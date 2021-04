MAI DIRE BOTTAI! – IL VICEDIRETTORE DEL TG1 POLIMENO BOTTAI CORRE AI RIPARI E PARLA DI "RICOSTRUZIONI FALSE", MA IL SUO POST CON LA SCHEDA ELETTORALE FASCISTA NEL GIORNO DEL 25 APRILE E' STATO MODIFICATO SOLO STAMATTINA. ALLE 11.04, 40 MINUTI DOPO L'USCITA DELLA NOTIZIA SU DAGOSPIA, AGGIUNGE: "C'ERA POCO DA SCEGLIERE...". MA IERI QUESTA PARTE NON C'ERA – SALINI LO SCARICA: "AFFERMAZIONI ESTRANEE ALLO SPIRITO DEL SERVIZIO PUBBLICO". E ANNUNCIA UN'ISTRUTTORIA. ANZALDI: "DRAGHI MANDI VIA QUESTO CDA"

1 - COME FESTEGGIA IL 25 APRILE IL VICEDIRETTORE DEL TG1, ANGELO POLIMENO BOTTAI? PUBBLICANDO UNA FOTO DELLA SCHEDA ELETTORALE CON FASCIO LITTORIO PER LE ELEZIONI DEL 20 APRILE 1929

2 - RAI: POLIMENO BOTTAI, SIMBOLO FASCISTA? RICOSTRUZIONI FALSE

(ANSA) - ROMA, 26 APR - "Il 25 aprile, giorno della liberazione dal nazifascismo, ho postato sui social una scheda elettorale del Ventennio per dimostrare che era una dittatura, che si poteva votare solo SI e dunque che il voto era una farsa. Pertanto le interpretazioni (forse ispirate strumentalmente da qualcuno) di tale iniziativa fatte da alcuni organi di informazione on line, che poi si sono corretti, e da alcuni esponenti politici, che auspico facciamo altrettanto, sono del tutto false".

Lo precisa il vicedirettore di Tg1, Angelo Polimeno Bottai. "Mio nonno, Giuseppe Bottai, uomo di cultura di primissimo piano e importante ministro fascista, caso rarissimo nella storia d'Italia, ha saputo assumersi tutte responsabilita' politiche di quella stagione buia - prosegue Polimeno Bottai -. Ormai cinquantenne, si e' arruolato come soldato semplice nella Legione Straniera per andare in prima linea a rischiare la vita per combattere contro i nazisti e per riportare la democrazia nel nostro Paese.

Un comportamento esemplare, di cui sono fiero e che fa di me un irriducibile sostenitore della democrazia e un altrettanto inflessibile oppositore di ogni forma di dittatura. Invito, in particolare chi come me lavora nel settore dell'informazione, a documentarsi con onesta' intellettuale e con attenzione prima di diffondere notizie del tutto lontane dalla verita' come purtroppo avviene proprio nei regimi". (ANSA).

3 - ANZALDI, DA VICEDIRETTORE TG1 SIMBOLO FASCISTA? RAI INERTE "RESPONSABILITÀ DRAGHI CHIUDERE SUBITO ESPERIENZA CDA E AD"

(ANSA) - ROMA, 26 APR - "La pubblicazione di un simbolo del Ventennio Fascista da parte del vicedirettore del Tg1 Polimeno Bottai nel giorno della Festa della Liberazione è l'ennesima conferma di un'azienda allo sbando.

E' una precisa responsabilità dei vertici, che si rifiutano di applicare il codice sull'utilizzo dei social approvato all'unanimità in commissione di Vigilanza. Solo in Rai succedono episodi del genere perché solo in Rai c'è la certezza che nessuno prenderà provvedimenti, mentre è intervenuto addirittura Facebook a bloccare la foto del vicedirettore del Tg1". E' quanto dichiara il deputato di Italia Viva e segretario della commissione di Vigilanza Rai, Michele Anzaldi, al sito "Vigilanzatv.it"

"E' stato necessario - prosegue Anzaldi - che la Vigilanza approvasse un regolamento ad hoc, ma l'azienda continua a non adempiere all'indicazione del Parlamento. Ora, però, è responsabilità del presidente Draghi sanare situazioni del genere. Spetta a questo Governo chiudere rapidamente l'esperienza di questo Cda e di questo Ad, cui invece viene consentito di continuare a tirarla per le lunghe in violazione della legge. Se non interviene, episodi come quello del vicedirettore del Tg1 ricadono sotto la piena responsabilità del Governo Draghi". (ANSA).

Bottai e Mussolini - marcia su Roma angelo polimeno bottai ANGELO POLIMENO BOTTAI Giuseppe Bottai alla guida della colonna dei fascisti marsicani a Roma, il 28 ottobre 1922