Cristiana Lauro per Dagospia

A Ballando con le Stelle su Rai 1 il giudice Selvaggia Lucarelli ha pubblicamente inchiodato la cantante Mietta - affetta da Covid quindi in isolamento e connessa da casa sua - con una semplice, legittima domanda: sei vaccinata? Nessuna risposta, tranne un atteggiamento fuorviante.

Mietta (che ricordiamo per il ritornello “trottolino amoroso” col quale si classificò al terzo posto insieme al maestro Amedeo Minghi al Festival di Sanremo nel 1990) si è beccata il covid, quindi non ha potuto partecipare ieri sera alla puntata di Ballando con le Stelle.

In collegamento con lo studio RAI e la conduttrice Milly Carlucci, subito dopo l’esibizione di Morgan, Mietta si è dichiarata asintomatica, nonostante l’aspetto poco rassicurante. Il suo compagno di esibizione, vaccinato, si è sottoposto a due tamponi di cui uno molecolare e, fortunatamente, è risultato negativo. Lo ha chiarito la conduttrice, Milly Carlucci.

Selvaggia Lucarelli ha incalzato e posto per ben due volte la stessa domanda alla cantante: “sei vaccinata?”Senza ottenere alcuna risposta.

A me non sembra un episodio da poco. Oltretutto non capisco per quale ragione a una domanda lecita, come quella della Lucarelli, tutti gli altri presenti in studio abbiano fatto orecchie da mercante. A partire da Milly Carlucci.

Marco Zonetti per "www.vigilanzatv.it"

A Ballando, attimi di tensione (e imbarazzo) in un botta e risposta tra la giurata Selvaggia Lucarelli e la concorrente Mietta, risultata positiva al Covid-19 e quindi "sospesa" assieme al suo coach di ballo Maykel Fonts (non positivo). Lucarelli ha chiesto se i due fossero vaccinati (video qui sotto) e, mentre Fonts ha risposto affermativamente, la cantante ha invece glissato.

Mancanza di chiarezza su un argomento delicato che non cesserà di far discutere nei prossimi giorni, anche perché, oltre al rischio di contagio dal momento che i membri del cast di Ballando con le Stelle sono a stretto contatto per molte ore, se Mietta dovesse risultare non vaccinata (o addirittura no vax, come già viene ventilato in rete), significherebbe che è stata fatta entrare nelle strutture Rai senza green pass. Con tutto ciò che comporterebbe quanto a polemiche viste le tensioni istituzionali e le proteste di piazza di questi giorni riguardo al certificato verde.

Desta dubbi anche l'assidua frequentazione di Mietta con un'altra concorrente di Ballando, ovvero Sabrina Salerno, avvistata spesso assieme alla cantante siciliana anche poche ore prima dell'annuncio della positività al Covid-19 per quest'ultima. Si parla addirittura di stanze comunicanti nello stesso albergo vista l'amicizia fraterna che unisce le due artiste, come si legge in un'intervista a Vero. Eppure Salerno, ieri sera ha gareggiato nel programma di Rai1. E da Viale Mazzini, arrivano indiscrezioni secondo le quali Mietta potrebbe non essere l'unica a non essere vaccinata... Insomma, si preannuncia una prossima settimana con molta carne al fuoco per i giornali.

