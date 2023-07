ORGANIZZATO FESTINI A BASE DI SESSO PER TUTTO IL PERIODO IN CUI VIGEVANO RESTRIZIONI PER IL COVID

Un nuovo uragano è pronto ad abbattersi su Neymar. Questa volta la questione non è calcistica ma privata e risale al periodo del Covid. Ad accusare il giocatore del Psg […] è l'influencer brasiliana Sophia Barclay.

Sui social la Barclay ha accusato il giocatore di aver organizzato feste clandestine per tutto il periodo in cui vigevano le regole e le restrizioni a causa del coronavirus. Non solo, l'influencer ha rincarato la dose affermando di aver visto il giocatore avere una relazione sessuale con un uomo. “Hanno fatto l'amore. Poi ci siamo messe in mezzo, io e un'altra ragazza. Ci siamo baciati tutti. Non c'erano limiti”.

Per far sì che la serata rimanesse segreta Neymar avrebbe fatto firmare agli ospiti anche una clausola di riservatezza, che a quanto pare non è stata rispettata dalla Barclay.[…]

