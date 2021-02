MANGIA, PREGA, “AMA”! - AMADEUS DIFENDE LA MOGLIE CHE CONDURRÀ IL PREFESTIVAL: “LAVORA IN RAI DAL 1996, L’HA VOLUTA LO SPONSOR E A ME È STATO COMUNICATO A COSE FATTE” (CI CREDETE?) – L’INTERVISTA ESCLUSIVA A “OGGI”: “SICURAMENTE È UN SANREMO CHE RESTERÀ NELLA STORIA DEL FESTIVAL. SARANNO DIFFICILI MAGARI I PRIMI DIECI MINUTI, MA POI TUTTO VERRÀ NATURALE...” – VIDEO STRACULT: QUANDO IL CONDUTTORE SI ARRAPAVA PER "LE SCOSSE" DELLA FUTURA MOGLIE

Anticipazione da “Oggi”

«Non ero agitato l’anno scorso e non lo sono ora. Qui però devo capire che tipo di Festival sarà con un teatro vuoto. Sicuramente è un Sanremo che resterà nella storia del Festival: non parlo in termini di ascolti, ma del fatto che nulla di simile è mai stato fatto prima».

Così Amadeus in un’intervista esclusiva a OGGI, in edicola da domani. «Io ho una grande, enorme fortuna: Rosario al mio fianco… Per i cantanti e gli ospiti sarà più difficile, visto che io e Fiore siamo abituati a fare questo lavoro: da giovani capitava di dover animare feste di piazza con davvero poca gente che ci guardava. Inoltre, abbiamo fatto entrambi tanta radio, e lì il pubblico non lo vedi certamente. L’esperienza ci aiuterà. Saranno difficili magari i primi dieci minuti, ma poi, sapendo di essere protagonisti del più grande show dell’anno, tutto verrà naturale».

Amadeus risponde a OGGI anche sulle polemiche sulla moglie che condurrà il Prefestival: «Giovanna lavora in Rai dal 1996, l’ha voluta lo sponsor e a me è stato comunicato a cose fatte. Lei mi ha detto: se ti creo problemi, rinuncio. Ma perché avrebbe dovuto? Ci si stupisce della moglie quando non lo si fa per le amanti…».

