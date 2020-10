MERLO CANTERINO - SECONDO “IL FATTO QUOTIDIANO” ANCHE L’EDITORIALISTA DI “REPUBBLICA” STAREBBE PER LASCIARE LARGO FOCHETTI PER FONDARE UN NUOVO GIORNALE. IL PROGETTO EDITORIALE SAREBBE CURATO DALL’EX AD DEL “FATTO” GIORGIO POIDOMANI. MA IL GIORNALISTA SMENTISCE: “CHIACCHERE IN LIBERTÀ”

francesco merlo foto di bacco

Francesco Merlo, editorialista di Repubblica, prepara un nuovo giornale?

Da www.primaonline.it

Secondo quanto riporta il quotidiano diretto da Marco Travaglio a fine dicembre o nei primi mesi del nuovo anno dovrebbe prendere vita un nuovo giornale guidato dall ‘ editorialista di Repubblica.

francesco merlo eugenio scalfari foto di bacco (2)

“Un possibile nuovo addio quindi dopo l ‘ acquisto del giornale da parte della famiglia Elkann”, scrive Il Fatto, “la nuova creatura editoriale avrebbe un “azionariato giornalistico” : a condividere le quote insieme a Merlo, stando ai rumors, dovrebbe essere Antonio Gnoli, anch ‘ egli ex Repubblica .

francesco merlo antonio gnoli foto di bacco

Il progetto editoriale sarebbe curato da Giorgio Poidomani ex ad del Fatto Quotidiano . Potrebbe allungarsi quindi l ‘ elenco dei giornalisti che hanno deciso di divorziare con la nuova proprietà dopo l ‘ abbandono di Enrico Deaglio, Pino Corrias e Gad Lerner”.

Il Fatto continua a ricordare le uscite di collaboratori da Repubblica come se fossero delle disgrazie, non rendendosi conto che per ogni giornalista che lascia, i conti di Gedi festeggiano.

JOHN ELKANN MAURIZIO MOLINARI

Merlo: "Io via da Repubblica per fondare giornale? Chiacchiere in libertà"

Alisa Toaff per www.adnkronos.com

Io starei per fondare un mio giornale? ''Sono solo chiacchiere in libertà". Così all'Adnkronos Francesco Merlo in merito all'articolo uscito oggi su 'Il Fatto Quotidiano' dove si legge che l'editorialista starebbe per dire ''addio'' a 'Repubblica', dopo l'acquisto del giornale da parte della famiglia Elkann, per fondare un suo nuovo giornale che avrebbe, si legge su 'Il Fatto Quotidiano', un ''azionariato giornalistico''. "Smentisco tutti questi rumors'', ribadisce Merlo.

VINCENZO BOCCIA MAURIZIO MOLINARI JOHN ELKANN francesco merlo saluta paolo mieli foto di bacco

