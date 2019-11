MARCHETTA NERA - IL “CORRIERE DELLA SERA” HA TEMPESTATO IL SUO SITO DI ARTICOLI SUL "BLACK FRIDAY", MA NON SOLO PER FARE TRAFFICO: SE COMPRATE ATTRAVERSO QUEI LINK, A VIA SOLFERINO ARRIVA UNA PICCOLA COMMISSIONE. CAIRO NON BUTTA VIA NIENTE. MA AD AVER INIZIATO E' STATO ''IL POST'' DI LUCA SOFRI

Gustavo Bialetti per “la Verità”

Giovedì 28 novembre, ore 15.30, sito del Corriere della Sera: sull' homepage campeggiano i titoli «Smartphone a costo zero o con mini anticipi», «La guida alle occasioni su Amazon», «Il Black friday di Xbox». A prima vista sembrano i soliti articoli acchiappa click, ma basta iniziare a leggere per scoprire che si tratta di tutta un' altra storia: i testi sono corredati da link per comprare gli oggetti caldamente consigliati.

E alla fine della pagina, andando in fondo in fondo, compare la laconica scritta: «Quando comprate attraverso i link sul sito, il Corriere della Sera potrebbe ricevere una commissione, senza però che il prezzo finale per chi acquista subisca alcuna variazione».

In effetti, a ben guardare, non siamo più su www.corriere.it, ma siamo finiti nella sezione La scelta giusta, all' indirizzo https://acquisti.corriere.it. Si sa, per la stampa il piatto piange: tra settembre 2018 e settembre 2019, la diffusione del quotidiano di via Solferino è scesa del 3,04%. Un trend che va avanti da anni.

L' idea di affiancare notizie e shopping online, d' altra parte, non è nuova: in Italia già da un po' di tempo ci sta provando Il Post, il giornale online fondato da Luca Sofri, che ha creato una sezione ad hoc, Consumismi, e che in questi giorni non manca di proporre - guarda un po' - imperdibili sconti per il Black friday.

E se Atene piange, Sparta non ride: Repubblica è appena finita nel mirino di Senza bavaglio, corrente sindacale dei giornalisti, per la celebrazione un po' troppo entusiasta dei biscotti Nutella. L' attacco viene sferrato con un comunicato che non le manda a dire: «La nostra marchetta quotidiana».

