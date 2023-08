IL NECROLOGIO DEI GIUSTI - SE NE VA A 70 ANNI PAUL REUBENS, PIÙ NOTO COME PEE-WEE-HERMAN, CELEBRE COMICO STRAVAGANTE DEGLI ANNI ’80, IDOLO DEI BAMBINI MASSACRATO PER SEMPRE DA UN TERRIBILE SCANDALO SESSUALE - NEL 1991 VENNE SCOPERTO A MASTURBARSI IN UN CINEMA PORNO. CON L’ACCUSA DI ATTI OSCENI IN LUOGO PUBBLICO LA SUA CARRIERA FINÌ MALAMENTE. NEL 2002 VENNE COLPITO DALL’ACCUSA DI PEDOPORNOGRAFIA SU INTERNET, MA VENNE SCAGIONATO DUE ANNI DOPO MA NON FARÀ MOLTI FILM NEGLI ANNI SUCCESSIVI… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

Se ne va a 70 anni Paul Reubens, più noto come Pee-Wee-Herman, celebre comico stravagante degli anni ’80, idolo dei bambini perché quasi un cartone animato, massacrato per sempre da un terribile scandalo sessuale che gli troncò la carriera nell’ormai lontano 1991. Nato come Paul Rubenfeld nel 1952 a Peeksville, New York, figlio di uno dei primi piloti dell’aviazione israeliana, cresciuto in Florida, a Sarasota, dove i genitori avevano un negozio di lampade.

Crescere a Sarasota, dove passavano l’inverno i circensi del Ringling Bros and Barnum and Bailey Circus, lo aveva formato e sarà questo, assieme alla visione di “I Love Lucy” in tv da quando era piccolo, ha dichiarato, oltre alla voglia di far ridere il pubblico dei bambini, a dar vita al suo buffo personaggio clownesco. Studia alla California Institute of Arts, si mantiene all’università con lavoretti e entra nel giro del teatro d’improvvisazione di Los Angeles.

Fa anche qualche particina al cinema, lo troviamo infatti ne “The Blues Brothers” di John Landis, 1980, e in “America, America” di Alfred Sole, 1982. Ma è col suo gruppo di improvvisazione teatrale, The Groundings, che Paul Reubens inventa il personaggio di Pee-Wee, un comico che non fa ridere, dai vestiti assurdi, talmente fuori di testa che persino Marlon Brando pensava che fosse un personaggio reale. Nel 1981 aveva il suo show, il “Pee-Wee-Herman Show” che poi divenne, tra il 1986 e il 1990, il televisivo “Pee-Wee’s Playhouse” e lo portò al cinema con Tim Burton con “Pee-Wee’s Big Adventure” nel 1985 seguito tre anni dopo da “Big Top Pee Wee” di Randall Kleiser, il regista di “Grease”.

Nel 1991 venne scoperto a masturbarsi in un cinema porno. Con l’accusa di atti osceni in luogo pubblico la sua carriera finì malamente e il personaggio di Pee Wee quasi scomparì dalle stazioni televisive. Sostenuto da gran parte della comunità di attori e cinematografari di Hollywood, si è sempre dichiarato innocente, avrà un bel ruolo, il padre del Pinguino, nello strepitoso “Batman – Il ritorno” di Tim Burton nel 1992, un altro in “Buffy l’ammazzavampiri”, Danny De Vito lo vuole in “Matilda sei mitica”.

Non farà molti film negli anni successivi, ma non possiamo non ricordarlo in “Blow” di Ted Demme e nel fondamentale “Perdona e dimentica” di Todd Solondz del 2010. In tv lo troviamo nella serie “The BLacklist” nel 2015 e nelle successive “Gotham” e “Mosaic”. Nel 2002 venne colpito dall’accusa di pedopornografia su internet, ma venne completamente scagionato due anni dopo. Anche in questo caso si è sempre dichiarato innocente. Solo nel 2016 il suo personaggio più noto tornò su Netflix con il film “Pee-Wee’s Big Holiday” diretto da John Lee.

