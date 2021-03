18 mar 2021 18:41

MET À PENSER – PIERLUIGI PANZA: “IL TANTO DECANTATO 'NEW YORK TIMES', PORTATORE DEL TOTALITARISMO POLITICALLY CORRECT, OGGI DEDICA LA PAGINA DELLA CULTURA A SIMON RATTLE E NEMMENO UNA RIGA ALLA SCOMPARSA DI LEVINE. IL CUI NOME, IN USA, NON SI PUÒ PIÙ NOMINARE PER LE NOTE ACCUSE, ALLE QUALI È SEGUITO IL LICENZIAMENTO DAL MET (MA POI IL MET HA DOVUTO TRANSARE). ATTENZIONE, PRENDERE AD ESEMPIO QUESTI GIORNALI CI PORTERÀ PRESTO A NON POTER NOMINARE CARAVAGGIO…”