispetto al suo esordio nel 1985. Will, dal canto suo, insiste nei suoi look rosa confetto firmati Canaku. La rivisitazione del brano non soddisfa molto, ma le mise passano l'esame.

chiara francini in moschino copia 2

Ultimo decide di rendere omaggio alla periferia di Roma dov'è nato (e che ce lo rende simpatico a prescindere) e chiama come suo compagno di duetto chi cantò con successo proprio la periferia sul palco dell'Ariston, ovvero Eros Ramazzotti. Per il loro medley delle canzoni di Eros, i due artisti vestono entrambi Emporio Armani ed entrambi di nero. Non esattamente la scelta più fantasiosa di tutte per quanto riguarda il look, ma la complicità fra Ultimo e il suo idolo sul palco dell'Ariston fa dimenticare tutto il resto.

Lazza recluta Emma Marrone per interpretare La fine di Nesli nella versione di Tiziano Ferro. Emma si presenta in nero assoluto, con giacca oversize e leggings in pelle, Lazza opta per jeans e giubbotto denim coordinato by Missoni. Anonime le mise, ma il duetto piace al pubblico.

chiara francini in moschino copia 3

Tananai è uno degli uomini più chic del Festival 2023 e fa centro anche nella quarta serata. Vorrei cantare come Biagio Antonacci è il brano che sceglie per la serata cover e chi chiamare al suo fianco se non Biagio Antonacci stesso? Per l'occasione, Tananai si fascia in uno sbrilluccicante completo Gucci stile anni Settanta mentre Biagio si paluda in un completo doppiopetto grigio Giorgio Armani con camicia in fantasia coordinata. Elegantissimi.

Dopo il look animalier della prima esibizione e la vernice rossa della seconda, Shari si fascia in un tubino Dolce & Gabbana con bustino tempestato di maxi cristalli ma purtroppo casca sugli anfibioni da parà. Il suo compagno di duetto Salmo compare in completo nero con camicia bianca e Dr. Martens ai piedi. Lui più elegante di lei.

Il duetto di Gianluca Grignani con Arisa dà una scossa alla serata. Per la loro interpretazione di Destinazione Paradiso, lui sceglie T-shirt e pantaloni aderenti neri con sopra un giubbotto di pelle borchiato, tutto John Richmond, lei si strizza in un abito nero strapless in pelle di Rick Owens evidenziando le sue forme prorompenti (molto apprezzate in rete). Da notare che lo stesso identico modello di abito di Arisa era già stato indossato poco prima sul palco dalla violinista di Lazza, Laura Marzadori. Non essendo il ballo della rosa di Montecarlo, dell'incidente diplomatico non ce ne po' frega' de meno, Grignani non si tocca a prescindere e quindi sono promossi per direttissima lui e la sua compagna di avventure all'Ariston.

colapesce dimartino con carla bruni in vintage versace

Il giovane Leo Gassman ci ha preso gusto a presentarsi "smanicato", per la gioia dei tanti – più o meno attempati, ma assai rapaci - omo-estimatori Rai nelle prime file dell'Ariston e non solo. In gilet Neil Barrett, Leo ha cantato i successi del mitologico Edoardo Bennato facendosi affiancare proprio da quest'ultimo, rimasto uguale a vent'anni fa. Dateci la ricetta del suo elisir di giovinezza…

Per la serata cover, gli Articolo 31 appena ritrovatisi dopo una separazione durata anni chiamano a raccolta Fedez con cui invece aveva bisticciato J-Ax e fumano tutti assieme il calumet della pace cantando i successi del gruppo, fra cui – visto che siamo in tema di fumo – anche Ohi Maria. "Giorgia, legalizzala!" gridano i tre artisti rivolti alla presidente del consiglio Meloni, ovviamente riguardo alla "Maria" della canzone. Dove c'è Fedez c'è sempre un casino politico-istituzionale, ma ben venga. Il signor Ferragni è uno dei più eleganti della serata con il suo smoking nero Dior mentre gli Articolo 31 fanno troppo rapper americani "ghetto style" con le loro tute di Iceberg pied de poule paillettate. Ma l'esibizione è piacevolmente casinara quanto basta.

anna oxa in greg launer

Giorgia ed Elisa seppelliscono l'ascia della presunta rivalità artistica e sfoggiano invece la loro sincera amicizia interpretando sul palco, assieme, i loro successi sanremesi. Giorgia si fascia in un completo Dior con pantaloni ampi, Elisa si presenta in abito da sera Stella McCartney. Mise non eclatanti per entrambe, ma l'unione delle loro voci è toccante e riscatta, almeno per una sera, Giorgia dall'aver scelto una banalissima canzone per la gara.

Sia lode a Colapesce Dimartino nei secoli dei secoli per aver ricreato sul palco dell'Ariston le atmosfere delle sfilate anni '90 del mai troppo compianto Gianni Versace. L'idea di chiamare per la serata dei duetti Carla Bruni in Sarkozy è stata di fatto geniale, e la discesa della scalinata dell'Ariston da parte dell'ex supermodella in forma smagliante è stata incantevole. Cantare dopo Giorgia ed Elisa non è esattamente un viatico per il successo quando si è svociati come "Carlà", ma la silfide italiana naturalizzata francese con la sua Combi Versace disegnata per lei dalla stessa Donatella è rimasta splendida come ai tempi d'oro delle passerelle, e il duo Colapesce Dimartino sempre impeccabile nei loro completi Paul Smith. I migliori della serata per quanto riguarda lo stile.

madame in off white con izi

Solita mise sgargiante per I cugini di campagna, che ci stanno tanto simpatici d'accordo, ma tutte quelle paillettes abbinate ai colori accesi e non coordinati, ai limiti del daltonismo, stancherebbero anche il più fanatico cultore degli Abba. Il loro compagno di duetto, il desaparecido Paolo Vallesi, torna all'Ariston con i capelli accorciati ma, in completo nero, viene inghiottito suo malgrado nell'abbacinante indigestione di colori dei cugini.

Marco Mengoni accantona per una sera i look omo-leather, con somma delusione da parte degli allupati mariti borghesi nelle prime file dell'Ariston, gay e cripto-tali, e restando sempre in casa Versace nasconde le sue grazie virili in un look assai meno sexy. Tuttavia la mise personalizzata Atelier Versace con cui canta Let it be assieme al Kingdom Choir, cappotto doppiopetto bianco, stivaletti a punta quadrata dello stesso colore, canotta lamè e pantaloni argentati, non delude.

levante in etro

Il giovanissimo ed efebico gIANMARIA si accompagna con Manuel Agnelli per la serata dei duetti ed entrambi scelgono le linee giovanili di Emporio Armani, con due completi doppiopetto oversize (nero per Agnelli e bianco per gIANMARIA) senza camicia. Promossi.

amadeus

Mr. Rain lascia a casa i bambini che lo accompagnano in gara, assieme ai consueti gessati doppiopetto, e s'infila in un giubbotto extralarge anni Ottanta griffato GCDS, dimostrandosi sempre stiloso. Il suo compagno di duetto Fasma in camicia a pois, no.

Per cantare in duetto con Izi la cover di Via del Campo di Fabrizio De Andrè, Madame si ripresenta ancora una volta in uno dei suoi non scontati look Off-White e ancora una volta fa pieno centro. Piedi scalzi come l'indimenticata Sandie Shaw, abito bianco con ampie maniche provviste di balze così come la gonna asimmetrica, è ancora una volta impeccabile. Sia per il look sia per le scelte musicali.

I Coma Cose scelgono come compagni di duetto i Baustelle per interpretare Sarà perché ti amo dei Ricchi e poveri. Scelta bizzarra che tuttavia, "indossano" con eleganza come i loro abiti. Ieri – abbandonando il nero - due completi coordinati scozzesi azzurro e viola, ancora una volta firmati Vivienne Westwood. La classe non è acqua.

paola&chiara in dolce&gabbana e gioielli swarovski

Innesto canoro di "rose" nere tra Rosa Chemical in Moschino e Rose Villain in CHB di Christian Boaro. Pelle, borchie, cinghie, zeppe e perfino sex toys, le atmosfere sadomaso prendono esplicitamente possesso dell'Ariston e della Tv italiana. E voi, siete slave o master?

Kekko dei Modà, sempre in Emporio Armani, abbandona grazie al Cielo il gilet e, per cantare Vieni da me con Le Vibrazioni, s'infila la giacca. Che però è troppo appariscente e fa troppo "Amadeus (non un complimento dal punto di vista dell'eleganza...). In finale riuscirà finalmente ad azzeccare un look?

Nelle sue due precedenti apparizioni, la neo biondo-aranciata Levante ci ha stupiti per le sue apprezzatissime scelte "glam-shock", e anche questa volta il mini-abitino Etro e i sandali con le "zeppone" non deludono le aspettative. Arriva Levante sul palco e, non c'è storia, non si riesce a "levare" lo sguardo. Un'artista di estro e di talento.

noemi in alberta ferretti e mara sattei in giorgio armani prive?? con gioielli chopard

Anna Oxa non abbandona il look gattara-clochard ma questa volta parrebbe prepararsi per una trasferta al freddo perché, sopra la solita rapsodia di sbrindellature e sfilacciature varie, s'infila pure un cappottone. Sbrindellato e sfilacciato anch'esso, inutile dirlo. Autoreferenziale come sempre, l'enigmatica Anna canta, assieme a Iljard Shaba, la sua Un'emozione da poco. Viste però le peculiari scelte di look, più che "da poco" sembrerebbe un'emozione "di seconda mano" tanto cara ad Arnold Gehlen. Essendo lei anche filosofa e dotta, apprezzerà senz'altro la citazione, ferma restando la nostra umilissima insipienza rispetto alla sua.

Per cantare Charlie fa surf dei Baustelle, Sethu chiama a raccolta bnkr44, che non è una password ma l'abbreviazione del nome del gruppo Bunker44, e sfoggia una mise nera griffata Meriisi. Tra borchie, pizzi, trasparenze e fiocchi, ancora una volta Sethu dimostra di avere gusti niente affatto scontati per quanto riguarda la moda, oltre che musicali. Da tenere d'occhio.

gianluca grignani in john richmond con arisa in rick owens

Luigi D'Alessio alias LDA duetta con Alex Britti e si ripresenta con un completo oversize di Marsem turchese impreziosito da cristalli. Bello il colore, per carità, ma ancora una volta il ragazzo sembra "fagocitato" dal vestito e dimostra di aver urgente bisogno di qualcuno che gli curi l'immagine.

La diafana Mara Sattei si esibisce con Noemi omaggiando Gigi D'Agostino e la dance anni '90 con L'amour toujours. Ma questa volta la pur elegante Mara, in top con frange gioiello Giorgio Armani Privé, viene messa in ombra dalla compagna di avventura. Splendida nel suo abito nero con corpetto trasparente di Alberta Ferretti stile "Mercoledì Addams", anche Noemi è forse fan della serie?

Paola & Chiara scelgono ancora Dolce & Gabbana per la serata dei duetti che condividono il palco dell'Ariston con i deejay Merk&Kremont (alias Federico Mercuri e Giordano Cremona). Interpretando un medley dei loro successi, sfoggiano pantaloni di pelle tempestati di cristalli e canotte "Paola per sempre" e Chiara per sempre" come fece Madonna anni fa, omaggiando però le "rivali" Britney e Kylie. La "baracconata" autoreferenziale delle due sorelle Iezzi è però spettacolo puro e ancora una volta fa centro.

lazza in missoni con emma in gcds

I Colla Zio tornano a calcare l'Ariston con le Crocs ai piedi e, per cantare Salirò di Daniele Silvestri, chiamano l'amica Ditonellapiaga. I cinque ragazzi sfoggiano un look denim casual, perfetto per la loro età, mentre lei ostenta un miniabito nero tempestato di cristalli su collant rossi e zeppe dello stesso colore. Il contrasto "colla e collant" in fin dei conti diverte molto. Una ventata di allegria su un palco dove troppe persone si sono prese e si prendono ancora troppo sul serio…

gianmaria con manuel agnelli, entrambi in emporio armani marco mengoni in atelier versace amadeus in gai mattiolo andrea delogu in alberta ferretti e gioielli chopard e jodi cecchetto in byblos will in emporio armani e michele zarrillo elodie big mama 2 elodie big mama 6 elodie big mama 4 olly in canaku e lorella cuccarini in chb shari in dolce&gabbana con salmo ultimo ed eros ramazzotti, entrambi in emporio armani coma cose in vivienne weswood coi baustelle mr rain in gcds e fasma carla bruni colapesce di martino 3 sethu colla zio e ditonellapiaga in philosophy di lorenzo serafini ariete e sangiovanni in marni tananai in gucci, e biagio antonacci in giorgio armani lda in marsem con alex britti chiara francini in moschino copia giorgia in dior con elisa in stella mccartney gianni morandi in giorgio armani leo gassmann in neil barrett con edoardo bennato peppino di capri carolina crescentini in gucci e gioielli bulgari kekko dei moda in emporio armani e francesco sarcina