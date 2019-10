MELA STREGATA DA CECCHERINI - APPLE VUOLE COMBATTERE LE FAKE NEWS INSIEME ALL’OSSERVATORIO PERMANENTE GIOVANI-EDITORI - IL FONDATORE: “LA BATTAGLIA NON PUÒ ESSERE AFFIDATA SOLO ALLA TECNOLOGIA E AL FACT CHECKING, SERVE UNA SOLUZIONE CHE ALLENI I RAGAZZI A USARE LA PROPRIA TESTA. IL MODELLO SARÀ QUELLO DEL ‘QUOTIDIANO IN CLASSE’” - “COME SONO ARRIVATO A TIM COOK? È MERITO DI LUCA MAESTRI CHE…”

tim cook e andea ceccherini con studenti il pomeriggio al teatro odeon

lo speech di andrea ceccherini

2 – "CONTRO LE FAKE NEWS INSIEME A TIM COOK PER AIUTARE I RAGAZZI"

Laura Montanari per “la Repubblica”

L' ha annunciata lo stesso Tim Cook qualche giorno fa a Firenze, la nuova sfida che vedrà Apple impegnata assieme all' Osservatorio permanente Giovani-Editori (Opge) in un progetto internazionale per aiutare i ragazzi «ad elevare il pensiero critico per portarli a distinguere le fake news». Comincerà dalle scuole e dalle università: «Prima le fake news circolavano solo nel passaparola e ora non hanno confini» ha spiegato il ceo di Cupertino, raccontando di aver esaminato diverse proposte e di aver scelto, come partner strategico, proprio l' Osservatorio: «Svolge da vent' anni un ottimo lavoro e abbiamo iniziato a collaborare».

tim cook e andrea ceccherini

Cook è appena ripartito da Firenze e al primo piano di un palazzo di piazzetta Antinori, in pieno centro storico, Andrea Ceccherini che di questo Osservatorio (fondato con Cesare Romiti e Andrea Riffeser nel 2000) è il presidente, ha l' aria soddisfatta: «È un sogno. Cominceremo dopo le elezioni americane, adesso sono al lavoro un gruppo di persone di Apple e uno dell' Osservatorio. L' obiettivo è far crescere lo spirito critico per ridurre i danni prodotti dalle fake news in rete».

ANDREA CECCHERINI TIM COOK

E come pensate di portare avanti questo progetto?

«Ci siamo resi conto che la battaglia contro le fake news non può essere affidata soltanto alla tecnologia, al fact checking, cioè a una società terza che inserisce un semaforo verde o rosso accanto a una notizia per segnalarne la veridicità o meno.

No, noi crediamo serva una soluzione che metta al centro la persona e il nostro sforzo sarà quello di allenarla ad usare la propria testa sviluppando quel pensiero critico che può far fare la differenza».

Tradotto in pratica, cosa si devono aspettare gli studenti?

andrea ceccherini patrick soon shiong antonio di bella andrea ceccherini e laurene powell jobs 4

«Prima di andare a confrontare come questo o quel giornale danno una notizia, dobbiamo fare tecnology literacy, cioè una alfabetizzazione che guardi anche al digitale, solo dopo potremo iniziare con la media literacy. Chi apre un giornale ha le notizie in un certo ordine che è dato dalla titolazione, in rete tutto questo salta. Allora bisogna far capire ai giovani perché alcune notizie arrivano sui loro schermi, altre li scansano e perché la cosa possa dipendere dalle ricerche che hanno fatto, dai siti che hanno frequentato, dai dati che hanno lasciato nella navigazione in Internet».

tim cook e andrea ceccherini a pitti uomo 2018 1

Tim Cook ha detto che il progetto comincerà con alcune classi pilota: negli Stati Uniti e in Europa.

andrea ceccherini laurene powell jobs

«Inizieremo anche con una sperimentazione in Italia, ma come e quando lo diremo più avanti. Però il nostro Paese sarà protagonista questa grande sfida. Ora con Apple siamo vincolati alla riservatezza. Siamo in una fase di studio e confronto».

roberto e anna d'agostino con il direttore comunicazione di eni marco bardazzi e carlo nardello di tim

Lei ha lanciato un appello: ha detto che questa è la prima grande occasione per unire le forze del mondo del publishing e quelle dell' hi-tech in uno impegno comune.

«Sì, ci credo profondamente. Perché credo che da soli si va più veloci, ma soltanto insieme si va più lontano. Lo ripeto, per noi l' obiettivo è sviluppare il pensiero critico dei ragazzi mostrando, per esempio, come delle fonti del giornalismo di qualità, orientate diversamente, possano dare in maniera diversa la stessa notizia. Il modello di riferimento sarà quello che abbiamo portato avanti in questi anni con Il Quotidiano in classe».

Andrea Ceccherini e Tim Cook

Ci spieghi come.

«Prima formiamo gli insegnanti con un corso tenuto da docenti di alcune Università che collaborano con noi, poi proponiamo trenta lezioni in classe con letture di più giornali a confronto, in modo da far capire ai ragazzi come una stessa notizia possa essere data in maniera diversa».

Ceccherini, ci dica com' è arrivato a Tim Cook?

maestri e ceccherini 3

«È merito di Luca Maestri, un grande manager italiano che è vicepresidente di Apple. Lui ha parlato con Tim e Tim è venuto a Firenze nel 2017 a incontrare 700 studenti delle superiori di varie parti d' Italia, proprio come ha fatto qualche giorno fa. Rimase incuriosito e sorpreso dalle domande intelligenti dei ragazzi e volle sapere come fossero stati allenati. Con Il quotidiano in classe».

