L’ULTIMA INTERVISTA

https://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/me-tinta-please-gigi-proietti-fa-80-quot-rapporto-249505.htm

GIGI PROIETTI SI RACCONTA

https://m.dagospia.com/io-un-monumento-se-non-so-manco-anda-a-cavallo-gigi-proietti-si-racconta-l-erede-di-sordi-242015

Silvia Fumarola per repubblica.it

gigi proietti

Aveva sempre ironizzato sulla sua data di nascita: "Che dobbiamo fa'? La data è quella che è, il 2 novembre". Gigi Proietti è morto per gravi problemi cardiaci, dopo essere stato ricoverato in terapia intensiva in una clinica romana. La famiglia ha mantenuto il massimo riserbo. Una carriera ricca, lunghissima, più di mezzo secolo in scena e sul set.

Talento unico, autoironia, cinismo romano stemperato nella battuta, scopre il teatro all'università. "I miei ci tenevano alla laurea" racconta, "io studiavo, si fa per dire, Giurisprudenza ma la sera mi esibivo. Poi il mio amico Lello, che suonava nella nostra band, una sera viene a vedermi e mi dice: 'Devi fare questo'. Ho capito che recitare mi piaceva tantissimo, è diventata la mia vita. Ma per papà non era la scelta giusta, era preoccupato e mi ripeteva: 'Prendi un pezzo di carta, se piove o tira vento è una sicurezza'".

gigi proietti

Un vero mattatore, che passa dalla musica (fa il verso a Louis Armstrong, diverte con Nun me rompe er ca' ) alle celebri macchiette di Petrolini, per arrivare a Shakespeare. I primi successi dell'attore romano arrivano in una cantina in Prati in cui recita Brecht e poi con lo Stabile dell'Aquila diretto da Antonio Calenda, che lo guida in testi di Gombrowicz e di Moravia.

gigi proietti

Artista geniale, istrionico, poliedrico, Gigi Proietti ha trascorso gran parte della sua vita sui palcoscenici di tutta Italia. Attore sopraffino, regista e cantante, ha attraversato decenni di teatro, cinema e tv, e ha prestato la voce a star come De Niro, Hoffman e Stallone. Ha iniziato a calcare le scene dagli anni 60, poi ha lavorato in diversi film, da 'Febbre da cavallo' a 'Tosca'. Il successo in teatro e al cinema era stato confermato in tv con la serie 'Il maresciallo Rocca'. Nel 2002 il ritorno sul grande schermo con il sequel 'Febbre da cavallo - La mandrakata', diretto da Carlo Vanzina e di recente era stato Mangiafuoco nel 'Pinocchio' di Matteo Garrone

gigi proietti

La grande occasione arriva nel 1970 quando sostituisce Domenico Modugno, accanto a Renato Rascel nel musical Alleluja brava gente di Garinei e Giovannini. Da allora è interprete e autore di grandi successi teatrali, tra i quali Caro Petrolini, Cyrano, I sette re di Roma. Dopo aver recitato nel 1974 nel dramma di Sem Benelli La cena delle beffe, accanto a Carmelo Bene, nel 1976 stringe un sodalizio con lo scrittore Roberto Lerici, insieme al quale scrive e dirige i suoi spettacoli rimasti nella storia, A me gli occhi, please è un trionfo.

gigi proietti

Lo riporta in scena nel 1993, nel 1996 e nel 2000, "Ringraziamo Iddio, noi attori abbiamo il privilegio di poter continuare i nostri giochi d'infanzia fino alla morte, che nel teatro si replicano tutte le sere", confessa Proietti. "Non ho rimpianti, rifarei tutto, anche quello che non è andato bene".

MONTESANO PROIETTI

Continua a girare film, serie tv. Nel 1996 è protagonista della serie dei record d'ascolto Il maresciallo Rocca nel ruolo di un carabiniere padre di quattro figli che tutti gli italiani vorrebbero incontrare, ma prima c'erano stati Un figlio a metà, Italian restaurant. In tv fa il varietà da Fatti e fattacci a Fantastico ma il teatro è la sua vita e la sua passione, fa rivivere Shakespeare al Globe Theatre, incoraggia i giovani attori come faceva nella sua celebre scuola (dove ha avuto allievi Flavio Insinna, Giorgio Tirabassi e tanti altri). Un talento vero, da Febbre di cavallo al doppiaggio: presta la voce a Gatto Silvestro, in coppia con Loretta Goggi (che fa il canarino Titti), e alle star: Richard Burton, Richard Harris, Marlon Brando, Robert de Niro e Dustin Hoffman. Doppia Sylvester Stallone che grida "Adrianaaaaa!", nel primo Rocky. Di recente aveva partecipato alla nuova stagione di Ulisse con Alberto Angela.

gigi proietti jodie foster casotto

Non aspettava i compleanni per fare i bilanci. "Sono abituato a farli tutti i giorni, quando arrivano gli appuntamenti importanti li ho esauriti. Sa cosa rispondeva Anna Proclemer a chi le chiedeva: 'Cosa serve per fare l'attore?'. 'La salute'. È fondamentale, e deve funzionare la testa". Tre settimane fa, in una lunga intervista, ci aveva spiegato che era di sinistra. "Chi è di sinistra resta di sinistra, anche se non sono mai d'accordo con quello che dicono". Era innamorato di Roma, la sua città, e Roma era innamorata di lui.

gigi proietti vigile

gigi proietti foto di bacco (2) gigi proietti gigi proietti GIGI PROIETTI gigi proietti

gigi proietti (2) intervento di gigi proietti foto di bacco gigi proietti walter veltroni francesco rutelli foto di bacco gigi proietti gigi proietti giancarlo magalli gigi proietti e sagitta alter foto di bacco enrico vanzina e gigi proietti gigi proietti agli internazionali di tennis GIGI PROIETTI GIGI PROIETTI lorella cuccarini gigi proietti foto di bacco gigi proietti con la moglie sagitta foto di bacco TONY RENIS CON LA MOGLIE ELETTRA MORINI E GIGI PROIETTI FOTO ANDREA ARRIGA GIGI PROIETTI GLOBE gigi proietti una pallottola nel cuore gigi proietti (2) GIGI PROIETTI FOTO ANDREA ARRIGA GIGI PROIETTI L ULTIMO PAPA RE L ultimo Papa Re GIGI PROIETTI massimo ghini nancy brilli e gigi proietti GIGI PROIETTI CELLINI GIGI PROIETTI SHAKESPEARE GIGI PROIETTI IN CABINA DI DOPPIAGGIO GIGI PROIETTI tina aumont e gigi proietti nel film l urlo GIGI PROIETTI SHAKESPEARE GLOBE gigi proietti renzo arbore gigi proietti (1) gigi proietti giovanni malago gigi proietti con la moglie sagitta alter gigi proietti alvaro moretti gigi proietti nicola zingaretti raffaele ranucci gigi proietti foto di bacco

gigi proietti un'estate al mare intervento di gigi proietti foto di bacco gigi proietti foto di bacco (1) loretta goggi gigi proietti GIGI PROIETTI E MICHELE MIRABELLA NEL FILM BORDELLA