19 nov 2020 11:58

E MENO MALE CHE NON SMANIAVA PER TORNARE IN TV! - SILURATO DALLA RAI, MAURO CORONA ORMAI HA PIANTATO LA TENDA A MEDIASET, OSPITE DI BARBARA PALOMBELLI A “STASERA ITALIA” - “IL CORONAVIRUS? INIZIALMENTE HO PRESO SOTTOGAMBA LA COSA. ORA VADO NEI BOSCHI, DOVE NON C'È NESSUNO, HO SEMPRE LA MASCHERINA E UN'ALTRA COPERTURA PER IL COLLO" - VIDEO