RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO DA “RCS MEDIA GROUP”: “NON È PREVISTO ALCUN CAMBIO ALLA DIREZIONE DEL CORRIERE. L’EDITORE È MOLTO SODDISFATTO DEL LAVORO CHE IL DIRETTORE LUCIANO FONTANA STA FACENDO INSIEME ALLA REDAZIONE E CHE STA PRODUCENDO OTTIMI RISULTATI. NON È NEANCHE PREVISTO L’INSERIMENTO DI UN DIRETTORE EDITORIALE”

cairo luciano fontana

MOVIMENTI IN VIA SOLFERINO - URBANO CAIRO PREPARA IL CAMBIO AL ''CORRIERE DELLA SERA'': NEI PRIMI MESI DEL NUOVO ANNO, AL POSTO DI LUCIANO FONTANA, ALLA DIREZIONE ARRIVA ALDO CAZZULLO. COLPO DI SCENA (MA NON PER DAGOSPIA CHE L’AVEVA ANTICIPATO L’11 DICEMBRE): IL "PADRE FONDATORE" DEL PARTITO DEMOCRATICO WALTER VELTRONI LASCIA DEFINITIVAMENTE LA POLITICA POLITICANTE E RICOPRIRÀ IL RUOLO DI DIRETTORE EDITORIALE

Riceviamo e pubblichiamo:

walter veltroni aldo cazzullo

All'attenzione del Direttore

Scriviamo in relazione all’articolo “Movimenti in via Solferino - Urbano Cairo prepara il cambio al Corriere della Sera”, pubblicato su Dagospia ieri 27 dicembre 2020, che riporta informazioni false.

Non è previsto alcun cambio alla direzione del Corriere. L’editore è molto soddisfatto del lavoro che il Direttore Luciano Fontana sta facendo insieme alla redazione e che sta producendo ottimi risultati.

URBANO CAIRO BY MACONDO

Non è neanche previsto l’inserimento di un Direttore Editoriale.

Vi diffidiamo per l’ennesima volta dal diffondere informazioni non veritiere e prive di alcun fondamento.

Ai sensi dell’art. 8 della Legge sulla Stampa, esercitiamo con la presente il diritto di rettifica, chiedendoVi di procedere tempestivamente alla pubblicazione della presente.

RCS MediaGroup S.p.A

Urbano Cairo su Instagram dall'ospedale San Paolo veltroni 2

walter veltroni foto di bacco walter veltroni legge il suo libro con i suoi articoli veltroni 1