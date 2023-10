MA QUALI TORMENTONI ESTIVI, LA MUSICA LATINA DOMINA IL MONDO! - IL PORTORICANO BAD BUNNY, NOME D'ARTE DI BENITO ANTONIO MARTÍNEZ OCASIO, È LA NUOVA STELLA CHE COMANDA LA SCENA MUSICALE GLOBALE - IL SUO ULTIMO ALBUM, "NADIE SABE LO QUE VA A PASAR MAÑANA" HA SUPERATO GLI 1,3 MILIARDI DI STREAM SU SPOTIFY IN SOLAMENTE DUE SETTIMANE E NELLE 24 SUCCESSIVE ALLA SUA PUBBLICAZIONE, IL CANTANTE È DIVENTATO L'ARTISTA MASCHILE CON IL MAGGIOR NUMERO DI ASCOLTI IN UNA SINGOLA GIORNATA (195 MILIONI DI ASCOLTI) - MA NON È UNA NOVITA': SONO ANNI CHE MACINA RECORD SU RECORD NELLE CLASSIFICHE MONDIALI… - VIDEO

Estratto dell'articolo di Mattia Marzi per “il Messaggero”

bad bunny 9

C'era una volta la musica latina tutta reggaeton, Danza Kuduro e «un, dos, tre, un pasito pa'lante Maria». Poi è arrivato Bad Bunny. E nulla è stato più lo stesso. […] Parlano i numeri, per Benito Antonio Martínez Ocasio, questo il vero nome dell'artista portoricano, da tempo considerato il re della nuova scena latina che domina le classifiche mondiali. Il suo ultimo album Nadie sabe lo que va a pasar mañana […] uscito lo scorso 13 ottobre e annunciato a sorpresa appena tre giorni prima della sua pubblicazione, ha debuttato dritto al primo posto della […] classifica relativa ai dischi più venduti negli Stati Uniti.

bad bunny 7

I PRIMATI

Una notizia che ha permesso al 29enne cantante di infrangere un record (l'ennesimo), diventando l'artista ad aver conquistato più volte la vetta della classifica americana con dischi in lingua spagnola: aveva raggiunto il traguardo già nel 2020 con El último tour del mundo e nel 2022 con Un verano sin ti. In poco più di due settimane dall'uscita, l'album - il sesto della discografia di Bad Bunny - conta già più di 1,3 miliardi di stream su Spotify. […]

bad bunny 3

Giusto per capire la portata del fenomeno, da tre anni l'artista più ascoltato a livello mondiale su Spotify (senza aver mai firmato per una multinazionale, ma continuando a incidere per l'etichetta indipendente che lo lanciò, la Rimas Entertainment): con 145,9 milioni di riproduzioni nella giornata dell'uscita, Nadie sabe lo que va a pasar mañana è diventato l'album latino più ascoltato sulla piattaforma in una singola giornata (l'artista ha battuto sé stesso: […]). Il dato lo ha incoronato anche come il disco più ascoltato dell'anno su Spotify in un singolo giorno.

bad bunny 4

E ancora: nelle 24 ore successive alla pubblicazione dell'album Bad Bunny è diventato l'artista maschile ad aver totalizzato il maggior numero di ascolti su Spotify in una singola giornata nella storia della piattaforma, 195 milioni di ascolti complessivi. Monaco, il singolo pubblicato in concomitanza con l'uscita del disco, ha totalizzato nel primo giorno dall'uscita 12,4 milioni di riproduzioni su Spotify, diventando il brano di un artista solista latino più ascoltato in un singolo giorno nella storia della piattaforma. Nel video - che conta già 30 milioni di visualizzazioni su YouTube - compare anche il leggendario Al Pacino[…]

bad bunny 5

Mischiando influenze latine, pop, elettronica e rock, Benito Antonio Martínez Ocasio […] ha abbattuto barriere geografiche, rivoluzionando la musica latina. Aprendo una fessura attraverso la quale sono passati molti colleghi: da Ozuna a Manuel Turizo, passando per Rosalía. Nadie Sabe, la prima delle ventidue canzoni contenute nel suo nuovo album (Fina è dedicata alla relazione con la top model Kendall Jenner), […]

bad bunny 11

Figlio di un camionista e di un'insegnante, cresciuto nel Barrio Almirante Sur della città sulla costa settentrionale di Porto Rico, Bad Bunny ricorda: «Vengo da Vega Baja, una piccola città che non è una metropoli come la capitale San Juan. Vengo dal nulla. Quando andavo a scuola cantavo sui balconi e la gente se ne stava lì ad ascoltarmi». Nessuno sa cosa accadrà domani, per citare il titolo del suo disco. Ma oggi Bad Bunny sembra semplicemente irraggiungibile.

bad bunny 2 bad bunny bad bunny, ricky martin e residente protestano contro ricky rossello' bad bunny grammy 2023 bad bunny 1 bad bunny 10 bad bunny 6