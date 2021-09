MAMMA RAI? NO, E’ LA RAI DEI COGNATI! - BIANCA BERLINGUER INVITA IN TRASMISSIONE SUO COGNATO LUCA TELESE PER PROMUOVERE IL NUOVO SETTIMANALE DI T.P.I (DI CUI E’ VICEDIRETTORE) E LUCHINO RINGRAZIA AUTOPROMUOVENDO LA SUA “BELLISSIMA INTERVISTA” A CONTE "IL FENOMENO" - MA BIANCHINA LO FULMINA: "FENOMENO CHE DA NOI NON HA MAI MESSO PIEDE E NON SO PERCHE'..."

Marco Zonetti per “VigilanzaTv.it”

BIANCA BERLINGUER E LUCA TELESE

Presi nel tourbillon della curiosità per il ritorno di Mauro Corona a #Cartabianca presentato da Bianca Berlinguer, fra i cui ospiti – come denunciato dal Segretario della Commissione di Vigilanza Rai Michele Anzaldi – abbiamo anche visto un medico novax incappucciato, è sfuggito ai più l’interessante siparietto “tutto in famiglia” tra la conduttrice e il cognato Luca Telese, compagno della collega Laura Berlinguer – sorella di Bianca – dalla quale il giornalista ha avuto il figlio Enrico chiamato in onore dell’illustre nonno. La parentela è sottolineata in un post dal titolo “Cognati”, pubblicato su Facebook da Onofrio Dispenza, già Vicedirettore del Tg3 e del Gr.

festa per il settimanale di tpi giulio gambino e luca telese

L’ospitata di Telese nel programma di Rai3 in prima serata è stata infatti occasione per la promozione del nuovo settimanale T.P.I. in edicola da questa settimana, del quale è divenuto vicedirettore. Primo numero che, come annuncia proprio Telese in diretta nazionale sulla Rai, ospita la sua “bellissima intervista” a Giuseppe Conte, che egli “ha avuto modo di seguire sul campo” scoprendolo un “piccolo fenomeno”. Un fenomeno perché Conte “rivendica anche con il beneficio del dubbio le scelte fatte durante il lockdown per salvare delle vite, ricevendo applausi dalla gente”.

bianca berlinguer

Cotale celebrazione dell’ex premier da parte di Telese non ci stupisce: ne ricordiamo gli interventi quale ospite di Otto e mezzo su La7 in strenua difesa del Governo Conte durante la crisi innescata da Matteo Renzi che poi ha portato all’arrivo di Mario Draghi a Palazzo Chigi.

La cognata Berlinguer però non ci sta. Di fronte a una simile agiografia del leader del M5s è deontologicamente necessario intervenire, dato che siamo in periodo di par condicio elettorale in vista delle consultazioni del 3-4 ottobre prossimi. “Fenomeno che da noi non ha mai messo piede” obietta Bianca piccata, “ci tengo a sottolinearlo, non so perché”. Ah, ecco il neo di Conte, ecco il suo lato oscuro, ecco il suo rovescio della medaglia, svelato dal formidabile contraddittorio watchdog del Servizio Pubblico: Conte non è un fenomeno perché non è andato ospite di #Cartabianca. Mica per altro.

luca telese foto d i bacco (1)