Ivan Rota per Dagospia

mara venier andrea piazzolla

A Domenica In Mara Venier ha ospitato Andrea Piazzolla, il fu factotum di Gina Lollobrigida. La conduttrice, nel difendere la posizione del giovane che ha affiancato l'attrice sino alla sua morte ha tuonato: "Ma perché ci stupiamo che una donna così grande abbia lasciato i suoi soldi ad un ragazzo e se lo fa un uomo di 90 anni con una di 30 anni non diciamo niente?". Il riferimento è alla storia tra Berlusconi e Marta Fascina?

paolo masella

Il Grande Fratello é iniziato con un pimpante Alfonso Signorini che sprona i concorrenti ad essere meno “bolliti”, ma il suo urlo di “dolore” non é stato ascoltato. Collegandosi con la casa, dice: “Siete educati e rispettosi, ma l’educazione non è perbenismo. Siate voi stessi… Poi ne parliamo”. Dopo un inizio “pétillante” si é ricaduti nel solito “girone” di buoni sentimenti.

Piú che Cuore, Il Bacio di una morta: ieri sera in versione total optical, persino gli orecchìni, Beatrice Luzzi ci ha di nuovo propinato di quanto sia stata male per essere stata definita ipocrita e di quello che avessero detto i suoi figli a tal proposito. Insomma, una questione di massimi sistemi…

E se fosse invece proprio Beatrice Luzzi la vera stratega del gruppo e non Massimiliano Varrese che lei ha accusato e con il quale é lotta continua ? Dall’ inizio ha visto il lui un concorrente forte contro il quale combattere.

fiordaliso

Altro argomento “ alto “: Massimiliano Varrese da subito ha messo gli occhi su Heidi Baci alla quale ha raccontato di averla sognata e di essersi svegliato piangendo . Questo é bastato alla sensualona di Pescara per dire che Varrese si é insinuato troppo in fretta nella sua vita. Lei si é sentita “accerchiata” e “una preda da poca fatica” come dice Cesara Buonamici.

massimiliano varrese

Heidi dice comunque che Varrese non le piace e rivela di essere contenta per il fatto che il modello Vittorio Menozzi non sia stato eliminato. Interviene Signorini che le dice: “ Peró anche tu ammiccavi (a Varrese )?”. Dopo Marina La Rosa, abbiamo una nuova “ gatta morta “?

Voglio il tuo profumo. La battuta della serata, degna di un film di Tinto Brass, è del macellaio Paolo , anche lui stregato da Heidi : “ Vorrei fare il bagno nell’ acqua della vasca che sa ancora di Heidi. “. Accipicchia, la ragazza “ il mondo fantastico “ l’ ha trovato non tra i monti, come nella canzone, ma nella casa e nei maschi del Grande Fratello.

paolo masella

Il “lesso“ Giuseppe Garibaldi ha in testa la bella Samira Lui che peró é fidanzatissima fuori dalla casa : quindi non c’ é trippa per gatti. Lui ride sempre senza alcun motivo. Il conduttore lo definisce “ il baccalá dei due mondi”.

heidi baci 34

Il primo eliminato é stato Claudio Roma, che ha perso al televoto contro Giselda Torresan, Arnold, Vittorio Menozzi e Grecia Colmenares. Ora Grecia, Arnold, Vittorio, Beatrice e Giselda sono al televoto. I concorrenti si sono divisi: dieci di loro abiteranno nella casa e i restanti in tugurio. Rosy Chin e la Luzzi hanno pescato dei piramidali e la seconda ha trovato subito quello con la base dorata che le ha permesso di rimanere nella casa.

Durante la catena, Beatrice Luzzi sceglie l’invisibile Marco che opta per Paolo, e poi restano nella casa Letizia, Angelica, Massimiliano, Alex , Fiordaliso , Valentina , Heidi. Tutti gli altri nel tugurio con Rosy Chin: per la chef e i suoi amici da mangiare solo scatolette…

beatrice luzzi

heidi baci arnold e fiordaliso heidi baci massimiliano varrese