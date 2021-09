MADONNA, CHE COSCE! – LA “NONNA DEL POP” È APPENA TORNATA DALLE VACANZE IN PUGLIA E IMMEDIATEMENTE SI RITUFFA NELLA SUA ATTIVITA PREFERITA: FAR ARRAPARE I FOLLOWER SU INSTAGRAM - LA CICCONE HA PUBBLICATO UNA SERIE DI SCATTI IN CAMERA DA LETTO MENTRE SI METTE A PECORA IN LINGERIE NERA, CALZE A RETE, TACCHI A SPILLO E…

DA www.liberoquotidiano.it

madonna in lingerie 5

Tacchi a spillo e sex appeal davvero unico. Madonna, a 63 anni appena compiuti, fa girare la testa a tutti. I fan vanno in delirio dopo l'ultima fotografia pubblicata sui social.

Madonna, pop star amata in tutto il mondo, ha festeggiato il suo 63esimo in Puglia insieme ai suoi figli e al giovane fidanzato Ahlamalik Williams (che ha appena 27 anni).

Ora in una serie di scatti davvero provocanti Madonna si mostra in camera da letto in lingerie nera, calze a rete e tacchi a spillo.

madonna in lingerie 1 madonna in lingerie 2 madonna in lingerie madonna in lingerie madonna in lingerie 3 madonna in lingerie 4