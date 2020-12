27 dic 2020 14:11

MOVIMENTI IN VIA SOLFERINO - URBANO CAIRO PREPARA IL CAMBIO AL ''CORRIERE DELLA SERA'': NEI PRIMI MESI DEL NUOVO ANNO, AL POSTO DI LUCIANO FONTANA, ALLA DIREZIONE ARRIVA ALDO CAZZULLO. COLPO DI SCENA (MA NON PER DAGOSPIA CHE L’AVEVA ANTICIPATO L’11 DICEMBRE): IL "PADRE FONDATORE" DEL PARTITO DEMOCRATICO WALTER VELTRONI LASCIA DEFINITIVAMENTE LA POLITICA POLITICANTE E RICOPRIRÀ IL RUOLO DI DIRETTORE EDITORIALE - VIDEO