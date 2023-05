È MORTO A 59 ANNI ANDY ROURKE, IL BASSISTA DEI "THE SMITHS": IL MUSICISTA SE N'È ANDATO DOPO UNA LUNGA BATTAGLIA CONTRO IL CANCRO AL PANREAS - A DARE L'ANNUNCIO È STATO IL SUO COLLEGA E AMICO D'INFANZIA JOHNNY MARR - ROURKE AVEVA SUONATO IN TUTTI GLI ALBUM DELLA BAND BRITANNICA, METTENDO LA FIRMA SU ALCUNI DEI PRINCIPALI SUCCESSI COME "THIS CHARMING MAN" E AVEVA CONTINUANTO SUONARE CON MORRISSEY ANCHE QUANDO IL GRUPPO SI SCIOLSE… - VIDEO

Estratto dell'articolo di Gaia Martino per www.fanpage.it

Johnny Marr pochi minuti fa ha annunciato la morte del suo amico d'infanzia e collega Andy Rourke, che assieme a Morrissey e Mike Joyce aveva fondato, nel 1982 gli Smiths. Il bassista britannico si è spento a causa di un cancro al pancreas: "[…]

Il messaggio di Johnny Marr

"È con profonda tristezza che annunciamo la scomparsa di Andy Rourke dopo una lunga malattia causata da un cancro al pancreas. Andy sarà ricordato come un'anima gentile e bella da coloro che lo conoscevano e come un musicista estremamente dotato dagli appassionati di musica. Chiediamo di mantenere la privacy in questo triste momento": con queste parole Johnny Marr […]

La carriera di Andy Rourke

Rourke ha suonato in tutti gli album degli Smiths, l'omonimo del 1984, Meat Is Murder del 1985, The Queen Is Dead del 1986 e Strangeways, Here We Come del 1987, mettendo la firma su canzoni come "This Charming Man", "There Is a Light That Never Goes Out", "Heaven Knows I'm miserable now", continuando a suonare con Morrissey anche quando la band si sciolse e il cantante cominciò la sua carriera da solista. […]

