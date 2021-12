MIKA O ALESSANDRO CATTELAN PER L'EUROVISION? NO, LA RAI VUOLE CHIARA FERRAGNI. E LEI...

https://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/elisa-isoardi-secrets-ndash-conduttrice-mara-venier-piange-290389.htm

Alberto Dandolo per Oggi

BLANCA DOVEVA ESSERE GIULIA MICHELINI

maria chiara giannetta blanca

Si chiama Blanca ed è la nuova fiction di punta di Rai1, un titolo che sta conquistando pubblico e critica. Protagonista la brava Maria Chiara Giannetta, già nota ai fan di Don Matteo. Gira voce che la scelta inizialmente fosse ricaduta su un'altra attrice: Giulia Michelini. In extremis la Giannetta l'ha però sorpassata e ha ottenuto la parte.

LA RAI SPINGE PER PORTARE CHIARA FERRAGNI ALL'EUROVISION

Si terrà a Torino, a maggio, l'edizione 2022 dell'Eurovision. Chi ci sarà alla conduzione? Tre o quattro volti, nomi avvolti nel mistero. Con buone chance per Mika ed Alessandro Cattelan. A Viale Mazzini si starebbe facendo di tutto per convincere Chiara Ferragni ad accettare la conduzione, a Milano fonti beninformate assicurano che l'influencer, seppur spaventata, sarebbe tentata. Dirà sì?

ELISA ISOARDI RITORNA IN TV

maria chiara giannetta blanca 1

Elisa Isoardi dopo aver partecipato all'ultima edizione de L'isola dei famosi è stata per un lungo periodo lontana dal piccolo schermo. Nelle ultime settimane la bella piemontese è riapparsa però come ospite ed opinionista a Domenica in, il longevo e fortunato programma del pomeriggio domenicale di Rai 1 con al timone Mara Venier. A viale Mazzini si sussurra che la brava Elisa tra non molto potrebbe veder realizzato il suo sogno più grande: tornare a condurre una trasmissione tutta sua. Cosa bolle in pentola?

giulia michelini

PER DELIA DURAN LA CASA DEL GF È ANCORA LONTANA

Delia Duran sta facendo fuoco e fiamme per entrare nella casa del GF vip e ricongiungersi al suo compagno Alex Belli che è tra i protagonisti di questa edizione del reality. A Cologno Monzese si sussurra però che la modella venezuelana al momento non farà parte del cast dello show e che il suo ingresso potrebbe aver luogo solo se e quando verrà eliminata dal gioco la sua dolce metà.

ALBA PARIETTI "BALLA" CON ALVISE

giulia michelini 11

Alba Parietti, reduce dalla partecipazione a Tale e quale show, ha stretto amicizia con lo statuario Alvise Rigo attuale concorrente di Ballando con le stelle. I due sono stati avvistati anche a cena insieme qualche sera fa in un noto ristorante romano. I soliti ben informati sostengono che per ora tra i due ci sia solo un grande feeling artistico e professionale. Il loro rapporto è destinato ad avere qualche evoluzione? Ah, saperlo...

giulia michelini 1

È una cantante nota e amatissima e manca da molti anni al Festival di Sanremo. Pare che quest'anno salirà sul palco dell' Ariston. Chi è?

La nota artista prestata alla conduzione ha sempre più potere e sta facendo fuoco e fiamme per aggiudicarsi una prima serata. Dicono abbia un potente santo in paradiso...

Dicono che la showgirl con ambizioni da conduttrice sia ostacolata da una potente star della tv. Perché? Di chi stiamo parlando?

PAOLA CARUSO TRA TV E POLITICA

paola caruso

Paola Caruso è in un momento felice della sua vita: procede a gonfie vele la sua relazione con Paride Mazzotta, consigliere Regione Puglia di Forza Italia e la tv la corteggia con insistenza. La spumeggiante Paola infatti ben presto potrebbe trovarsi di fronte ad un bivio professionale: scegliere di entrare nella casa del Gf vip o partecipare alla nuova edizione de La pupa e il secchione che per la prima volta avrà una parte del cast formato da celebrities. Cosa sceglierà?

paola caruso 1

DUE PROGRAMMI PER LE MARCHI

Wanna Marchi e Stefania Nobile torneranno molto presto in tv con ben 2 programmi autoprodotti. Le ex televenditrici condurranno infatti su Go tv una trasmissione dal titolo #noicreiamodipendenza che andrà in onda una volta alla settimana con una durata di 8 ore e un talent per aspiranti venditori. Procede intanto a gonfie vele la collaborazione "artistica" della Nobile con l'ex re dei paparazzi Fabrizio Corona.

OLIVA ALL'ISOLA

Luigi Oliva, ex di Pamela Prati e Noemi Letizia sbarcherà all’isola? l’imprenditore partenopeo che ama le belle donne e le auto veloci pare stia ricevendo proposte per partecipare al noto reality. Accetterà?

chiara ferragni

Cosa ci faceva alle 6 del mattino in metro a Milano il famosissimo attore di soap americano? Di chi stiamo parlando è con chi si accompagnava?

ELISA ISOARDI

Il noto ed amato attore è sposatissimo ma proprio non riesce a rinunciare a qualche scappatella. L'ultima risale a qualche notte fa in quel di Milano. Chi é?

Si sussurra che la matura attrice sia in crisi con il suo giovanissimo fidanzato. Solo una bufera passeggera? Ah, saperlo...

Giulia Michelini alba parietti elisa isoardi elisa isoardi elisa isoardi ELISA ISOARDI ELISA ISOARDI A DOMENICA IN paola caruso elisa isoardi 3 alberto dandolo ELISA ISOARDI alba parietti paola caruso luigi oliva noemi letizia paola caruso paola caruso 7 ELISA ISOARDI paola caruso 4 paola caruso 5 elisa isoardi raimondo todaro 3 paola caruso 3 luigi oliva pamela prati elisa isoardi matteo salvini paola caruso isola elisa isoardi ballando con le stelle paola caruso elisa isoardi ballando elisa isoardi paola caruso 3 paola caruso 4 un natale al sud paola caruso e massimo boldi paola caruso lucas peracchi paola caruso 5 paola caruso elisa isoardi 2 elisa isoardi paola caruso elisa isoardi elisa isoardi 1 GIULIA MICHELINI ROSY ABATE