MA INSOMMA, LE DONNE, IL PENE, COME LO VOGLIONO? COME GLI PIACE? E LE MALEDETTISSIME MISURE CONTANO? - UN PICCOLO PRONTUARIO DI CONSIGLI, INFORMAZIONI E SUGGERIMENTI PER VALORIZZARE L’AUGELLO: DALLE ATTENZIONI ALLA DIETA, CHE NE CONDIZIONANO IL “GUSTO”, ALL’IGIENE CHE NE DETERMINA L’OLFATTO, FINO ALLA CURA DEL PELO E DEL “DETTAGLIO” - BARBARA COSTA: “IL PENE MEDAGLIA D’ORO, SCUDETTATO, CAMPIONE DEL MONDO E’ QUELLO CHE…”

Barbara Costa per Dagospia

Ma insomma, le donne, il pene, come lo vogliono? Come gli piace, e non gli piace, e le maledettissime misure… contano? Facciamo la classi-fica dei peni dal peggiore al migliore? Sììììììì! E allora, tra i peni meno amati ci sono i peni col piercing, anellati, e simili: sono i peggiori da succhiare, non ci sono dubbi. Se la giocano, all’ultimo posto, con i peni che hanno uno sperma acido, se non disgustoso: signori, non per tutti ma per molti dipende da quel che mangiate, e digerite, sicché, se lì sotto siete poco "appetitosi", cambiate dieta, e meglio che vi diate a frullati e verdure.

Non sono tanto graditi i peni in fatto di peli poco curati, e se salgono in valutazione i peni completamente depilati, si può dire che tra i glabri e i villosi c’è ruvida battaglia. Un numero notevole di donne ama il pene peloso ma con i peli in ordine, "semi-sbarbato" il giusto, e guai al maschio possessore di peni intimi ispidi: si possono ammorbidire – nonché profumare – con oli adatti, e non vi date pena se al pene spuntano peletti bianchi. Basta che non vi venga in mente di tingerli. Per la maggioranza delle donne, il pene col pelo tinto, è ridicolo.

Sotto ma proprio sotto il gradino più basso della classi-fica del pene preferito sta lui, il pene non lavato, lavato poco, lavato male, vale a dire il pene che puzza. Uomini, fate attenzione, per cortesia: non è affatto una bella esperienza, e per nessuna donna, scendervi tra le gambe e mettersi in bocca un pene che, a contatto olfattivo, ti fa venire i conati. Di puzza di pesce andato a male non ci soffre solo la vulva, ma i vostri genitali sono esterni, massima cura alla punta. Insospettabilmente è femminilmente apprezzato il pene con le vene in vista che pulsano. Accanto alla gang delle donne che sono feticiste del pene circonciso, e che se li cercano proprio così.

E ora: le misure. Se una donna vi dice che per lei è meglio un pene "medio" che un pene grosso, non ve lo dice per farvi contenti ma perché sono pochissime le donne che, fatta esperienza con un pene over-size, ne sono poi rimaste soddisfatte. È raro imbattersi in un uomo extra-dotato che però sappia usare la sua fortuna… a modo.

E più volte, è ora di dirlo, per tante ma tante vulve, un pene lungo ma davveeeeero lungo ha significato dolore, e non godimento. Se ha qualche attendibilità la media che gira da una vita, ovvero che il pene perfetto è il pene dal volume 4 a 1 in rapporto lunghezza-larghezza (mah), per far felice una vulva è magari al diametro che va data rilevanza. Attenzione, però: forse il pene perfetto esiste ed è il pene abbastanza grande da… far capire che i testicoli sono il contorno e lui la portata principale.

Ci siamo? Uomini, le donne vi prendono in giro quando vi dicono che il loro pene ideale dovrebbe esser uguale al loro dildo. Non vi sfottono se vi dicono che vogliono "sentirlo", in mano, quando ve lo dilettano, e non vi sfottono se vi dicono che è meglio non rimandare l’erezione alle calende greche.

Ed ecco, appunto, l’erezione: in classi-fica prende sacri punti. MAI "arrivare" prima della donna, chi lo fa è pene da squalifica. È pene il più idolatrato il pene che non ha mai fretta di venire, che aspetta sempre la donna, e che fa "arrivare" prima lei. Abbasso i peni che aspirano all’orgasmo all’unisono: sono degli idealisti, per la vulva conta che il pene la aspetti, non le… passi avanti, e che nell’attesa rimanga in tiro e non si ammosci.

Tu pene, falla godere, prima, che poi, lei, la vulva, ti ripaga. A meno che non ti sei portato a letto una vulva veramente str*nza! Sul podio splendono i peni che non importa quando arrivano, basta che si fanno annunciare da un cunnilingus, soprattutto se leeeeento e ooooorgasmico. Capito?

Ed eccolo, il pene medaglia d’oro, scudettato, campione del mondo: il pene che… non solo ti fa godere, ma che una vulva la bagna, la allaga, le sommerge le mutande, e certe volte pure solo a pensarlo, e qui non c’è forma, curva, cm importante: sono i peni che incroci pochissimo nella vita, e spesso, ahimè, sono quelli a cui sono legati i sentimenti. Se una vulva si innamora, addio, sarà quello il pene da primissimo posto in classi-fica. E la verità è che non per forza combacia con l’uomo col cui pene mette su famiglia, e/o ci fa figli. I peni che non ti scordi, da finale vinta di Champions League, di frequente sono i peni delle corna.

