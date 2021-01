MI RITROVAI UNA SELVA OSCURA - NAIKE RIVELLI A "LA ZANZARA": "HO IL PELO COME UNA FORESTA, MI È CRESCIUTO ENORMEMENTE NEI TRE ANNI IN CUI SONO RIMASTA SINGLE E NON SCOPAVO. MA AL MIO FIDANZATO, UN COSTRUTTORE CALABRESE, PIACE COSÌ. UOMINI DEPILATI? VADE RETRO SATANA" - "PER IL PROSSIMO QUADRO CON LA VULVA USERÒ QUELLA DI MAMMA ORNELLA..." - "SONO STATA BISEX, E LA MIA UNICA DONNA CE L'AVEVA FOLTISSIMA E BIONDA MA RIUSCIVO A LECCARGLIELA COMUNQUE. SI CHIAMA..."

ARTE, CHE FIGATA! - NAIKE RIVELLI SI LANCIA NELLA "VULVA ART" E DIPINGE QUADRI COL PUBE

https://www.dagospia.com/rubrica-31/arte/arte-che-figata-naike-rivelli-si-lancia-quot-vulva-art-quot-259188.htm

Da "La Zanzara" su Radio 24

naike in posa prima di dipingere

Naike Rivelli a La Zanzara su Radio 24: “Ho il pelo della figa come una foresta, così vuole il mio fidanzato”. “Quando l’ha visto la prima volta ha detto: grazie a Dio esistono ancora donne così, non la toccare mai. In estate mi permette di rasarmi un po' ai lati”. “Lui è calabrese, si chiama Roberto Marzano”.

vulva disegnata

“Sono stata bisex, e la mia unica donna aveva un pelo foltissimo biondo”. “Le donne? Di testa si rimane sempre bisex, ma le guardiamo insieme. Sesso a tre? Già fatto, adesso basta e poi lui è gelosissimo”. "Il prossimo quadro con la vulva? Userò quella di mamma Ornella..."

naike rivelli e ornella muti

“Purtroppo molte donne si depilano, ma sta tornando di moda il pelo. Io ho 46 anni. Il mio percorso è stato questo: spesso mi adattavo all’uomo del momento, per renderlo felice. Se la voleva in un certo modo, mi adattavo. Poi sono rimasta single per tre anni, non ho nemmeno scopato, mi masturbavo e basta e il pelo mi è cresciuto enormemente. È diventata una foresta, e si vede dai dipinti che faccio”.

i risultati del lavoro di naike

Così Naike Rivelli, figlia di Ornella Muti, a La Zanzara su Radio 24. “Quando ho conosciuto il mio attuale fidanzato – dice la Rivelli – volevo depilarmi ma non ho fatto in tempo. Volevo rasarmela, ma non ce l’ho fatta. Ma la prima volta mi ha detto: grazie a Dio che esistono ancora donne così col pelo. Mi ha detto: non te la toccare mai. È calabrese e si chiama Roberto Marzano (un costruttore, ndr). Ci sto da tre anni, e non me la sono mai toccata. In esatte mi permette di farmi un po' ai lati. A lui piace così…”.

naike rivelli 2

Riesce a fare bene il cunnilingus?: “Guardate, le sue prestazioni a me non dispiacciono per niente. Forse gli faccio da filo interdentale… E poi se avete presente la figa, le labbra si allargano, si spianano. Io le fighe le conosco, sono stata bisex, le ho avute. Vi faccio una lezione. La mia unica donna aveva, si chiama Alessandra De Filippis, ha una fica pelosissima, bionda e io riuscivo tranquillamente a leccarla…”.

naike rivelli 1

“Così – prosegue – con questa foresta che mi ritrovo, ho realizzato dei quadri, aiutata da mia madre ho messo della pittura sui peli e ho preso l’impronta su un pezzo di carta bianca. Per ora l’ho fatta nera e azzurra, e la regalo a Giovanni Ciacci. E la mia prossima opera di Vulva Art è con il pelo della mamma”.

Ti piacciono gli uomini rasati, depilati?: “Mamma mia, vade retro Satana. L’uomo con la ricrescita no, vi prego”. Ma sei ancora bisex?: “Di testa sì, le donne le guardiamo insieme. Il sesso a tre l’ho fatto in passato, adesso c’è solo lui, siamo adulti e lui è molto geloso”.

