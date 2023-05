LA MALEDIZIONE DI “CALIGOLA” PERSEGUITA ANCORA TINTO BRASS – IL TORMENTATO FILM, GIRATO NEL 1979 DAL MAESTRO DEL CINEMA EROTICO E SCRITTO DA GORE VIDAL, VERRÀ PRESENTATO A CANNES IN UNA NUOVA VERSIONE DI TRE ORE. MA IL REGISTA SI DISSOCIA: “NON HO PRESO PARTE AL MONTAGGIO E SONO CONVINTO CHE NON RISPECCHIERÀ LA MIA VISIONE ARTISTICA” - LA COPROTAGONISTA HELEN MIRREN LO DEFINI’ “UN MIX DI ARTE E GENITALI”, MALCOLM MCDOWELL, DOPO LA PRIMA VISIONE, DISSE: “MI SONO SENTITO COME UNA DONNA APPENA STUPRATA” – VIDEO

Malcolm McDowell Helen Mirren in Io Caligola di Tinto Brass

Tinto Brass è netto e lo dice chiaramente: "Prendo le distanze dalla versione del film Caligola che sarà proiettata al Festival di Cannes". Aggiungendo all'Ansa anche il motivo: "Dopo numerose e infruttuose trattative che si sono susseguite nel corso degli anni, prima con la Penthouse e poi con altre figure poco chiare per montare il materiale da me girato e che era stato rinvenuto negli archivi della Penthouse, è stata realizzata una versione alla quale non ho preso parte e che sono convinto non rispecchierà la mia visione artistica''.

Malcolm McDowell Helen Mirren in Io Caligola di Tinto Brass

Il regista, oggi novantenne, si riferisce al suo film del 1979, scritto da Gore Vidal, che passerà nella sezione Classic del festival in una versione della durata di due ore e cinquantatré minuti, spiegando che "come noto il montaggio conferisce al film il mio stile personalissimo e se non posso montare il mio film non ne riconosco e non ne ho riconosciuto la paternità.

tinto brass e caterina varzi 8

Di Caligola esistono numerose versioni montate da altri, tra cui quella di Bob Guccione, ma nessuna corrisponde al mio progetto originario.Il pubblico di Cannes sarà quindi tratto in inganno dall'uso arbitrario del mio nome. Per ora non aggiungo altro. Della questione si stanno occupando i miei avvocati".

io caligola di tinto brass - locandina

Alla realizzazione del film parteciparono - a parte la sceneggiatura di Vidal (Ben-Hur) - il montatore Nino Baragli, che lavorò anche con Pier Paolo Pasolini e Sergio Leone, per le scenografie e i costumi il due volte premio Oscar Danilo Donati, storico collaboratore di Pasolini, Fellini. Nel cast c'erano poi Malcolm McDowell e i premi Oscar Peter O'Toole (Lawrence d'Arabia) e una giovanissima Helen Mirren.

Malcolm McDowell in Io Caligola di Tinto Brass