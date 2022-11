MAGNIFICA RETTORE - "MELONI? SPLENDIDA SPLENDENTE, ORA VOGLIO ANCHE BONINO AL QUIRINALE - LA SINISTRA? NON ESISTE PIU’, SI TIENE SU CON LA COLLA, SI REGGE COL VYNAVIL. RIFONDIAMO IL PARTITO COMUNISTA COM’ERA UNA VOLTA – SANREMO? QUEST’ANNO NON CI ANDRO', VOGLIO FARE IL…"

“Ora abbiamo una donna premier ma ne vogliamo ancora, magari alla presidenza della Repubblica. Io ho sempre avuto un debole per Emma Bonino e mi piacerebbe vederla al Quirinale, mi piacerebbe poterla votare, sono sempre stato favorevole al presidenzialismo”. La pensa così la cantante Donatella Rettore, che oggi è intervenuta alla trasmissione di Rai Radio1 Un Giorno da Pecora, condotta da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari.

Dunque ha votato Bonino alle ultime elezioni? “Mi pare chiaro, certo”. Come ha giudicato la rottura della leader di +Europa con Carlo Calenda? “Sono stata contentissima, la sinistra in Italia non esiste più, si tiene su con la colla regge col Vynavil. Stracciamola questa sinistra che non c’è più e rifondiamo il partito comunista com’era una volta”. Chi le piacerebbe diventasse nuovo segretario del Pd? “Non ne ho idea, di sicuro nessuno di quelli di cui si parla”. Nemmeno Stefano Bonaccini? “No, cerca di rimettere insieme una cosa che non c’è più”. Infine, torniamo alla musica: quale delle sue canzoni dedicherebbe alla neo premier Meloni? “Splendido Splendente – ha spiegato Rettore a Un Giorno da Pecora - per favore Giorgia fai tornare questo Paese splendido e splendente”.

Se quest’anno sarò a Sanremo? “No, non è che non ci voglio andare ma sono stata due volte di fila, adesso voglio fare il disco nuovo, concentrarmi e prendermi del tempo per me”. La pensa così la cantante Donatella Rettore, che oggi è intervenuta alla trasmissione di Rai Radio1 Un Giorno da Pecora, condotta da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari.

