“STRISCIA LA NOTIZIA” SCRIVE A DAGOSPIA: “ECCO UN ESEMPIO DI FAKE NEWS. FACCIAMO UN SERVIZIO A FAVORE DI GIOVANNA BOTTERI, MA MOLTI COMMENTATORI CHE ESPRIMONO OPINIONI PER SENTITO DIRE, NONCHÉ ILFATTOQUOTIDIANO.IT, SCRIVONO CHE CE LA SIAMO PRESA CON LEI. ABBIAMO DATO NOTIZIA DELLA SUA FRESCA MESSA IN PIEGA E SUI SOCIAL LA BOTTERI VIENE PRESA DI MIRA PER IL SUO LOOK, A DETTA DI MOLTI NON PARTICOLARMENTE CURATO…” - VIDEO

IL VIDEO DI STRISCIA LA NOTIZIA SU GIOVANNA BOTTERI

Giuseppe Candela@GiusCandela

MICHELLE HUNZIKER E GIOVANNA BOTTERI

I flop di Vuoi Scommettere?, All Togerher Now, Amici Celebrities, il ridicolo attacco ad Amadeus e ora il caso Botteri: la carriera della Hunziker dopo il Sanremo con Baglioni è un crollo costante. Non mi stupisco. #GiovannaBotteri

Lettera43@Lettera43

A Striscia la notizia @m_hunziker doppia un servizio satirico sui look di #GiovannaBotteri. Peccato che la conduttrice sia fondatrice di Doppia Difesa, onlus che si occupa di «sensibilizzare l'opinione pubblica sulle discriminazioni».

Signor Distruggere@SirDistruggere

La Hunziker, fondatrice di Doppia Difesa, a gennaio criticò aspramente le parole di Amadeus, definendole “macigni”, per poi oggi prestare la voce narrante a un servizio di Striscia sulla giornalista Botteri, che dopo mesi di critiche finalmente si è fatta uno shampoo.

LA RISPOSTA DI GIOVANNA BOTTERI ALLE BATTUTE SUL SUO LOOK

Riccardo Laganà@lagana_riccardo (Consigliere d’Amministrazione Rai)

Noi siamo orgogliosi di #GiovannaBotteri. Il #bodyshaming contro lei è indegno e inaccettabile. #RAI è al suo fianco mentre continuerà a raccontarci il mondo con la sua bravura. Anche Presidente e AD prendano netta posizione contro questo odioso fenomeno, a tutela dei Dipendenti

Soppressatira@Soppressatira

Ora per ritorsione mi aspetto dalla Rai un duro attacco al fondotinta della D’Urso.

Alberto Matano@albmatano (Conduttore de “La vita in diretta”, Rai Uno)

Giovanna Botteri ha raccontato negli anni pezzi di storia. Dal Kosovo all’Iraq, prima giornalista al mondo a documentare le bombe su Baghdad, poi gli Usa fino alla Cina e alla pandemia. Giornalista si, ma soprattutto una donna speciale, ironica, iconica, vera. E assai cool!

costanza crescimbeni (Vicedirettore Tg1)@co_crescimbeni

Giovanna Botteri è una delle migliori giornaliste italiane (dovrei usare il maschile). Passione, profondità, intelligenza, capacità sottile di racconto, dedizione totale. Poveretti coloro che parlano di parrucco, golfini o altre inezie.

GIOVANNA BOTTERI

Marco Frittella@mfrittella (Tg1)

"Faccio giornalismo non spettacolo", la più degna definizione di questo mestiere l'ha data #GiovannaBotteri, grande e infaticabile professionista delle notizie.

Salvo Sottile@salvosottile

Giovanna l’ho conosciuta nella zone di guerra 20 anni fa. Alcune sue colleghe rimanevano in albergo a sorseggiare cocktail e a fare collegamenti, lei preferiva uscire struccata e sporcarsi le mani.Non ricordo se avesse la messa in piega ma ricordo due palle così #GiovannaBotteri

rita dalla chiesa@ritadallachiesa

Ogni volta che danno la linea a #GiovannaBotteri dentro di me le dico grazie.Questa Signora Giornalista (ce ne fossero!)è sempre in prima linea per informarci su quanto http://succede.Si collega dalla Cina,non da Ibiza.Vive anche lei il ns stesso dramma. Rispetto.

GIOVANNA BOTTERI

laura boldrini@lauraboldrini

Una giornalista non deve rispondere a nessun cliché ma cercare notizie, saperle raccontare e fare corretta informazione Per questo non servono look prestabiliti e ricciolo d’ordinanza ma professionalità e autenticità che, a Giovanna, certamente non mancano #GiovannaBotteri

Monica Cirinnà@MonicaCirinna

Riusciremo mai ad ascoltare quello che una donna ha da dire, senza fare caso al suo aspetto fisico o peggio ancora attaccarla per questo?Possibile che la voce delle donne faccia tanta paura?Non resteremo mai in silenzio. Un abbraccio a #GiovannaBotteri

Cinzia Bancone@CinziaBancone (TvTalk, Rai Tre)

La dittatura dell'immagine, della giovinezza, della messa in piega. Ci vogliono sempre a modino! Quanta mediocrità. Complimenti per il prezioso lavoro che fai #GiovannaBotteri

Cicciogia@cicciogia

GIOVANNA BOTTERI

Vi spiego cos'è il paradosso. Michelle Hunziker fondatrice di una associazione in difesa delle donne che subiscono discriminazioni e insulti da parte dei programmi televisivi condotti da Michelle Hunziker. #GiovannaBotteri #StrisciaLaNotizia

Elvira Terranova@e_terranova

No, cara #Hunziker, non era un servizio “a favore” della collega Giovanna #Botteri. La prendi in giro per il suo look e per i vestiti. Dici che si è “presentata al Tg1 con la sua chioma curata e vaporosa” e ridi. Non è una fake. Come dici tu. Affatto. Basterebbe chiedere scusa

gigi@gigi52335676

Oggi abbiamo scoperto che la #Hunziker, oltre a ridere in continuazione, sa far bene anche un'altra cosa: arrampicarsi sugli specchi. #Striscialanotizia #Botteri

Bylon?@BylonMan

GIOVANNA BOTTERI

C'è chi s'è fatto un culo per arrivare dov'è e chi l'ha mostrato...il culo! #Botteri #Hunziker

Terre Impervie@TerreImpervie

2020, 3 maggio

Gente si confronta sul tema "ma la Hunziker ha preso in giro la Botteri per il suo aspetto?".

Spiccano i commentatori femministi antibodiscemy che per difendere la Botteri danno della bambola gonfiabile alla Hunziker.

Sipario.

Madame Alessandra@Alina_twain

Un dottorato alla Sorbona,una vita a raccontare gli assedi di Sarajevo,la guerra in Kosovo e in Afghanistan. Una vita in prima linea per dire agli italiani ciò che succede nel mondo per poi avere

GIOVANNA BOTTERI

@m_hunziker

che ti prende in giro per i capelli. #2maggio #Botteri #GiovannaBotteri

Cleò@quinonsischerza

Cioè, ma quelli che difendono la Botteri dallo body shaming offenndendo pesantemente la Hunziker, lo sanno cos'è la coerenza??? Leggervi, a volte, mi fa venire il mal di stomaco

Margherita Settimo@marghe_settimo

ma @m_hunziker

sa che è socia di una fondazione che è contro gli abusi e le discriminazioni sulle donne? lo sa? o se l'è dimenticato a forza di passare il tempo dal truccatore? #Botteri

KuckFarma@__Towanda

Giovanna Botteri

Ma a me non sembra proprio che la Hunziker abbia deriso la Botteri. Hanno sdrammatizzato facendo ironia.

Saverio Capobianco@Saverio_94

Quello di Striscia è stato uno scivolone (l'ennesimo), una battuta infelice che però - fatemelo dire - resta tale. Body shaming è altra cosa. Con sincerità credo si stia esagerando. Sarò impopolare ma dico quello che penso.

MasterBB@MasterAb88

Solidarietà alla #Hunziker Tutta colpa di un certo modello inculcato dalla Sinistra, secondo il quale non si possono più prendere in giro bonariamente le donne, su nulla. Body shaming, sessismo, per qualunque stronzata venga detta o fatta. Assurdo #Striscialanotizia #Botteri