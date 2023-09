MORMONE IMPAZZITO – BARBARA COSTA RACCONTA LA STORIA DI MELISSA STRATTON, 33ENNE FIGLIA DI DUE GENITORI MORMONI, CRESCIUTA A PANE E DIO, CHE SI È DATA AL PORNO PER RECUPERARE IL SESSO PERDUTO: “LA SUA ESISTENZA È CAMBIATA CON IL COVID. SI È MESSA IN WEB CAM. ALL’INIZIO NON MOSTRAVA IL VISO, POI SÌ, FINO A FORMARSI UNA CLIENTELA DI FETICISTI DELLO SPUTO E CHE GIOIVANO A ESSERE INSULTATI DA LEI” – “PER IL MOMENTO PREFERISCE GIRARE CON LE DONNE E A TRE, CON UN UOMO E UNA DONNA, E ARRIVERANNO DEI THREESOME CON DUE UOMINI. PER L’ANALE…”

Barbara Costa per Dagospia

Ti senti cessa? Ti hanno fatto crescere a pane e dio? Assillato tra preghiere e omelie? Proibito di fumare, di bere, pure il caffè? Se vuoi, puoi rifarti, e con gli interessi! Alti! Come sta facendo 'sta f*ga qui. Lei si chiama Melissa Stratton, fa porno da poco, e lo fa per recuperare tutto ciò che le hanno fatto credere fosse peccato.

Melissa ha 33 anni e te lo giura: “Sto indietro di 20!!!”. Ci credete che questa ragazza prima dei 18 anni non sapeva cosa fosse un orgasmo, né concettualmente né "tecnicamente", e che neppure si si era mai toccata??? Melissa è figlia di due genitori mormoni che l’hanno cresciuta in una comunità chiusa al mondo, “una cultura antiquata, iper-conservatrice”, specie sulle donne, “una comunità religiosa dove tutti fanno la stessa cosa e tutti si guardano l’un l’altro per assicurarsi che la stiano facendo bene”. Melissa vi ha resistito fino alla laurea.

Sul serio lei era digiuna di sesso fino al suo primo ragazzo, che dico ragazzo, fidanzato: fortunato con cui gli approcci sessuali sono stati complicati, graduati e… standard. Melissa non ha mai visto un porno prima di andarsene da quella prigione. Ma da spettatrice porno non ha proceduto per gradi, è andata diretta sui siti ultra fetish! Lei si è abbuffata di tutto, ha fatto indigestione, e nella vita vera ha cominciato a uscire con le donne. E a farsele.

“La prima volta che ho baciato una donna”, ci rivela Melissa, “mi sono vergognata. Mi sono sentita colpevole. È che è stato difficile liberarsi dei concetti sacri coi quali mi hanno educato. In verità, le ragazze mi piacciono più degli uomini”.

L’esistenza di Melissa è completamente cambiata con il Covid. Posto di lavoro perso, a casa disoccupata. Si è messa in web cam. Ha aperto un profilo su "Chaturbate", all’inizio non mostrava il viso, poi sì, fino a formarsi una clientela di feticisti dello sputo – lei che sputacchia sulla telecamera, il cliente che dall’altra parte del video "viene" felice – e feticisti gioenti a venire venendo da lei insultati.

Sono uomini che “posso dividere in due gruppi, giovani professionisti e uomini su con l’età ma con carriere abbastanza impegnative. Viaggiano, non hanno molti amici su cui contare, e chiamano me per sfogarsi sessualmente, e anche per parlare. Mi pagano. Ritornano perché sentono empatia”.

Io non trovo in rete foto di Melissa se non recenti, perché lei ci dice che appena rimediati i soldi necessari, si è rifatta: “Ho perso il 10 per cento della clientela in webcam uccidendo il mio aspetto naturale, ma ne ho guadagnata una diversa e migliore!”. Melissa si è rifatta il seno (“non ho idea di che taglia sia, io non porto un reggiseno da che ho le mie tette nuove!”), le labbra, i contorni del viso, non so se ha intenzione di procedere oltre: “Il mio corpo è il mio strumento, com’è adesso mi dà enorme sicurezza. Per fare il mio lavoro, devi avere e mostrare una fiducia in te eccezionale”.

E il porno? Melissa è stata notata dai capi di "Reality Kings" a una fiera del settore. Hanno assoldato, prima di lei, le sue tette: “Ma sono io che ho dato il mio numero a loro”, precisa Melissa, “il porno mi intimoriva, ma facendolo ho compreso che erano timori infondati. Il porno è il posto dove voglio essere”.

Per il momento Melissa preferisce girare con le donne, sono comunque uscite sue scene etero, e a tre, con un uomo e una donna, e arriveranno dei threesome con lei e due uomini. Per l’anale ci sta pensando.

Melissa Stratton è tra le primissime pornostar a puntare decisa sull’intelligenza artificiale nel porno. È da poco nata Melissa AI, la versione AI della Melissa in carne e ossa, attiva su OnlyFans e Snapchat. Se la Melissa reale non è per chi la desidera sui social sempre disponibile, “Melissa AI lo è, con me sotto forma AI puoi parlare sempre, interagire sempre, soddisfarti sempre”.

Anche la voce di Melissa AI è identica all’originale. AI ricreata apposta. Al pari di Melissa, la collega in convalescenza Adriana Chechik ha lanciato Adriana AI, e pure miss zinne potenti Violet Myers ha lanciato il suo equivalente zinnico in AI. E con l’AI si possono riportare in vita le pornostar passate a miglior vita. Lo stanno già primordialmente testando con Angelica Bella, ungherese che nei '90 ha trovato porno fortuna in Italia e per breve tempo negli USA, ritiratasi nel 2006, e morta per cause misteriose nel 2021. In rete puoi trovare un Angelica Bella AI che (per ora) non AI porna, ma AI balla vestita, al suo massimo seducente splendore.

